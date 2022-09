FIFA-23-Werte: Jiri Pavlenka trotz Abwertung bester Werder-Profi – Oliver Burke nur mit Mini-Wert

Von: Marius Winkelmann

Die neuen Fifa-23-Ratings für die Spieler des SV Werder Bremen sind da: Neuzugang Oliver Burke hat einen Mini-Wert, Jiri Pavlenka den höchsten aller Bremer! © gumzmedia

Bremen - Nicht mehr lange, dann können die Fans des SV Werder Bremen an der Konsole endlich mit dem aktuellen Kader der Grün-Weißen zocken! Am 30. September kommt die Fußballsimulation FIFA 23 auf den Markt. Zum Start der neuen FIFA-Saison werfen wir einen Blick auf die Werder-Ratings - und die sorgen auch dieses Jahr wieder für einigen Diskussionsstoff.

Etwas überraschend steht Jiri Pavlenka an der Spitze der Werder-Spieler in FIFA 23. Der Torwart des Aufsteigers hat einen 78er-Wert zugewiesen bekommen und gehört damit nicht zu den Top-Keepern der Bundesliga. Zum Vergleich: In seiner letzten Bundesliga-Saison wurde Pavlenka noch ein 82er-Wert zugewiesen. Die fünf besten Feldspieler des SV Werder Bremen liegen übrigens alle gleichauf: Marvin Ducksch, Niclas Füllkrug, Leonardo Bittencourt, Niklas Stark und Amos Pieper haben alle ein 75er-Rating. Stark, der in der Vorsaison noch bei Hertha BSC in der Bundesliga spielte, hatte in FIFA 22 noch einen 76er-Wert, während Piepers Rating unverändert bleibt.

Werder Bremen bei FIFA 23: Jiri Pavlenka hat das beste Rating! Wer schneidet wie ab?

Hinter dem Quintett folgen Kapitän Marco Friedl (74), Mitchell Weiser und Milos Veljkovic (beide 73). Werders Königstransfer Jens Stage hat ein vergleichsweise niedriges Rating: Der dänische Nationalspieler, für den die Grün-Weißen stolze vier Millionen Euro Ablöse zahlten, hat lediglich 72 Punkte. Das muss aber noch nichts heißen: Denn bei den zahlreichen Patches, die im Laufe einer Saison vorgenommen werden, behält sich Herausgeber EA Sports vor, weitere Kader-Updates bei Werder Bremen und Co. vorzunehmen.

Erstaunlich: Neuzugang Oliver Burke, der als „Super-Joker“ vielleicht die positive Überraschung der noch jungen Bundesliga-Saison bei Werder Bremen ist, hat bei Fifa 23 nur einen Mini-Wert von 68 Punkten erhalten. Damit dürfte „Burkules“ ein heißer Kandidat für eine zeitnahe Aufwertung sein. In der nachfolgenden Übersicht könnt ihr alle Spieler des SV Werder sehen. Hinweis: Die Werte von Neuzugang Dikeni Salifou und Nachwuchskeeper Mio Backhaus sind (noch) nicht bekannt. (mwi)

Fifa 23 - Alle Ratings der Bundesliga-Spieler des SV Werder Bremen im Überblick:

Spieler Bewertung bei FIFA 23 Jiri Pavlenka 78 Niclas Füllkrug 75 Marvin Ducksch 75 Leonardo Bittencourt 75 Amos Pieper 75 Niklas Stark 75 Marco Friedl 74 Mitchell Weiser 73 Milos Veljkovic 73 Jens Stage 72 Romano Schmid 72 Anthony Jung 72 Felix Agu 71 Christian Groß 70 Nicolai Rapp 69 Manuel Mbom 69 Benjamin Goller 69 Ilia Gruev 68 Niklas Schmidt 68 Oliver Burke 68 Lee Buchanan 68 Michael Zetterer 68 Eren Dinkci 65 Eduardo Dos Santos Haesler 61 Fabio Chiarodia 60 Louis Lord 58