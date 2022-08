Werder ohne Groß gegen Stuttgart – Pavlenka spielt trotz Verletzung

Von: Maik Hanke

Jiri Pavlenka hat sich die Nase gebrochen. Trotz der Verletzung kann der Torwart des SV Werder Bremen aber gegen den VfB Stuttgart spielen - mit Gesichtsmaske. © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder Bremen muss im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den erkrankten Christian Groß verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler verpasste nach der Einheit am Donnerstag auch das Abschlusstraining am Freitag wegen eines Infekts.

Seinen Ausfall im Spiel am Samstag wollte Werder Bremen in einer Vereinsmitteilung zwar noch nicht bestätigen, es gilt aber eigentlich als gesichert, dass Spieler, die im Abschlusstraining fehlen, auch nicht für einen Kaderplatz oder gar einen Einsatz infrage kommen. Den Platz von Christian Groß als Sechser dürfte somit Ilia Gruev einnehmen.

Werder Bremen-Personal gegen VfB Stuttgart: Christian Groß fehlt krank, Jiri Pavlenka spielt trotz Verletzung

Trotz einer Verletzung zurück im Training ist derweil Jiri Pavlenka. Der Torwart des SV Werder Bremen hatte sich bei einem Zusammenprall im Training am Mittwoch die Nase gebrochen, sein Einsatz gegen den VfB Stuttgart ist laut Vereinsangaben aber nicht gefährdet. Der Tscheche trainiert und spielt mit einer Gesichts-Maske.

Im Abschlusstraining des SV Werder Bremen wieder mit dabei waren auch Leonardo Bittencourt, der noch am Donnerstag gefehlt hatte, sowie der kürzlich an Corona erkrankte Romano Schmid und Niclas Füllkrug, der nach seiner Oberschenkelprellung aus dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg wieder fit ist. Ihren Einsätzen gegen den VfB Stuttgart dürfte damit nichts mehr im Wege stehen. (han)