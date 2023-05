Werder frustriert, aber „wir können trotzdem stolz sein“: Die Stimmen zur Niederlage gegen den FC Bayern

Von: Daniel Cottäus, Marius Winkelmann

Werder Bremen zeigte bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern München eine engagierte Leistung, stand am Ende aber dennoch mit leeren Händen da. Die Stimmen zum Spiel. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat das Bundesliga-Duell gegen den FC Bayern München knapp mit 1:2 (0:0) verloren. Nach der Partie ist die Enttäuschung bei den Grün-Weißen zwar groß, aber der ordentliche Auftritt macht auch Mut. Die Stimmen zum Spiel.

Ole Werner (Trainer SV Werder Bremen): „Sehr positiver Auftritt. Wir haben leidenschaftlich verteidigt, sind im Laufe des Spiels dann auch mutiger geworden, was das Spiel nach vorne angeht. Das Einzige, was uns heute so ein bisschen gefehlt hat, war die Effektivität vor dem Tor. Alles in allem hat die Mannschaft ein super Spiel gemacht. Hat sehr gut verteidigt, es wäre mehr drin gewesen. Deswegen muss keiner mit gesenktem Kopf durch die Gegend laufen. Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen mit erhobenem Haupt vom Platz gehen, das haben sie sich verdient. Kleinigkeiten haben heute den Unterschied gemacht.“

Leonardo Bittencourt (Werder Bremen-Profi): „Du musst einfach ein Tor schießen und in Führung gehen gegen die Bayern, wenn du es so gut verteidigst. Mit der Qualität, die sie haben, sind sie immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Wenn sie erstmal das 1:0 machen, wird es schwieriger. Wir hätten einfach das erste Tor machen müssen. Dann wäre auch etwas drin gewesen. (...) Unser Plan ist ganz gut aufgegangen. Im Hinspiel haben wir unseren Fußball gespielt, vorne drauf, Mann gegen Mann, und da haben wir gesehen, was passieren kann. Heute sind wir es anders angegangen und wollten die Räume enger halten. Bayern hat damit Probleme gehabt, aber am Ende haben die trotzdem die Qualität, zwei Tore zu schießen.“

Christian Groß (Werder Bremen-Profi): „Mit der Leistung können wir zufrieden sein, mit der Punktausbeute nicht. Wenn du so nah dran bist, Bayern zumindest einen Punkt abzunehmen, ist es umso ärgerlicher. Sie waren dann eben heute das eine Tor besser als wir. Aber eigentlich müssen wir auf jeden Fall in Führung gehen mit den ein, zwei Torchancen, die wir haben. Wenn du die nicht machst, dann erdrückt dich Bayern irgendwann. Und dann gehen sie leider mit 1:0 und 2:0 in Führung.“

Chance verpasst im Kampf um den Klassenerhalt?

„Ich bin überzeugt vom Klassenerhalt mit der Einstellung wie wir heute gespielt haben. Wir haben gegen die Bayern Spielanteile aufgegeben, wir wussten, dass Bayern mehr Ballbesitz haben würde. Aber wenn du die Chancen hast gegen sie, dann musst du auch eiskalt zustechen. Sonst wird’s halt eng.“

Niklas Stark (Werder Bremen-Profi): „Es war ein geiles Spiel. Abendspiel. Jeder hat sich reingehauen. Die Fans waren da, haben uns gefeiert für jede Aktion. Alles war gegeben. Blöd ist, dass wir das eine Tor mehr bekommen haben, sonst wird es noch mal ganz hitzig zum Schluss. Ich glaube nicht, dass wir das Tor zu spät gemacht haben. Wir haben sehr gut verteidigt. Bei den Gegentoren muss man auch das Quäntchen Glück haben. Wir haben auch genug Torchancen heute gehabt. Trotzdem haben wir heute verloren und das ist im Moment sehr bitter, weil die Mannschaft alles reingeworfen hat.“

Niklas Schmidt (Torschütze SV Werder Bremen): „Insgesamt haben wir gutes Spiel gemacht. Wir haben uns in alles reingeworfen und bis zum Schluss daran geglaubt. Leider waren die Kleinigkeiten nicht aus unserer Seite, dann wird es schwer. Ein Unentschieden wäre nicht ungerecht gewesen.“

Romano Schmid (Werder Bremen-Profi): „Ein Ziel in der Meisterschaft ist es ja oft, gegen so einen Gegner nicht zweimal hoch zu verlieren. Wir sind heute auf den Platz gegangen und wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Das hat man von der ersten Sekunde an gesehen. Wir haben alle gekämpft. Gegen eine solche Top-Mannschaft entscheiden am Ende Kleinigkeiten und die waren heute am Ende unglücklicherweise nicht auf unserer Seite. Im Großen und Ganzen haben wir es heute gut verteidigt. (...) Wir hatten mit ‚Mitch‘ und ‚Grosso‘ in der ersten Halbzeit zwei Riesenchancen. Die musst du halt gegen ein Top-Team machen. Das haben wir heute leider nicht geschafft. In der zweiten Halbzeit haben wir noch eine große Chance. Da lag am Ende der Unterschied. Als Team sind wir heute aber richtig gut aufgetreten. Auch wenn es ärgerlich ist, können wir trotzdem ein Stück weit Stolz sein.“

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München): „Ich bin froh, wie wir heute gespielt haben und dass wir uns belohnt haben. Wir waren immer souverän bis auf die letzten fünf Minuten aus meiner Sicht. Es war ein gutes Auswärtsspiel und ein verdienter Sieg für uns, wir müssen es früher zumachen aus meiner Sicht. Hätten 3:0 führen können, höher führen können. (...)Wenn das die Chancen sind, die wir zulassen, sind wir auf einem guten Weg. Die Bälle gegen uns fliegen ja gerade reihenweise aus 25 Metern rein. Die Mannschaft hat einen sehr guten Charakter.“

Noussair Mazraoui (Bayern-Profi): „Es war ein hartes Spiel. Wir mussten das ganze Spiel über viel kämpfen. Aber wir sind ruhig geblieben, haben weiter geduldig den Ball laufen lassen und dann ist der Gegner am Ende müde geworden und hat noch Räume preisgegeben. Dann haben wir uns noch belohnt.“

Serge Gnabry (Torschütze FC Bayern München): „Schönes Tor von Niklas Schmidt, kam ein bisschen aus dem Nichts. Haben ein bisschen leichtfertig den Ball verloren, dann ein Traumtor von ihm. Dann steht‘s auf einmal 2:1 auswärts, klar, wird es hintenraus dann noch mal eklig. Wir haben es dann aber gut verteidigt und verdient gewonnen.“

*Mit Stimmen von Sky und werder.de