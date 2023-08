Werder Bremen gegen FC Bayern im DeichStube-Live-Ticker: Grün-Weißes wartet seit 15 Jahren auf einen Sieg gegen den FCB

Werder mit Pleite gegen den FC Bayern: Erst gut mitgehalten, dann doch untergegangen

Von: Malte Bürger, Fabian Pieper, Björn Knips, Daniel Cottäus

Die Vorentscheidung: Harry Kane trifft zum zwischenzeitlichen 2:0 für den FC Bayern gegen einen engagierten SV Werder Bremen. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2023/24 gegen den FC Bayern München klar mit 0:4 (0:1) verloren. Der Spielbericht der DeichStube.

Bremen – Die Leistungssteigerung gegenüber dem blamablen Ausscheiden im DFB-Pokal war über weite Strecken unverkennbar, belohnt wurde der SV Werder Bremen dafür jedoch nicht: Gegen den FC Bayern München gab es im Eröffnungsspiel der neuen Bundesligasaison am Freitagabend eine klare 0:4 (0:1)-Heimniederlage, während der sich die Hausherren zwar phasenweise mehr als manierlich präsentiert hatten, in der Schlussphase jedoch aufsteckten. Am Ende sorgten Leroy Sané (4./90.), Topstar Harry Kane (74.) und Mathys Tel (90.+4) für den ersten Bayern-Sieg im ersten Spiel.

Im Vergleich zum Pokal-Aus gegen Drittligist Viktoria Köln hatte Werder-Trainer Ole Werner drei personelle Veränderungen in seiner Startelf vorgenommen. Neuzugang Senne Lynen begann in seinem ersten Einsatz überhaupt für Werder Bremen im defensiven Mittelfeld, Mitchell Weiser auf der rechten Schienenposition und Kapitän Marco Friedl links in der Dreierkette. Die offensiv ausgerichteten Romano Schmid und Oliver Burke nahmen dafür auf der Bank Platz, während Abwehrchef Niklas Stark für das Bayern-Spiel aus familiären Gründen kurzfristig freigestellt worden war.

Klare Pleite: Werder Bremen gegen den FC Bayern München nach frühem Gegentor gut im Spiel und dann doch untergegangen

Nach der offiziellen Eröffnungszeremonie, in deren Rahmen die Band „The BossHoss“ die deutsche Nationalhymne vortrug (und dafür gnadenlos ausgepfiffen wurde) sowie nach einer Schweigeminute für die im Juni verstorbene Werder-Legende Horst-Dieter Höttges lief sie dann, die 61. Saison der Fußball-Bundesliga. Und für Werder Bremen hätte sie kaum schlechter beginnen können. Bereits in der vierten Minute kassierten die Bremer das 0:1.

Leroy Sané hatte nach Zuspiel von 100-Millionen-Euro-Mann Harry Kane freie Bahn und gegen Werder-Torhüter Jiri Pavlenka nur wenig Mühe gehabt. Ein Moment, der für den weiteren Verlauf des ersten Durchgangs aus Bremer Sicht Schlimmes erahnen ließ. In der neunten Minute zappelte der Ball dann allerdings im Tor des FC Bayern München – Werders Freude darüber wehrte jedoch nicht lange, weil Niclas Füllkrug bei seinem Kopfball im Abseits gestanden hatte.

Trotz ordentlichem Auftritt: Werder Bremen kassiert gegen den FC Bayern eine klare Auftakt-Pleite

Die Gäste um Trainer Thomas Tuchel waren in der Folge wie erwartet die bessere Mannschaft mit mehr Ballbesitz und Spielkontrolle. Anders als noch im verlorenen Supercup gegen RB Leipzig verzichtete der Rekordmeister FC Bayern in Bremen dabei weitestgehend auf Flanken und setzte stattdessen auf Kombinationsspiel. Wenn es vor Werder Bremens Tor in Hälfte eins gefährlich wurde, dann meist aus der Distanz: Jamal Musiala (19.) Noussair Mazraoui (21.) und Leon Goretzka (34.) zielten allerdings nicht genau genug. Die Bremer verteidigten grundsätzlich zwar gut sortiert, brachten sich mit individuellen Fehlern aber wiederholt selbst in Not. Auf der anderen Seite stand vor der Pause nur ein Werder-Abschluss zu Buche: Ein harmloser Freistoß von Marvin Ducksch war kein Problem für Bayern-Keeper Sven Ullreich (23.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs trat Werder Bremen plötzlich enorm entschlossen auf und verzeichnete durch Weiser (46.), Leonardo Bittencourt (47.) und Füllkrug (49.) drei Abschlüsse binnen drei Minuten, was Hoffnung im restlos ausverkauften Wohninvest Weserstadion weckte, dass gegen den FC Bayern dieses Mal vielleicht doch etwas möglich sein könnte. Nach und nach kamen allerdings auch die Gäste in Hälfte zwei in Tritt: Kingsley Coman scheiterte mit seinem Versuch zunächst am Pfosten (58.), dann rettete Pavlenka stark gegen Kane (61.), der bis dato nur sporadisch in Erscheinung getreten war, mit zunehmendem Spielverlauf aber gefährlicher wurde.

Werder Bremen belohnt sich gegen den FC Bayern nicht für eine starke Phase nach der Pause

Zwei Minuten später war es Jens Stage, der volles Risiko ging – und den Ausgleich für Werder Bremen nur haarscharf verpasste. Hatte Werder vor der Pause noch überwiegend verteidigt, setzte das Team nun auch offensiv Akzente, was den FC Bayern beschäftigte und vor Probleme stellte. Zumindest bis zur entscheidenden Szene des Spiels, denn in der 74. Minute hatte Kane ihn dann doch noch, seinen großen Moment des Abends. Nach Vorlage von Alphonso Davies traf der Engländer mit seinem sechsten Torschuss zum 2:0. Dabei profitierte er davon, dass der Ball von Werder-Verteidiger Amos Pieper leicht abgefäscht wurde.

Werder Bremen ließ vom zweiten Gegentor sichtbar entmutigen. Der Mannschaft war zudem zunehmend anzumerken, dass der Abend doch reichlich Kraft gekostet hatte. Auch deshalb fiel das Ergebnis am Ende noch deutlich aus, nachdem Sané in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer der Partie auf 3:0 erhöht und Mathys Tel in der Nachspielzeit sogar noch auf 4:0 gestellt hatte (90.+4). Weiter geht es für die Bremer in der Bundesliga nun am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel in Freiburg (15.30 Uhr), während der FC Bayern München am Sonntag den FC Augsburg empfängt (17.30 Uhr). (dco/kni/mbü)

Werder Bremen: Jiri Pavlenka - Amos Pieper, Milos Veljkovic, Marco Friedl - Mitchell Weiser (59. Oliver Burke), Anthony Jung (79. Leon Opitz) - Senne Lynen (68. Christian Groß), Jens Stage (79. Dawid Kownacki), Leonardo Bittencourt (68. Romano Schmid) - Niclas Füllkrug, Marvin Ducksch

Werder Bremen mit klarer Pleite gegen den FC Bayern München: Der Liveticker zum Nachlesen

22.30 Uhr: Ärgerlich. Werder macht an sich ein gutes Spiel, aber Bayern gewinnt durch den Sané-Doppelpack, Kane und Tel deutlich mit 4:0. Jetzt muss die Werner-Elf sich schütteln und die guten Ansätze mit ins nächste Liga-Spiel nächste Woche Samstag in Freiburg mitnehmen. Dann sind wir auch wieder am Start. Alles Wichtige rund um die aktuelle Partie lest ihr in den kommenden Minuten, Stunden und Tagen!

22.28 Uhr: Felix Zwayer hat ein Nachsehen und beendet die Partie.

90.+4: Und so ist es passiert: Davies legt den Ball von der Grundlinie auf Tel, der den Ball links unten ins Eck hämmert.

90.+4: Jetzt wird es heftig. Tel trifft zum 4:0 für Bayern.

90.+3: Nüchtern betrachtet ist der Sieg für die Bayern schon verdient, aber das Ergebnis dann vielleicht doch ein Tor zu hoch. Werder hat sich hier teuer verkauft, hatte gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit Chancen. Am Ende aber waren die Bayern, wie so häufig in der Vergangenheit, eine Nummer zu groß.

90.+2: Sechs Minuten gibt es Zugabe.

90. Min: Und es ist traumhaft schön: Mit einem Kontakt steckt Choupo-Moting auf den im Abseits stehenden Sané durch, der aber nicht zum Ball geht. Stattdessen schaltet Müller schnell und legt den Ball von rechts flach vor seinen völlig blanken Mitspieler, der ins lange Eck einschiebt.

90. Min: Tor für den FC Bayern. Sané mit dem Doppelpack.

90. Min: Der FCB spielt das hier gerade mit einer beängstigenden Souveränität locker runter.

88. Min: De Ligt setzt im Luftduell mit Füllkrug zu sehr den Ellbogen ein. Da kann man auch Gelb geben.

88. Min: Die Bayern bekommen es gerade sehr gut hin, die Bremer weit vom eigenen Tor fernzuhalten.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Liveticker: Werder läuft die Zeit davon

87. Min: Im Laufe der Aktionen im Strafraum nach dem Eckball pfeift Zwayer Offensivfoul gegen Choupo-Moting.

86. Min: Tel mit einem abgefälschten Versuch aus 16 Metern, das gibt Eckball, denn die Kugel geht drüber.

85. Min: Mazraoui hat die Chance aufs 3:0. Er taucht rechts frei vor Pavlenka auf und versucht es mit einem Schlenzer aufs lange Eck, aber der Keeper hält Werder noch im Spiel.

84. Min: Jetzt wechseln die Bayern. Musiala, Kane und Coman haben Feierabend. Dafür neben Müller und Tel auch Choupo-Moting die letzten Minuten im Spiel.

83. Min: Opitz zieht links ins Laufduell gegen Upamecano und bringt den Ball in die Mitte, der kommt aber nicht an.

82. Min: Auf jeden Fall deutet sich eine Auswechslung an, denn Thomas Müller steht bei den Bayern bereit. Auch Tel dürfte sofort kommen.

81. Min: Das möchten die Gäste sicher nicht sehen: Kane sitzt auf dem Boden. Ob er sich verletzt hat?

79. Min: Wieder ein paar Wechsel. Zunächst Werder: Jung und Stage gehen, für die beiden kommen Werder-Debütant Kownacki und Bundesliga-Debütant Opitz. Bei den Bayern kommt Laimer für Goretzka.

78. Min: Ein potenziell strafstoßwürdiges Foul von Upamecano an Füllkrug nach einem Ducksch-Freistoß wird kurz überprüft vom VAR – mit Betonung auf „kurz“. Weder wir noch die Unparteiischen haben dort ein nennenswertes Foul gesehen.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Liveticker: Werder bleibt dran – aber Kane trifft

77. Min: Und damit hat das Spiel natürlich seine mediengerechte Geschichte. Der 100-Millionen-Mann trifft beim Debüt. Die Bayern wird es freuen.

74. Min: Bedanken darf sich der Engländer bei Davies, der mit seinem Lauf über links eine Lücke reißt, in die Kane stößt und von dem Kanadier bedient wird. Frei vor Pavlenka hat der ausgewiesene Torjäger keine Probleme, sein erstes Bundesliga-Tor zu erzielen. Ärgerlich für Werder.

74. Min: Tor für den FC Bayern. Und wer ist es? Natürlich Kane.

72. Min: Man kann Werder hier nichts vorwerfen, gerade in dieser zweiten Halbzeit. Die Mannschaft von Ole Werner macht es gut gegen Bayern, spielt sehr mutig, hat Chancen. Ein gewaltiger Unterschied ist hier zwischen beiden Teams nicht zu erkennen.

71. Min: Coman sucht Kane, findet ihn auch elf Meter vor dem Tor, aber im Zweikampf mit Friedl schlägt der Engländer am Ball vorbei.

70. Min: Nach einem schlampigen Pass von Jung kontert Bayern. Der Ball gelangt links zu Coman, der sich den Ball im Strafraum auf seinen rechten Fuß legt, dann aber zentral etwas zu hoch abschließt. Pavlenka hebt die Arme und muss nicht eingreifen.

68. Min: Beide Teams wechseln. Zunächst wechselt Bayern de Ligt für Kim ein. Im Anschluss verlassen Bittencourt und der auffällige Lynen den Platz, Groß und Schmid dürfen noch etwas mehr als 20 Minuten ran.

67. Min: Musiala wuselt sich auf dem Bierdeckel in den Sechzehner, spielt dann Coman an. Der legt an den Stafraum zurück zu Kimmich, dessen Versuch nur knapp rechts am Tor vorbeigeht.

66. Min: An der Seitenlinie macht sich Schmid bereit.

64. Min: Nächste an sich gute Szene von Werder. Burke wird rechts steil geschickt, setzt sich klasse gegen seinen Gegenspieler Davies durch, aber seine Hereingabe landet vor den Füßen von Upamecano.

63. Min: Stage! Füllkrug macht einen hohen Ball am Sechzehner fest, dann springt die Kugel von einem Bayern-Spieler genau vor die Füße von Stage, der aus 20 Metern zentraler Position einfach mal abdrückt – ganz knapp links vorbei, Ulreich hätte keine Chance gehabt!

62. Min: Den Eckball pflückt der Werder-Keeper locker am Fünfer aus der Luft.

61. Min: Harry Kane ist nahe dran an seinem ersten Bundesliga-Tor. Er wird angespielt, läuft ein paar Meter und schließt dann kurz vor der rechten Strafraumkante ab. Pavlenka ist im langen Eck und lenkt den Ball zur Ecke!

59. Min: Nun wechselt Ole Werner das erste Mal. Weiser geht nach ordentlicher Leistung runter, für ihn betritt Burke den Platz.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Liveticker: Bayern trifft den Pfosten

58. Min: Pfosten! Die Bayern nahe dran am 2:0! Coman ist der Absender, bekommt den Ball am Sechzehner, dreht sich einmal und donnert das Leder dann an den rechten Pfosten.

57. Min: Weiser wird von Schiri Zwayer nach einem Zweikampf an der Grundlinie gegen Davies wegen eines vermeintlichen Foulspiels zurückgepfiffen. Der Werderaner will das aber nicht wahrhaben und beschwert sich entsprechen.

56. Min: Und auf der anderen Seite sieht der starke Lynen nach einem taktischen Foul gegen Musiala den gelben Karton.

55. Min: Zunächst rettet Weiser bei einer scharfen Flanke von rechts in den Strafraum in höchster Not. Sein Befreiungsschlag wird dann zum Konter, da sich Füllkrug stark gegen Kim durchsetzt, von diesem aber auf Höhe der Mittellinie gefoult wird. Das gibt Gelb für den Koreaner.

52. Min: Ducksch ist plötzlich frei durch, hat einen riesigen Vorsprung, wird aber immer langsamer und lässt sich vor seinem Abschluss frei vor Ulreich von Upamecano ablaufen. Aber: Auch diesmal ist es deutliches Abseits.

51. Min: Mazraoui flankt von rechts in den Strafraum, der kommt bei Goretzka an. Aber der Mittelfeldmann des Rekordmeisters kann die Kugel nicht kontrollieren, es gibt Abstoß für Werder.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Liveticker: Werder startet furios in Halbzeit zwei!

49. Min: Und der nächste Werder-Abschluss, diesmal von Füllkrug! Der setzt den Ball aus zwölf Metern aus der Drehung aber wie Weiser zuvor weit drüber.

49. Min: Nach den Werder-Fans legen nur die Bayern noch einen drauf und lassen ihren Gästeblock erleuchten. Rauch zieht über das Spielfeld.

47. Min: Riesenchance für Bittencourt! Werder kontert, der Ball geht rechts raus zu Füllkrug. Der tunnelt seinen Gegenspieler Kim mit seiner flachen Hereingabe, in die Bittencourt rutscht. Der Ball streicht aus wenigen Metern hauchzart rechts dran vorbei. Richtig, richtig gute Chance!

46. Min: Erster Abschluss Werder! Jung flankt von links, der Ball landet bei Weiser, der einen Schlenker nach innen macht und aus 16 Meter abzieht. Der Ball geht aber deutlich drüber.

46. Min: Beide Teams spielen erst mal unverändert weiter. Die Bremer agieren nun auf ihre eigenen Fans.

46. Min: Felix Zwayer hat noch kurz eine Pyro-Choreo der Werder-Fans abgewartet, aber nun läuft das Spiel wieder.

21.36 Uhr: Die Teams kehren zurück auf den Platz. Gleich geht es weiter.

21.20 Uhr: Halbzeit in Bremen. Der FC Bayern führt nach einem frühen Treffer von Leroy Sané mit 1:0 (4.). Werder traf wenig später durch Füllkrug per Kopf, allerdings aus Abseitsposition. Immerhin: Nach Startschwierigkeiten steht die grün-weiße Defensive inzwischen sicherer, nach vorne geht aber noch nicht viel. Die Bayern werden im Prinzip nur über Distanzschüsse gefährlich. Wir sind auf die zweite Halbzeit gespannt. Klar ist: Werder braucht ein Tor.

45.+3: Geklärt.

45.+2: Noch einmal Ecke für Bayern. Werder steht eigentlich ganz gut, die Bayern kommen kaum durch.

45.+1: Drei Minuten Nachschlag, dann ist diese erste Halbzeit in dieser Bundesliga-Saison Geschichte.

45. Min: Kim kommt an den Ball, aber Pavlenka krallt sich die Kugel.

44. Min: Musiala holt einen Eckball für den FCB raus.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Liveticker: Werder steht weitestgehend sicher

43. Min: Goretzka arbeitet sich per Doppelpass in den gegnerischen Strafraum, fällt dann im Zweikampf mit Bittencourt. Da war aber gar nichts, der Gute hat lediglich das Gleichgewicht verloren. Das sieht auch Felix Zwayer so.

42. Min: Höhnisches Gelächter der Werder-Fans, als Kimmich einen Freistoß aus größerer Distanz in den Bremer Abendhimmel donnert.

40. Min: Zweite wirklich gute Werder-Szene nach dem Abseits-Tor – und wieder Abseits! Stage wird lang angespielt, legt ab für Füllkrug, der mit der Hacke zu Ducksch und der zieht aus elf Meter ab, Ulreich ist im kurzen Eck und kratzt die Kugel heraus. Aber: Stage stand bei seiner Aktion im Abseits.

39. Min: Kane mit einem Abschluss, der FCB hatte sich in den Strafraum kombiniert. Aber Veljkovic wirft sich in den Schuss und entschärft ihn damit.

37. Min: Bittencourt mit einem Befreiungsschlag, schießt aber einen Gegenspieler an. Der Ball prallt zurück und fliegt in den Strafraum, aber die Werder-Abwehr kann klären.

36. Min: Weiser holt sich auf der rechten Abwehrseite mit klasse Zweikampfverhalten gegen Coman den Ball und wird dafür vom Weserstadion gefeiert.

34. Min: Goretzka! Der Nationalspieler feuert aus der Distanz ein ordentliches Pfund ab, das auch noch abgefälscht wird. Pavlenka hat Mühe, den Ball zu parieren, schafft es aber trotzdem irgendwie, Pieper und Jung bereinigen die gefährliche Situation.

31. Min: Pavlenka greift sich eine ungenaue Kimmich-Hereingabe.

30. Min: Die Bayern nach wie vor mit mehr Ballbesitz, aber auch, weil Werder leichte Fehler macht. Ballgewinne sind recht schnell wieder weg.

27. Min: Bittencourt liegt auf dem Boden, Goretzka hatte ihn ihm Luftduell unsanft in die Seite gestoßen.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Liveticker: Bayern macht Druck und hat Chancen

25. Min: Der ist nicht ungefährlich! In der Mitte kommt der Ball zu Harry Kane, von dessen Schädel die Kugel aber mehr abprallt, als dass man es als ernsten Versuch zählen lassen kann. Pavlenka wirft sich der Kugel entgegen und begräbt sie unter sich.

24. Min: Nach einem Freistoß der Bayern aus dem Halbfeld gibt es den ersten Eckball für die Gäste.

23. Min: Ducksch versucht es direkt, aber Ulreich muss die Kugel einfach nur fangen, da fehlen Druck und Genauigkeit.

22. Min: Werder mit dem nächsten Freistoß. Lynen setzt nach einem verlorenen Vorstoß nach, stochert den Ball zu Weiser, der im Mittelfeld, 26 Meter vor dem Tor, gefoult wird.

21. Min: Nächste gute Bayern-Chance. Mazraoui zieht aus der Distanz ab, das Leder touchiert den Außenpfosten!

20. Min: Es gibt Gelb für Ducksch, der laut Felix Zwayer Upamecano gelbwürdig foul. Foul: ja, gelbwürdig: eher nein. Zumindest in unseren Augen.

19. Min: Musiala mit einer guten Chance! Erst dreht er klasse im Mittelfeld auf und schüttelt damit Lynen ab, die Abwehr steht tief, und so kommt der Youngster aus 23 Metern frei zum Abschluss, verfehlt das Werder-Tor aber knapp links.

15. Min: Hier ist Tempo drin! Weiser vernascht Davies auf der rechten Seite und flankt vors Tor, wo Ulreich den Ball vor Füllkrug aus der Luft pflückt und auch pflücken muss. Dann leitet der Torhüter der Bayern einen Konter ein, den Werder aber bereinigt bekommt.

15. Min: Jetzt hat Werder sich mal in der gegnerischen Hälfte ein bisschen eingeigelt und holt mehrere Eckbälle raus.

13. Min: Außer Füllkrug sind nun alle Werder-Spieler um den eigenen Strafraum versammelt, um die Bayern am nächsten Torerfolg zu hindern.

11. Min: Keine Gefahr, der Ball von Kane geht in die Mauer.

11. Min: Freistoß für Bayern, 28 Meter vor dem Tor. Lynen hatte Kane gefoult.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Liveticker: Gegentor-Schock und Abseits-Ärger

10. Min: Aber trotzdem sollte dieses zurecht nicht gegebene Tor den Hausherren vielleicht ein bisschen Hoffnung und damit Aufwind geben.

9. Min: Der Ball liegt im Tor, das Weserstadion jubelt, aber Felix Zwayer ist der Party-Crasher: Füllkrugs Jubel erstickt im Keim, denn er hat bei der Freistoß-Hereingabe von Ducksch im Abseits gestanden.

8. Min: Füllkrug setzt sich links auf Höhe des Strafraums nach einem langen Ball von Pieper stark gegen Upamecano durch, der zum Foul greift. Es gibt Freistoß.

6. Min: Nun also direkt der Nackenschlag für Werder. Ob das was am Spiel ändert? Es ist auf jeden Fall noch genügend Zeit, um das Ergebnis zu korrigieren.

4. Min: Stage verliert den Ball tief in Bayerns Hälfte. Und dann ziehen die Münchner ihr Kombinationsspiel auf. Sané wird per Doppelpass von Kane steil geschickt und läuft von der Mittellinie aus alleine auf Pavlenka zu. Er hebt den Kopf und schiebt den Ball links unten rein. Blitzsauber.

4. Min: Tor für den FC Bayern. Sané trifft nach einem Konter zum frühen 1:0.

3. Min: Den ersten Gäste-Vorstoß löscht Pieper, der einen Abstoß für seine Farben herausholt. Szenenapplaus dafür von den Rängen.

2. Min: Bayern reißt die Kugel direkt an sich und lässt sie in den eigenen Reihen laufen. Werder zieht sich erst mal in die eigene Hälfte zurück.

1. Min: Während Werder im bewährten Grün spielt, tritt Bayern heute in schwarzen Trikots an.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Liveticker: Das Eröffnungsspiel läuft

1. Min: Felix Zwayer gibt das Spiel frei!

20.32 Uhr: Es gibt eine kurze Schweigeminute und einen warmen Applaus für Werder-Legende Horst-Dieter Höttges, der kürzlich verstorben ist.

20.28 Uhr: Das nächste Pfeifkonzert: The Boss Hoss spielen und singen die deutsche Nationalhymne auf dem Rasen. Aber das kommt offenbar nicht so gut an bei den Fans beider Vereine. Dem einen oder anderen mag das möglicherweise ein bisschen zu viel Inszenierung sein.

20.27 Uhr: ... und da kommen sie!

20.25 Uhr: Die große Eröffnungsfeier kündigt sich weiter an. Die Teams stehen im Tunnel bereit, auf dem Rasen wird ein überdimensionales Banner mit den Wappen aller 18 aktuellen Bundesligisten präsentiert. Die Ostkurve indes zeigt eine große Choreografie, vermutlich für einen verstorbenen Fan namens Tobi.

20.23 Uhr: Ein gellendes Pfeifkonzert erfüllt das Weserstadion, als Lothar Matthäus öffentlichkeitswirksam die Meisterschale auf einem Podest auf dem Rasen behutsam abstellt.

20.18 Uhr: Zigtausend Werder-Schals werden in den Bremer Abendhimmel gestreckt, denn in diesem Moment läuft im Stadion „Lebenslang Grün-Weiß“.

20.15 Uhr: Spannend wird sein, wie Werder die ärgerliche 2:3-Pokalpleite gegen die Viktoria Köln verkraftet hat. Natürlich, ein Spiel gegen Bayern ist dafür vielleicht nicht am besten geeignet. Aber vielleicht kommt es dann ja doch ein bisschen gelegen.

20.09 Uhr: Vor dem Bundesliga-Start hat es zudem noch ein Vorspiel gegeben – ein ziemlich prominent besetztes sogar: Im VIP-Bereich des Weserstadions trafen sich die Führungskräfte von Werder und Bayern zu einem gemeinsamen Essen. Das hat schon Tradition bei Partien beider Clubs. Diesmal waren aber auch Bundestrainer Hansi Flick, DFB-Sportdirektor Rudi Völler, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mit dabei.

20.06 Uhr: Und um einmal die Kräfteverhältnisse – wie von uns bereits berichtet – mit ein paar Zahlen zu verdeutlichen: Der gesamte Kader von Werder ist laut Branchen-Portal transfermarkt.de mit insgesamt 98,5 Millionen Euro Marktwert weniger wertvoll als Jamal Musiala (110 Millionen Euro Marktwert) und Harry Kane, für den Bayern mehr als 100 Millionen Euro auf den Tisch gelegt und in richtig Tottenham gepustet hat.

20.02 Uhr: Zurück zur schwarzen Serie der Grün-Weißen gegen die Bayern. Denn seit mittlerweile 31 (!) aufeinanderfolgenden Pflichtspielen in der Liga und im DFB-Pokal ist der SVW sieglos gegen die Süddeutschen. Darunter fallen nur vier Unentschieden.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Liveticker – Ole Werner: „Nicht nur ein Spiel gegen Harry Kane“

19.54 Uhr: Ole Werner am Sat1-Mikrofon. Er sagt, dass beide Teams noch in der Findungsphase sind, und wolle nach dem Spiel mal schauen, wie gut es war, am ersten Spieltag gegen die Bayern zu spielen. Bezüglich eines Verbleibs von Niclas Füllkrug zeigt er sich „optimistisch“, auch wenn er wisse, dass das Transferfenster noch lang ist. Er betont zudem, dass es „nicht nur ein Spiel gegen Harry Kane“ ist, und verweist darauf, dass Bayern auf jeder Position stark besetzt ist.

19.52 Uhr: In diesem Moment betreten die Mannschaften den heiligen Rasen, um sich aufzuwärmen.

19.48 Uhr: Noch ein klitzekleines bisschen weiter in die Vergangenheit schauen müssen wir, wenn wir einen Blick auf den letzten Werder-Sieg gegen den Rekordmeister blicken wollen. Der 5:2-Auswärtssieg im September 2008 ist bald schon 15 Jahre her. An den erinnern wir uns an dieser Stelle einmal gerne: Rosenberg (30., 67.), Naldo (45.), Özil (54.) und die Legende Pizarro (59.) haben zunächst eine komfortable 5:0-Führung in der Allianz-Arena herausgeschossen, ehe Tim Borowoski für Bayern ein wenig Ergebniskosmetik betrieb (72., 85.).

19.42 Uhr: Fangen wir mit einer unangenehmen Statistik an: Der letzte Sieg Werders am ersten Bundesliga-Spieltag liegt bereits ganze zehn Jahre zurück. Am 10. August 2013 gewannen die Mannen von Trainer Robin Dutt knapp mit 1:0 durch ein später Tor von Zlatko Junuzovic. Wir hätten nichts dagegen, wenn diese Negativ-Serie heute auf null gesetzt wird.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Liveticker: Die Aufstellungen sind da

19.35 Uhr: Die Bayern versuchen es folgendermaßen: Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies – Goretzka, Kimmich – Sané, Musiala, Coman – Kane. Keine ganz schlechte Truppe. Und auf der Bank sitzt auch ein gewisses Potenzial mit Hülsmann, de Ligt, Pavard, Choupo-Moting, Müller, Laimer, Gravenberch, Tel und Krätzig. Der Ex-Bremer Gnabry fehlt angeschlagen.

19.30 Uhr: Die Werder-Aufstellung ist da! Ole Werner vertraut von Beginn an heute folgendem Personal: Pavlenka – Pieper, Veljkovic, Friedl – Weiser, Jung – Bittencourt, Lynen, Stage – Ducksch, Füllkrug. Auf der Bank sitzen zunächst Zetterer (ET), Kownacki, Njinmah, Schmid, Rapp, Burke, Gruev, Opitz und Groß. Stark ist laut Werder aus „persönlichen Gründen“ für den heutigen Arbeitstag freigestellt.

19.22 Uhr: Bevor die Startaufstellungen beider Teams veröffentlichen, die in etwa zehn Minuten reinkommen dürften, hier schon einmal die Unparteiischen der heutigen Partie: Die oberste Entscheidungsgewalt hat Felix Zwayer inne, ihm assistieren an den Seitenlinien Stefan Lupp und Marcel Pelgrim. Vierter Offizieller ist Robert Kampka. Und auch sie gehören dazu: Video-Schiri Benjamin Brand und sein Assistent Markus Häcker.

19.08 Uhr: Moin aus der DeichStube! Heute eröffnet niemand Geringeres als der SV Werder Bremen die Saison 2023/24 in der Fußball-Bundesliga, die mittlerweile 60 – runder Geburtstag also. Die Aufgabe allerdings, die im Weserstadion auf die Mannschaft von Ole Werner wartet, die könnte schwieriger nicht sein: Es wartet der Rekordmeister FC Bayern München. Der hatte sich ja zuletzt relativ namhaft verstärkt mit dem Ur-Tottenham-Stürmer Harry Kane. Ob der mehr als 100 Millionen Euro teure Einkauf von Anfang an spielt, das erfahren wir in den nächsten Minuten. Gleiches gilt natürlich auch für die Werder-Startaufstellung, auf die wir sehr gespannt warten.

Der SV Werder Bremen trifft heute im Eröffnungsspiel der Bundesliga auf den FC Bayern München: Anpfiff im Wohninvest Weserstadion ist um 20.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 19.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos vom ersten Bundesliga-Spieltag - alles hier live im Live-Ticker der DeichStube.

Für Kane und Co. soll es ekelig werden: Werder Bremen-Coach Ole Werner geht das Bayern-Spektakel ziemlich emotionslos an

Der SV Werder Bremen eröffnet am Freitagabend die neue Bundesliga-Saison im Weserstadion gegen den FC Bayern München (20.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker). So wollen die Bremer den Auftakt angehen. Der Vorbericht.

Bremen – 350 Medien-Akkreditierungen, 14 TV-Stationen, Live-Übertragung in fast alle Länder – dieser Bundesliga-Auftakt des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) sorgt noch einmal für ganz neue Dimensionen. Zu ihrem 60. Geburtstag lässt es die Bundesliga so richtig krachen. Lothar Matthäus wird die Meisterschale ins natürlich rappelvolle Wohninvest Weserstadion tragen, „The BossHoss“ die Nationalhymne singen und Bayerns 100-Millionen-Mann Harry Kane für noch mehr Glanz sorgen. Doch einer bleibt im Vorfeld lieber blass: Ole Werner. Der Werder-Coach wirkt auf der Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel ziemlich emotionslos, fast schon etwas angeschlagen vom Pokal-Aus beim Drittligisten Viktoria Köln. Erst zum Schluss blitzt auch bei ihm ein bisschen Vorfreude auf dieses besondere Ereignis auf.

Werder Bremen gegen FC Bayern im DeichStube-Liveticker: Harry Kane lässt Ole Werner kalt

„Morgens Anschwitzen hier am Stadion, danach Parkhotel – und dann geht‘s rund um 20.30 Uhr“, sagt Ole Werner und grinst verschmitzt. Endlich! Bis dahin hatte er sich doch sehr reserviert präsentiert, als würde ein ganz normales Bundesligaspiel anstehen – und nicht der Vergleich mit dem Meister, der auch noch seinen teuersten Spieler mitbringt. „Das hat bei mir keine großen Emotionen ausgelöst“, sagt Werner zum Transfer-Theater um Kane – inklusive Happy End: „Wir beschäftigen uns mit allen Spielern der Gegenseite.“ Okay, bei Kane sei es ein bisschen schwieriger, weil es von ihm praktisch nur Video-Material von Spielen mit Tottenham Hotspur gebe. Es müsse also etwas spekuliert werden, wie Kane bei Bayern-Coach Thomas Tuchel zum Einsatz komme. Immerhin lässt sich Werner noch zu dem Urteil hinreißen: „Kane ist kein klassischer Neuner, der nur auf die Bälle wartet, sondern er ist ein kompletter Stürmer.“



Den die angeschlagenen Bayern freilich gut gebrauchen können, wie die 0:3-Pleite im Supercup gegen RB Leipzig noch einmal gezeigt hat. In der Partie hatte der Engländer nur wenige Stunden nach seinem Wechsel als Joker nicht mehr viel bewirken können. Aber Werner findet die Partie ohnehin nicht richtig bewertet. „Die Bayern hätten selbst vier, fünf Tore machen können.“ Deswegen mache es wenig Sinn, darauf zu hoffen, dass der FC Bayern zum Bundesliga-Start leichter zu bespielen sei als später. Ole Werners Herangehensweise ist deshalb ganz klar: „Wir sind sicherlich der Außenseiter und müssen es erst erst mal gegen den Ball gut machen. Wir müssen insgesamt sehr ekelig sein und kompakt verteidigen.“ Doch das allein werde nicht reichen, so Werner: „Wir müssen auch unsere Momente finden, in denen wir Nadelstiche setzen und den Gegner beschäftigen können. Das ist wichtig für uns, weil auch da unsere Stärken liegen. Man darf nicht nur wie das Kaninchen vor der Schlange verteidigen.“ Wenn man das so liest, mag das durchaus kämpferisch klingen. Vorgetragen wurde es allerdings sehr nüchtern – so wie einst bei einem Aufsatz in der Schule, von dem man selbst nicht so ganz angetan war.

So sehen Fans den Bundesliga-Auftakt zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern live im Free-TV und Livestream!

Werder Bremen gegen FC Bayern im DeichStube-Live-Ticker: Grün-Weißes wartet seit 15 Jahren auf einen Sieg gegen den FCB

Nun ist Ole Werner auch nicht bekannt dafür, vor einer Partie mal Dampf zu machen und zum Unterhaltungskünstler zu mutieren. Solche Momente spart sich der 35-Jährige für die großen Dinge im Fußball auf – wie zum Beispiel beim Aufstieg, als er in der Kabine zauberte. Aber so zurückhaltend wie vor dem Bayern-Spiel gibt sich Werner ansonsten auch nicht. Dahinter könnte eine grundsätzliche Unzufriedenheit stecken. Denn Werner musste in der Vorbereitung viel improvisieren. Ihm fehlen vor allem Außenverteidiger, die schon längst da sein sollten.



Da kommt ein spielstarker Gegner wie der FC Bayern aus Trainersicht möglicherweise zur Unzeit. Wobei die Erwartungshaltung im Umfeld kaum geringer sein könnte, schließlich wartet Werder seit 15 Jahren auf einen Sieg gegen den Rekordmeister. Doch es geht die Angst vor einer Klatsche um, wie sie Werder Bremen vor sieben Jahren schon einmal zum Auftakt gegen die Bayern mit dem desaströsen 0:6 erlebt hat.

Auch interessant: Das ist die mögliche Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München!

Werder Bremen gegen FC Bayern im DeichStube-Liveticker: Für Ole Werner ist diese Begegnung eine Auszeichnung

Das Pokal-Aus in Köln hat da auch wenig Mut gemacht. Im Gegenteil! Die Abwehr wackelte gewaltig – und das gegen einen Drittligisten. Werner will die Leistung dort gar nicht schönreden, mag es aber auch nicht, dass nun vom großen Stimmungsumschwung die Rede ist. „Es war das erste Saisonspiel“, mahnt der Coach. Natürlich schmerze ein Pokalaus dabei noch mehr, weil es in diesem Wettbewerb keine Chance auf Wiedergutmachung gibt. Nun sei aber Bundesliga angesagt, da würden 34 Spieltage auf Werder Bremen warten. Das Highlight gibt es gleich zu Beginn. Ole Werner sieht darin zwar eine Auszeichnung für den Verein, sich auf dieser besonderen Bühne der ganzen Welt präsentieren zu dürfen – seine eigene Vorfreude hält sich dabei aber noch sehr in Grenzen. (kni)