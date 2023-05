Werder-Training am Dienstag: Füllkrug fehlt weiterhin, auch Stark und Groß nur individuell

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Niclas Füllkrug (li.), Niklas Stark und Christian Groß fehlten allesamt beim Trainingsauftakt des SV Werder Bremen vor dem FC Bayern-Spiel. © gumzmedia

Vor dem Spiel des SV Werder Bremen gegen FC Bayern München fehlen mit Niclas Füllkrug, Niklas Stark und Christian Groß drei Leistungsträger im Training. Ist ein Einsatz am Samstag in Gefahr?

Bremen - Drei Tage nach der ernüchternden 1:2-Niederlage beim FC Schalke 04 ist der SV Werder Bremen am Dienstagnachmittag in die neue Trainingswoche gestartet. Cheftrainer Ole Werner musste dabei auf gleich drei Stammspieler verzichten - darunter Top-Stürmer Niclas Füllkrug, dessen Einsatz im kommenden Heimspiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) demnach einmal mehr auf der Kippe steht.

Werder Bremen-Training am Dienstag: Niclas Füllkrug, Niklas Stark und Christian Groß trainieren nur individuell

Niclas Füllkrug hatte bereits die Partien gegen Freiburg, Hertha BSC und Schalke aufgrund von Wadenproblemen verpasst. Am Dienstag trainierte er individuell. Wann der Stürmer ins Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zurückkehrt, ist unklar. Neben dem 30-Jährigen absolvierten auch Innenverteidiger Niklas Stark und Mittelfeldspieler Christian Groß ein individuelles Programm. Stark hatte sich auf Schalke eine Blockade im Fuß zugezogen und musste vorzeitig ausgewechselt werden.

Des Weiteren standen Eren Dinkci (Fußverletzung) und Dikeni Salifou nicht zur Verfügung. Salifou hatte sich während des U23-Spiels gegen den Bremer SV am Fuß verletzt. Am Dienstag war der 19-Jährige auf Krücken am Wohninvest Weserstadion unterwegs. Laut Werder Bremen soll es sich aber nicht um einen Strukturschaden handeln. (dco)