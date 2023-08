„Ich habe Bälle gehalten, das ist mein Job“: Werder-Torhüter Pavlenka nimmt Lob nüchtern auf

Pavlenka stark bei Werders 0:1 in Freiburg

Er rettete mehrfach spektakulär, doch der Lohn blieb aus: Jiri Pavlenka war der mit Abstand stärkste Spieler des SV Werder Bremen beim 0:1 gegen den SC Freiburg. Von den Lobeshymnen auf seine Person wollte er hinterher zwar nichts hören. Lob gab es aber dennoch reichlich.

Freiburg – Bock, um es an dieser Stelle einmal auf gut Deutsch zu sagen, hatte Jiri Pavlenka nicht mal ansatzweise auf den kleinen Termin, den es für ihn kurz nach der 0:1-Niederlage beim SC Freiburg noch zu erledigen galt. Aber was will man machen? Pflichten sind eben Pflichten, und so nahm der Torhüter des SV Werder Bremen dann doch Aufstellung vor der Kamera des Vereins-TV, um eine Handvoll Fragen zum vorangegangenen Spiel zu beantworten, dessen letzte Szene ihm gehörig den Tag versaut hatte. In der 96. Minute musste er sich nach zuvor spektakulären Paraden doch noch geschlagen geben, weshalb Werder mit 0:1 verlor und hinterher mit sich selbst haderte. Zumal es auch im dritten Pflichtspiel der noch jungen Saison wieder einen Gegentreffer in der Nachspielzeit gesetzt hatte.

Spektakuläre Doppel-Paraden, aber Jiri Pavlenka ist nach Werder Bremens Niederlage in Freiburg bedient

„Das ist nicht ganz einfach für den Kopf“, sagte Jiri Pavlenka über die späten Tore, bescheinigte seiner Mannschaft insgesamt aber einen guten Auftritt in Freiburg: „Wir haben gezeigt, dass wir Fußball spielen können.“ Lange hatte Werder Bremen gegen den Europapokal-Teilnehmer gut mitgehalten, war selbst zu Chancen gekommen – hatte es allerdings auch seinem Torhüter zu verdanken, dass das Spiel nicht schon viel früher in Richtung Niederlage gekippt war.



Zunächst in der ersten Halbzeit gegen Roland Sallai und Vincenzo Grifo (23.) und dann auch in der zweiten Halbzeit gegen Sallai und Lucas Höler (61.) zeigte Jiri Pavlenka spektakuläre Doppel-Paraden, die das Freiburger Stadion staunen ließen. „Wir haben es geschafft, uns vier große Torchancen zu erspielen. Die hat Pavlenka wahnsinnig gut gehalten“, sagte Freiburgs Trainer Christian Streich nach dem Spiel und ließ dann noch ein einzelnes Wort folgen: „sensationell“. Auch im Lager des SV Werder Bremen war das Lob für den Torhüter wenig überraschend groß.

„Herausragende Verfassung“: Werder Bremens Jiri Pavlenka bei Niederlage gegen den SC Freiburg bester Spieler

„Auf Pavlas ist immer Verlass, das wissen wir. Er hat bei uns nicht umsonst den Spitznamen Krake“, sagte Mittelfeld-Routinier Christian Groß, während Werder Bremens Cheftrainer Ole Werner dem Tschechen ein „super Spiel“ bescheinigte, Leiter Profifußball Clemens Fritz von Pavlenkas „herausragender Verfassung“ schwärmte und Mitchell Weiser festhielt: „Wenn du einen Torwart hast, der sichere Gegentreffer verhindert und uns dadurch im Spiel hält, dann ist das eine Inspiration für alle, die auf dem Platz stehen, dass man weiter hart arbeiten und an den Sieg glauben muss.“



Warme Worte, die Jiri Pavlenka freuen werden. Für die er kurz nach der bitteren Niederlage aber verständlicherweise noch kein Ohr hatte. „Ich habe Bälle gehalten, das ist mein Job. Leider gab es dafür heute keinen Punkt“, sagte der Schlussmann des SV Werder Bremen nüchtern – und forderte: „Wir müssen jetzt nach vorne blicken und Mainz am nächsten Wochenende zu Hause schlagen.“ (dco)