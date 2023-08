Verpasster Rekord, späte Freude und der zweite Sieg: So lief das Wochenende für die Ex-Werder-Profis Chiarodia, Schmidt und Buchanan

Werders Abgänge

Fabio Chiarodia kam am ersten Bundesliga-Spieltag nicht für Borussia Mönchengladbach zum Einsatz, Niklas Schmidt und Lee Buchanan hatten dagegen Grund zur Freude: So lief das Wochenende für die drei ehemaligen Profis des SV Werder Bremen.

Bremen – Für zwei Millionen Euro wechselte Fabio Chiarodia in diesem Sommer von Werder Bremen zu Borussia Mönchengladbach - auch, weil sich das Abwehrtalent bei den „Fohlen“ mehr Einsatzzeiten erhofft. Im ersten Bundesliga-Spiel der neuen Saison musste der 18-Jährige allerdings 90 Minuten lang auf der Bank sitzen. Dadurch verpasste Chiarodia einen Rekord: Bei einem Startelfeinsatz wäre der Ex-Bremer der jüngste Spieler in der Bundesliga-Geschichte gewesen, der für zwei Vereine in der Anfangsformation gestanden hat. Allzu betrübt dürfte Chiarodia darüber aber nicht sein, schließlich erkämpften sich die Gladbacher in Augsburg durch ein Elfmetertor von Tomas Cvancara in der siebten Minute der Nachspielzeit noch ein 4:4 und somit einen Punkt.



Auch Niklas Schmidt hatte späten Grund zur Freude: Im Heimspiel gegen den französischen Serienmeister Paris Saint-Germain erkämpfte sich der frühere Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen mit dem FC Toulouse überraschend ein 1:1. Superstar Kylian Mbappe hatte Paris in Führung gebracht (62.), Zakaria Aboukhlal glich per Foulelfmeter aus (87.). Schmidt, der in der Vorwoche beim 2:1-Sieg in Nantes sein Debüt für Toulouse gefeiert hatte, wurde in der 71. Minute eingewechselt.

Ex-Werder-Bremen-Profi Lee Buchanan feiert mit Birmingham City den zweiten Sieg in Serie

Unterdessen hat Lee Buchanan mit seinem neuen Arbeitgeber den zweiten Saisonsieg gefeiert. Am dritten Spieltag der zweiten Liga in England siegte Birmingham City mit 2:0 (1:0) bei Bristol City, Koji Miyoshi (45.+3) und Lukas Jutkiewicz (84.) erzielten die Tore. Buchanan kam wie schon an den ersten beiden Spieltagen über die volle Dauer zum Einsatz, in der 52. Minute holte sich der Ex-Profi von Werder Bremen für ein Foulspiel die Gelbe Karte ab. Birmingham belegt mit sieben Punkten den dritten Tabellenplatz. (nag)