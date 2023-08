Neuer Anlauf in der 3. Liga: Ex-Werder-Profi Berger wechselt zu Markus Anfang

Von: Fynn Walenziak

Werder Bremens Ex-Profi Tom Berger wechselt zu Dynamo Dresden. © gumzmedia

Knapp sieben Wochen nachdem der Vertrag von Tom Berger bei Werder Bremen ausgelaufen ist, wechselt der 22-Jährige in die 3. Liga und wird künftig von Markus Anfang trainiert.

Dresden – Tom Berger hat einen neuen Verein gefunden. Der Ex-Profi des SV Werder Bremen wechselt in die 3. Liga zu Dynamo Dresden. Dort trifft der 22-Jährige auf Markus Anfang, der zwischen Juli und November 2021 an der Weser tätig gewesen war, ehe er wegen eines gefälschten Impfpasses zurücktreten musste. Berger erhält in Dresden einen Vertrag bis 2025 und wird künftig mit der Rückennummer sechs auflaufen.

Werder Bremens Ex-Profi Tom Berger über Wechsel zu Dynamo Dresden: „Sehr dankbar“

„Tom hat uns mit seinen Leistungen im Training und Testspiel in den vergangenen beiden Wochen überzeugt“, erklärt Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker auf der Internetseite des Vereins. Tom Berger selbst sagt über seinen Wechsel: „Ich bin sehr glücklich darüber, hier bei Dynamo meinen Vertrag unterschrieben zu haben. Gleichzeitig bin ich den Verantwortlichen sehr dankbar, die Chance und das Vertrauen zu bekommen.“

Der Mittelfeldspieler war 2021 aus Wolfsburg zu Werder Bremen gewechselt, hatte zunächst aber mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen. Letztlich stand Tom Berger bis zu seinem Abschied in diesem Sommer sechs Mal im Bundesliga-Kader der Bremer, kam in Deutschlands höchster Spielklasse jedoch nicht zum Einsatz. Für die U23 der Grün-Weißen lief er insgesamt 30 Mal auf und erzielte drei Tore. (fwa)