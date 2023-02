Management dementiert: Ex-Werder-Star Özil beendet Karriere noch nicht

Von: Björn Knips

Teilen

Dementi nach Gerüchten: Mesut Özil, Ex-Superstar des SV Werder Bremen, beendet seine Karriere noch nicht. © IMAGO / ANP

Doch kein Karriereende: Mesut Özil macht noch nicht Schluss mit Fußball. Das Management des früheren Superstars von Werder Bremen dementiert Gerüchte über eine Vertragsauflösung.

Istanbul - Mesut Özil beendet seine Fußballer-Karriere doch noch nicht. „Da ist nichts dran. Mesut Özil wird die Saison bei Basaksehir auf jeden Fall zu Ende spielen“, teilte das Management des früheren Superstars von Werder Bremen der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mit. Am Freitag hatte es in der Türkei Gerüchte über eine Vertragsauflösung in Istanbul und ein Karriereende des 34-Jährigen gegeben.

Werder Bremen-Ex-Star Mesut Özil spielt seit Sommer für Basaksehir - und beendet Karriere nicht vorzeitig

Mesut Özil spielte in der Bundesliga zunächst für den FC Schalke 04, ehe er 2008 zu Werder Bremen wechselte. Die Grün-Weißen schoss er 2009 zum DFB-Pokal-Sieg. Später führte ihn seine Welt-Karriere zu Real Madrid, zum FC Arsenal, zu Fenerbahce und letzten Sommer zu Basaksehir. Dort kam der Weltmeister von 2014 verletzungsbedingt erst zu vier Einsätzen in der Liga. In den vergangenen drei Spielen wurde er zweimal ein- und einmal ausgewechselt. Sein Vertrag läuft bis 30. Juni 2023. (dpa/han)

Schon gesehen? Verfolgt Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga am Sonntag im DeichStube-Live-Ticker!

Erstmeldung vom 3. Februar 2023:

Laut Medien: Werder Bremen-Ex-Star Mesut Özil macht Schluss mit Fußball

Türkischen Medienberichten zufolge hat Mesut Özil seine Karriere beendet. Der ehemalige Nationalspieler spielte zwischen 2008 und 2010 für den SV Werder Bremen und schoss die Bremer zum letzten Vereinstitel 2009.

Bremen – Er gehört zu den besten Fußballern, die jemals das Trikot des SV Werder Bremen getragen haben. Nun hat Mesut Özil seine Karriere beendet. Das berichtet die türkische Zeitung „Fanatik“. Der 34-Jährige habe seinen Mitspielern und den Verantwortlichen bei Basaksehir FK mitgeteilt, dass er seinen bis Ende Juni laufenden Vertrag vorzeitig auflösen wolle. Beim türkischen Erstligisten gehörte Özil nach diversen Verletzungen nicht mehr zum Stammpersonal. Am Donnerstag war Özil bei der Niederlage bei Kayserispor (0:1) bereits zur Halbzeit ausgewechselt worden. Ohnehin wollte er bei Basaksehir seine Karriere ausklingen lassen.

Mesut Özil beendet wohl Fußball-Karriere - Drittteuerster Abgang in Werder Bremens Vereinsgeschichte

Mesut Özil war im Januar 2008 vom FC Schalke 04 zum SV Werder Bremen gewechselt. Die Bremer zahlten eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro für den damals erst 19-Jährigen, der sich mit den Verantwortlichen auf Schalke überworfen hatte. Für Werder war es ein Coup, denn Özil spielte bei den Grün-Weißen groß auf, wurde deutscher Nationalspieler und 2014 sogar Weltmeister, ehe er 2018 beim DFB wegen eines Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip in Ungnade fiel. 2009 holte er mit Werder den DFB-Pokal, nachdem das Uefa-Cup-Finale gegen Schachtjor Donezk nur knapp verloren worden war. In 108 Pflichtspielen erzielte Özil 16 Tore für Werder und bereitete 54 Treffer vor. Ganz Europa wollte ihn haben, Real Madrid machte im August 2010 das Rennen – für eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro. Nur für Diego (Juventus Turin/27 Millionen Euro) und Thomas Delaney (Borussia Dortmund/20 Millionen Euro) kassierte Werder mehr bei einem Transfer.

Nach seinem Abgang bei Werder Bremen wurde Mesut Özil mit Real Madrid Meister und Pokalsieger, mit dem FC Arsenal holte er sogar vier Mal den Pokal. Die Londoner hatten ihn im September 2013 für eine Ablösesumme von 47 Millionen Euro verpflichtet. Im Januar 2021 wechselte der Spielmacher ablösefrei zu Fenerbahce, ein Jahr später dann zu Basaksehir. Dort endet nun wohl seine Karriere. (kni)