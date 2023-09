Ex-Werder-Profi Gruev will mit Leeds in die Premier League: „Deswegen sind wir alle hier“

Werder-Transfers

+ © Leeds United Vom Osterdeich an die Elland Road: Ilia Gruev wechselte vom SV Werder Bremen zu Leeds United - und will in die Premier League aufsteigen. © Leeds United

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Ilia Gruev spricht über seinen Wechsel vom SV Werder Bremen zu Leeds United, nennt die Gründe für den Transfer und seine Ziele in England.

Leeds - Wie viele Motive es genau waren, die am Donnerstag von Ilia Gruev aufgenommen wurden, dürfe der 23-Jährige selbst nur grob schätzen können. Es waren jedenfalls etliche. Vor der Tafel mit den Vereinserfolgen. Auf der Tribüne des Stadions. Natürlich bei der Vertragsunterschrift und, obligatorisch, mit dem neuen Trikot in den Händen - bei Leeds United haben sie ihren Neuzugang vom SV Werder Bremen in den unterschiedlichsten Settings in Szene gesetzt. Zu sehen ist all das in einem kleinen Video, das der englische Zweitligist veröffentlicht hat, um die Verpflichtung von Gruev gebührend abzufeiern. Auch der Spieler selbst kommt natürlich zu Wort - und lässt keinen Zweifel daran, dass er sich mit Leeds sehr viel vorgenommen hat.



„Es ist unser Ziel, in die Premier League aufzusteigen, und zwar so schnell wie möglich“, sagt Gruev - und betont: „Deswegen sind wir alle hier, und dafür werde ich hart arbeiten.“ In der vergangenen Saison war Leeds United als Tabellenvorletzter in die zweitklassige Championship abgestiegen, woraufhin sich der Club und Trainer Sam Allardyce „in gegenseitigem Einvernehmen“, wie es hieß, wieder getrennt haben. Allardyce hatte die Mannschaft erst vier Spieltage vor dem Saisonende übernommen, konnte den Abstieg aus der Premier League, in der Leeds drei Jahre am Stück gespielt hatte, aber auch nicht mehr abwenden. Als seinen Nachfolger verpflichtete Leeds im Sommer Daniel Farke, der in der vergangenen Saison noch Borussia Mönchengladbach betreut hatte - und Ilia Gruev unbedingt nach England holen wollte. 6,5 Millionen Euro Ablöse ließ sich der Verein den Deal kosten.

Werder Bremen-Transfer: Ilia Gruev freut sich über Wechsel zu Leeds United - und will in die Premier League

„Ich hatte tolle Gespräche mit dem Trainer. Wir kannten uns ja schon aus der Bundesliga“, berichtet Ilia Gruev, der Farke einen wichtigen Faktor für seine Entscheidung zum Wechsel in den Norden Englands nennt. In seiner bisherigen Laufbahn ist der 46-jährige Coach mit Norwich City bereits zwei Mal in die Premier League aufgestiegen (zunächst in der Saison 2018/19, dann noch einmal in der Saison 2020/21). Das will er nun auch mit Leeds schaffen. Ilia Gruev ist überzeugt davon, dabei eine gewichtige Rolle spielen zu können.



„Jeder weiß, dass der beste Fußball der Welt in England gespielt wird. Ich möchte eine neue Erfahrung sammeln und mich weiterentwickeln“, sagt der Ex-Bremer, der seit 2015 bei Werder Bremen unter Vertrag gestanden hatte. Und er betont: „Ich bin ein strategischer Spieler, der den Ball haben möchte und eine Mannschaft führen kann.“ (dco)