Belgien-Engagement offiziell: Ex-Werder-Coach Kohfeldt hat einen neuen Job

Von: Malte Bürger

Werder Bremen-Ex Florian Kohfeldt ist ab sofort Trainer des belgischen Erstligisten KAS Eupen. © Imago Images/Uwe Kraft

Jetzt ist es offiziell: Werder Bremens Ex-Trainer, Florian Kohfeldt, wird neuer Trainer beim KAS Eupen. Das hat der Verein am Donnerstag bekanntgegeben.

Bremen/Eupen – Nach etwas mehr als einjähriger Auszeit kehrt Florian Kohfeldt endgültig an die Seitenlinie zurück. Der frühere Trainer des SV Werder Bremen wird neuer Coach des belgischen Erstligisten KAS Eupen. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt, zur Vertragsdauer wurden keine Angaben gemacht. Bereits in der kommenden Woche wird Kohfeldt die erste Übungseinheit bei seinem neuen Arbeitgeber leiten, schon im Juli beginnt die neue Saison.

„Nachdem ich als Fußballtrainer im Jugendbereich und bei den Profi-Mannschaften der 1. Bundesliga aktiv war, freue ich mich auf eine neue Herausforderung in meiner Trainerkarriere“, wird Florian Kohfeldt auf der Internetseite der Königlichen Allgemeinen Sportvereinigung zitiert. „Mit der KAS Eupen werde ich erstmals eine ausländische Liga kennen lernen. Ich freue mich auf die Begegnung mit meinem Trainerstaff, den Spielern, den Mitarbeitern und den Fans meines neuen Clubs.“

Nach über einem Jahr Vereinslosigkeit: Werder Bremen-Ex Florian Kohfeldt übernimmt belgischen Erstligisten KAP Eupen

Der Club aus der Nähe von Aachen im deutschsprachigen Belgien hat sportlich knifflige Zeiten hinter sich, nur mit Mühe gelang in der abgelaufenen Spielzeit der Klassenerhalt. Nun soll alles besser werden – mit Florian Kohfeldt und womöglich auch durch weitere Gelder der katarischen Aspire Foundation, die den Verein bereits vor zehn Jahren übernommen hat. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und sind davon überzeugt, dass Florian Kohfeldt uns helfen wird, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen“, erklärte Dr. Andreas Bleicher, Vorstand der KAS Eupen. „Mit ihm als Chefcoach möchten wir die Qualität auf dem Platz verbessern und die Play-off 2 erreichen.“ Und Christoph Henkel, Generaldirektor des Erstligisten, ergänzte: „Mit seiner Kompetenz, Geradlinigkeit, Leidenschaft und Emotionalität wird er unseren Spielern und unserem Team sportlich und mental wichtige Impulse vermitteln, um die neue Saison in der Jupiler Pro League in Angriff zu nehmen.“

Florian Kohfeldt hatte von 2017 bis 2021 die Profis des SV Werder Bremen trainiert, im vergangenen Jahr war er nach einer knapp neunmonatigen Amtszeit beim VfL Wolfsburg entlassen worden. Im September 2022 war er beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro im Wohninvest Weserstadion zu Gast und hatte im Anschluss betont, sich auch ein Engagement im Ausland sehr gut vorstellen zu können. Diese Idee hat der gebürtige Siegener nun in die Tat umgesetzt. (mbü)