Ex-Werder-Profi Christian Schulz wird Jugendtrainer bei Hannover 96

Von: Fynn Walenziak

Werder Bremen-Ex Christian Schulz wird ab kommender Saison Trainer bei der U17 von Hannover 96. © Imago Images/Christian Schroedter

Bremen/Hannover – Vor knapp drei Wochen erst hatte Christian Schulz gegenüber der DeichStube angedeutet, dass er nach einjähriger Pause ins Fußballgeschäft zurückkehren wird - und diese Rückkehr ist jetzt perfekt. Der Ex-Profi des SV Werder Bremen wird ab der kommenden Saison U17-Trainer bei Hannover 96.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Christian Schulz künftig unsere U17 trainieren wird. Man hat in den Gesprächen gemerkt, dass er total darauf brennt, bei 96 und in der 96-Akademie tätig zu sein und die Verantwortung für die Mannschaft zu tragen“, sagt Julian Battmer, Leiter der Jugendakademie von Hannover 96. Schulz selbst betont: „Ich bekomme die Chance, erstmals als Trainer die Verantwortung für eine eigene Mannschaft zu übernehmen – es macht mich sehr glücklich, das in der Stadt tun zu dürfen, die für meine Familie und mich zur Heimat geworden ist.“

Nach einem Jahr Pause: Werder Bremen-Ex Christian Schulz übernimmt die U17 von Hannover 96

Nach seinem Karriereende als Profi-Fußballer im Jahr 2021, arbeitete Christian Schulz noch ein Jahr lang als Co-Trainer in der zweiten Mannschaft von Hannover 96, ehe er sich für ein Jahr aus dem Fußballgeschäft zurückzog. Zwischen 1995 und 2007 war Schulz 140 Mal für Werder Bremens Profi-Mannschaft aufgelaufen und hatte fünf Tore erzielt. In der Saison 2003/04 war er Teil der legendären Bremer Double-Mannschaft. (fwa)