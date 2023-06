„Mit dem Thema noch nicht durch“: Werders Ex-Coach Nouri will wieder als Trainer arbeiten

Von: Carsten Sander

Werder Bremens Ex-Trainer, Alexander Nouri, will weiterhin als Coach arbeiten und sucht nach einer neuen Aufgabe. © Imago Images/Sven Simon

Seit seiner Entlassung beim SV Werder Bremen in der Saison 2017/18 verlief die Zeit als Trainer für Alexander Nouri alles andere als erfolgreich. Doch der 43-Jährige will nicht aufgeben und noch einmal angreifen.

Diepholz – Sagen wir es so: Sein Einsatz im Spiel der Werder-Traditionself am Samstag beim Bezirksligisten TuS St. Hülfe-Heede (Kreis Diepholz) war durchaus ansehnlich gewesen. Mit etwas Übertreibung könnte man sogar auf den Gedanken kommen, Alexander Nouri würde trotz seiner 43 Jahre noch auf Bezirksliga-Niveau mithalten können. Oder doch nicht? „Nein, bestimmt nicht“, wehrte der ehemalige Bundesliga-Trainer des SV Werder Bremen nach dem 6:3 ab – zwar mit einem Lachen, aber eben auch mit einer Miene, die aussagte: Ich bin platt: „Nach so einem Spiel muss ich mich erstmal drei Tage erholen...“

Werder Bremen-Ex Alexander Nouri: „Ich warte auf das nächste Projekt als Trainer

Dass Alexander Nouri überhaupt Zeit hat für die Werder-Traditionsmannschaft, hat natürlich auch mit seiner aktuellen und schon längere Zeit anhaltende Situation zu tun. Die so beschrieben werden kann: Nouri kann nicht das machen, was er nach wie vor gerne machen würde. Nämlich als Trainer arbeiten. Von September 2016 bis Oktober 2017 hatte er den SV Werder Bremen betreut, danach folgte ein kurzes, weil erfolgloses Intermezzo beim FC Ingolstadt in Liga zwei, ehe ein Engagement bei Hertha BSC zunächst als Assistent und dann als Nachfolger von Jürgen Klinsmann für Schlagzeilen sorgte. Mehr als drei Jahre ist das schon wieder her. Und außer einer dreimonatigen Tätigkeit für den griechischen Zweitligisten AO Kavala hat sich auf der Fußball-Bühne seither nichts mehr getan für Nouri.

Er betreibt weiter seine Firma „International Football Concepts“, verfügt also über ein berufliches Standbein. Sein Sehnsuchtsort bleibt aber die Trainerbank. „Mit dem Thema bin ich noch nicht durch“, bekräftigte Alexander Nouri nach dem Auftritt mit der Traditionself gegenüber der DeichStube seine Ambitionen: „Ich warte auf das nächste Projekt als Trainer.“ (csa)