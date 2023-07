Friedl mit blonden Haaren, Kownacki mit pinken Schuhen: Die besten Fotos zum ersten Werder-Training 2023/24

Von: Maik Hanke

Teilen

Das erste Mannschaftstraining ist geschafft: So lief die Auftakt-Einheit des SV Werder Bremen in der Saison-Vorbereitung 2023/2024! Die besten Fotos in der Bildergalerie.

1 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

2 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

3 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

4 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

5 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

6 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

7 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

8 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

9 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

10 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

11 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

12 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

13 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

14 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

15 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

16 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

17 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

18 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

19 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

20 / 20 So lief das erste Mannschaftstraining des SV Werder Bremen zum Start der Saison-Vorbereitung 2023/2024. © gumzmedia

Klickt euch durch die Fotostrecke! Schon gelesen? Erstes Werder-Bremen-Training der Saison: Dawid Kownacki fällt sofort auf!