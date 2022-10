Vor WM-Start: Werder-Testspiel in Heeslingen – so kommen Fans an Tickets

Von: Timo Strömer

Der SV Werder Bremen bestreitet vor der WM ein Testspiel beim Heeslinger SC. © gumzmedia

Bremen – Das erste von zwei geplanten Testspielen des SV Werder Bremen vor der Fußball-WM in Katar steht nun fest: Die Mannschaft von Trainer Ole Werner ist am Dienstag, 15. November 2022, beim Oberligisten Heeslinger SC zu Gast.

Anpfiff des Testspiels zwischen Werder Bremen und dem Heeslinger SC ist um 19 Uhr im Waldstadion in Heeslingen. Alle Infos rund um den Ticketverkauf für die Partie gibt es hier. Ein weiteres Testspiel vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) hat der SV Werder bereits für Samstag, 19. November 2022, geplant. Gegner, Ort und Anpfiff-Zeit stehen allerdings noch nicht fest.

Werder Bremen: Erstes Testspiel vor der WM steht fest, zweites geplant

Bevor die Bremer dann eine fast dreiwöchige Fußball-Pause einlegen, wird die gesamte Mannschaft am Sonntag, 20. November, an der Jahreshauptversammlung des SV Werder Bremen teilnehmen. Zum ersten Training in Bremen bittet Cheftrainer Ole Werner sein Team wieder am Donnerstag, 8. Dezember, ehe die Spieler vom 23. Dezember bis zum 2. Januar 2023 zum zweiten Mal in den Winter-Kurzurlaub geschickt werden. Vom 2. bis zum 9. Januar ist Werder im Trainingslager im spanischen Murcia, die erste Bundesliga-Partie im neuen Jahr steht für Werder am 21. Januar auswärts beim 1. FC Köln an (Samstag, 18.30 Uhr).