Angst vor dem Abstieg: Werder feuert U23-Coach Fünfstück

Von: Björn Knips

Teilen

Konrad Fünfstück (l.) ist nicht länger Trainer der U23 des SV Werder Bremen, Christian Brand übernimmt zumindest bis Saisonende. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen zieht die Reißleine und entlässt U23-Trainer Konrad Fünfstück. Christian Brand soll den Abstieg aus der Regionalliga Nord verhindern.

Bremen – Normalerweise ist es immer ziemlich ruhig um die U23 des SV Werder Bremen – doch im unerwarteten Abstiegskampf gibt es nun einen Doppelknall: Erst haben die Ultras zur großen Unterstützung beim Heimspiel am Freitag gegen Holstein Kiel (18 Uhr, Platz 11) aufgerufen, dann hat sich der Verein von Trainer Konrad Fünfstück getrennt. U19-Coach Christian Brand soll den Bundesliga-Nachwuchs vor dem Absturz in die Bremen-Liga bewahren.

„Wir haben die beiden letzten Tage genutzt, um die Situation zu analysieren. Gemeinsam mit Konrad sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition noch einmal einen Impuls im Kampf um Klassenerhalt auslösen kann, um die nötigen Punkte einzufahren“, wird Björn Schierenbeck, der Direktor des Leistungszentrums, in einer Mitteilung des SV Werder Bremen zitiert. Er dankt dabei Fünfstück nach fast vier Spielzeiten „für eine hervorragende Arbeit“, sagt aber auch: „In den letzten Wochen hat sich unser Eindruck verstärkt, dass die Mannschaft in der aktuellen Situation nicht ihr gesamtes Potenzial ausschöpft und die Entwicklung nicht in die erhoffte Richtung verläuft. Daher haben wir diese Entscheidung getroffen.“

Werder Bremen U23 im Abstiegskampf: Trainer Konrad Fünfstück zwei Spiele vor Saisonende entlassen

Konrad Fünfstücks Vertrag läuft eigentlich noch bis Sommer 2024. Der 42-Jährige bedankte sich für „eine großartige Zeit“ und versuchte, den Absturz zu erklären: „Unsere U23 ist die jüngste Mannschaft der Liga und musste in den letzte Wochen insbesondere aufgrund von Verletzungen auf viele wichtige Spieler verzichten, was sich schlussendlich auch in den Ergebnissen widerspiegelt.“

Die U23 des SV Werder Bremen belegt zwei Spieltage vor dem Saisonende Rang 13 und steht damit einen Platz über dem Strich. Sollten der VfB Oldenburg und der SV Meppen aus der 3. Liga absteigen, und danach sieht es aktuell aus, müssen gleich fünf Teams die Regionalliga Nord verlassen. Für den Tabellen-14. ist zudem eine Relegation mit dem Zweiten der Oberliga Niedersachsen vorgesehen. Diesen Rang nimmt derzeit Holstein Kiel II ein – mit einem Zähler Rückstand auf Werder, aber einem Nachholspiel beim Schlusslicht Emden in der Hinterhand. Am Freitag kommen die Störche dann zu einem möglichen Showdown an die Weser.

Konrad Fünfstück entlassen: Christian Brand soll Werder Bremens U23 vor dem Abstieg retten

Die Grün-Weißen müssen zudem aufpassen, nicht direkt abzusteigen. Denn auch der Bremer SV hofft mit vier Zählern weniger noch auf die Rettung – genauso wie Hildesheim (fünf Punkte zurück). Von den Niedersachsen hatte sich das Team von Konrad Fünfstück am vergangenen Sonntag wieder in den Abstiegssumpf ziehen lassen. Werder Bremens U23 verlor sang- und klanglos mit 0:3.

Nun soll es Ex-Profi Christian Brand richten. „Christian hat mit einem Großteil der Jungs bereits in der U17 und U19 zusammengearbeitet und kennt somit das Team. Daher war er die logische Entscheidung für die kommenden beiden Spiele.“, so Schierenbeck. Ob Brand auch in der kommenden Saison die U23 betreuen wird, steht noch noch nicht fest. Der 50-Jährige hat bei Werder Bremen schon mal den Feuerwehrmann gespielt – in der 2. Liga, als nach der Entlassung von Markus Anfang Interimscoach Danijel Zenkovic an Corona erkrankte. Brand kassierte damals allerdings mit einer sehr eigenwilligen Taktik eine 1:2-Niederlage bei Holstein Kiel. Anschließend übernahm Ole Werner und führte Werder zurück in die Bundesliga. Für Brand geht es nun um den Klassenerhalt. Nach dem Heimspiel gegen Kiel muss Werder noch bei Phoenix Lübeck ran – einem weiteren Konkurrenten im Abstiegskampf. (kni)