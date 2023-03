EM-Qualifikation: Traumstart für Werder-Keeper Pavlenka, Ernüchterung bei Gruev

Von: Daniel Cottäus

Jiri Pavlenka vom SV Werder Bremen feierte mit Tschechein einen 3:1-Auftaktsieg in der EM-Qualifikation gegen Polen und durfte dabei über die vollen 90 Minuten im Tor stehen. © IMAGO/Slavek Ruta

Länderspielpause in der Bundesliga: So schlagen sich die Spieler des SV Werder Bremen bei den Nationalmannschaften - eine Übersicht.

Bremen - Es ist sein großes Ziel: Während der Europameisterschaft 2024 in Deutschland möchte Jiri Pavlenka das Tor der tschechischen Nationalmannschaft hüten. „Ich kenne alle Stadien in Deutschland und auch die Fans – hier die EM zu spielen, wäre einfach super“, hatte der Keeper des SV Werder Bremen im Januar gegenüber der DeichStube betont. Nun ist er seinem Ziel ein kleines Stückchen näher gekommen - und zwar in doppelter Hinsicht. Mit Tschechien feierte Pavlenka am Freitagabend einen überzeugenden 3:1-Auftaktsieg in der EM-Qualifikation gegen Polen und durfte dabei über die vollen 90 Minuten zwischen den Pfosten stehen.

Werder Bremen auf Länderspielreisen: So lief die EM-Quali für Jiri Pavlanka und Co.

Nationaltrainer Jaroslav Šilhavý hatte dem Bremer Schlussmann den Vorzug gegenüber Tomas Vaclik (Olympiakos Piräus) und Jindrich Stanek (Viktoria Pilsen) gegeben, die beide auf der Bank saßen. Ende des vergangenen Jahres hatte Jiri Pavlenka nach anderthalbjähriger Abstinenz wieder für sein Heimatland spielen dürfen und in den Partien gegen die Färöer (5:0) und die Türkei (1:2) mit guten Leistungen Werbung in eigener Sache betrieben. Deshalb sah Šilhavý nun offenbar keinen Grund, auf der Position im Tor eine Veränderung vorzunehmen. Im ersten Spiel der EM-Qualifikation gegen Polen waren die Tschechen von Beginn an die bessere Mannschaft. Schon nach drei Minuten führten die taktisch hervorragend eingestellten Hausherren nach Toren der Sparta-Prag-Profis Ladislav Krejci II (1.) und Tomas Cvancara (3.) mit 2:0. Nach der Pause sorgte Jan Kuchta (ebenfalls Sparta Prag) für die Entscheidung - 3:0 (64.). Polen gelang in der Schlussphase nur noch der Anschlusstreffer durch Damian Szymanski (AEK Athen) zum 1:3 (87.). Für Werder-Torwart Pavlenka und die Tschechen geht es in der EM-Qualifikation nun Montagabend mit dem Auswärtsspiel in Moldawien weiter.

Werder Bremen auf Länderspielreisen: Ilia Gruev verliert, Romano Schmid ohne Einsatz

Weniger erfolgreich verlief der Quali-Auftakt derweil für Werder-Profi Ilia Gruev, der im Heimspiel Bulgariens gegen Mazedonien zwar durchspielen durfte, allerdings eine 0:1-Pleite mit seinem Team hinnehmen musste. Das Tor des Tages erzielte Nikola Krstovic (DAC Dunajska Streda) in der 70. Minute. Werder Bremens Österreicher Romano Schmid kam beim 4:1-Heimerfolg seines Landes gegen Aserbaidschan nicht über die Zuschauerrolle hinaus und saß 90 Minuten lang auf der Bank. Den klaren Sieg der Alpenrepublik schossen Marcel Sabitzer (Manchester United, 27./50.), Michael Gregoritsch (SC Freiburg, 29.) und Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim, 69.) bei einem Gegentreffer durch Emin Makhmudov (Neftci Baku, 64.) heraus. Gruevs Bulgaren spielen nun am Montagabend in Ungarn, während Schmids Österreicher Estland empfangen. dco