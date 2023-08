Schwarz und dunkelgrün: Werder veröffentlicht das neue Alternativtrikot für die Saison 2023/24

Von: Mario Nagel

Das dritte Trikot des SV Werder Bremen für die Saison 2023/24 ist in schwarz und dunkelgrün gehalten. © SV Werder Bremen

Das Alternativtrikot ist endlich da: Der SV Werder Bremen hat sein drittes Trikot für die Saison 2023/2024 präsentiert.

Bremen – Lange mussten die Fans warten, jetzt ist auch das dritte Trikot für die neue Saison 2023/24 da: Der SV Werder Bremen hat am Freitagvormittag sein Alternativtrikot veröffentlicht. Das Jersey ist in dunklen Farben gehalten: Die Vorder- und Hinterseite ist jeweils von einem dunkelgrünen und schwarzen Muster verziert, die Ärmel sind mit den weißen Akzenten vom Ausrüster Hummel sowie Sponsor Matthäi versehen. Den Fans soll das neue Shirt am Sonntag, 6. August beim Tag der Fans präsentiert werden.

Werder Bremens Klaus Filbry über das Alternativtrikot: „Es ergänzt das Heim- und Auswärtstrikot ganz hervorragend“

„Das Third komplettiert unsere diesjährige Trikotreihe und ergänzt das Heim- und das Auswärtstrikot ganz hervorragend“, wird Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder Bremen, in einer Mitteilung zitiert. „Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft in allen drei Varianten auflaufen zu sehen. Jedes Trikot hat sein ganz individuelles Design, auf das wir uns in der kommenden Bundesliga-Saison freuen können.“

„Wir sind sehr stolz, das neue dritte Trikot von Werder Bremen 2023/24 zu enthüllen, das die letzte Ergänzung unserer Debütsaison mit dem Verein darstellt“, sagt Allan Vad Nielsen, CEO von Hummel. „Jedes Trikot stellt den Beginn einer aufregenden gemeinsamen Reise dar und wir freuen uns darauf, diese bemerkenswerten Designs in der kommenden Bundesliga-Saison in Aktion zu sehen.“

Mit dem schwarzen Alternativtrikot ist die erste Trikot-Kollektion des neuen Ausrüsters Hummel für die neue Saison damit komplett. Das grün-weiße Heimtrikot hatte der SV Werder Bremen bereits Anfang Juli im Testspiel in Verden gegen die SV Drochtersen/Assel präsentiert, das weiße Auswärtsshirt hatte der Club während des Trainingslagers im Zillertal erstmals gezeigt. (nag)