„Tradition muss man leben“: Double-Erinnerungen, Baumanns Werder-Zukunft, Frauenfußball – so lief der vierte DeichTalk

Von: Maik Hanke

Das Double des SV Werder Bremen, die Zukunft von Frank Baumann und des Frauenfußballs: Beim vierten DeichTalk wurden etliche spannende Themen beleuchtet. Der Nachbericht.

Bremen – An die gestrichenen Prämien wollte sich Frank Baumann am liebsten gar nicht erinnern. „Das ist schon so lange her…“, murmelte der Sportchef des SV Werder Bremen und grinste breit. Wer denkt schon gerne an ein Donnerwetter seines Chefs zurück? Im Sommer 2003 hatte Manager Klaus Allofs den Werder-Spielern, zu denen Baumann damals gehörte, für die peinliche 0:4-UI-Cup-Pleite gegen Superfund Pasching prompt die Prämien für die komplette anstehende Saison gestrichen. Dass sich nach der Schmach in Österreich dann aber schnell der Erfolg einstellte, der schließlich im Double-Triumph 2004 mündete, beruhigte Allofs dann aber doch – und die Prämien gab es auch zurück, wie Baumann durchblicken ließ: „Wir haben eine gute Lösung gefunden. Klaus war nach dem ersten Spieltag ein bisschen entspannter...“

„Der Blick in die glücklichen Gesichter“, war Thomas Schaafs schönster Moment in Werder Bremens Double-Saison

Es war nur eine von vielen Anekdoten, die am Donnerstagabend in der Union-Brauerei in Bremen-Walle bei rund 120 gespannten Zuhörern für Heiterkeit und Applaus sorgte. Beim vierten DeichTalk der DeichStube drehte sich nämlich ganz viel um die Double-Saison vor 20 Jahren. Baumann, Trainer-Legende Thomas Schaaf, ARD-Radiojournalist Moritz Cassalette und Acorado-Sports-Geschäftsführer Michael Hoffmann schwelgten dabei in Erinnerungen. „Der Blick in die glücklichen Gesichter ist das, was bei mir am meisten hängengeblieben ist – bei all den anderen Erlebnissen, die wir in dem Jahr gehabt haben“, schwärmte Double-Trainer Schaaf von den Fans des SV Werder Bremen. „Durch die Stadt zu fahren, so viele Emotionen zu erleben, einfach für einen Moment glücklich zu sein – das möchte ich nicht missen.“

Im Raum stand allerdings auch die Frage: Kann so viel erfolgreiche Historie für einen Verein wie Werder Bremen mit der Zeit auch zum Fluch werden? Die Runde war sich einig: Rückblick muss nichts mit Rückschritt zu tun haben. Für Cassalette, der sich für eine neue wöchentlichen Podcast-Serie von NDR und Radio Bremen intensiv mit dem Werder-Märchen von 2004 auseinandergesetzt hat, ist klar: Der Verein muss akzeptieren, dass sich die Zeiten verändert haben, doch Werders Tradition „ist echt ein Pfund“. Erst seit der Double-Saison sei ein rappelvolles Weserstadion zum Standard geworden. Und Thomas Schaaf betonte: „Die Tradition, die muss man nicht nur erhalten, sondern man muss sie auch leben.“ Unter den Besuchern löste das großen Beifall aus.

Werder-Bremen-Boss Frank Baumann über seine Zukunftsentscheidung: „Der Verein kann da nichts tun“

Im DeichTalk ging es aber nicht nur um die Vergangenheit – sondern auch um Gegenwart und Zukunft des SV Werder Bremen. DeichStube-Chefredakteur Björn Knips, der erneut die Moderation des Abends übernommen hatte, löcherte das Podium mit Fragen zu etlichen aktuellen Themen – etwa dem von Frank Baumann schon lange angekündigten Rücktritt, wenn er 50 wird. Dass an der Entscheidung nichts mehr zu rütteln ist, machte der Sportchef dabei noch einmal deutlich: „Der Verein kann da nichts tun. Ich habe für mich damals schon, 2016, als ich gefragt wurde, ob ich den Geschäftsführer machen möchte, das für mich festgelegt und mit dem Aufsichtsrat besprochen, weil ich davon überzeugt bin, dass es für alle Beteiligten dann auch gut ist.“

Noch sei der 47-Jährige „zu 1000 Prozent mit voller Leidenschaft, Begeisterung und Freude jeden Tag dabei“, die Entscheidung sei eher eine „präventive Maßnahme“. Frank Baumann erklärte: „Ich glaube, dass es nach einer gewissen Zeit für mich persönlich, für meine Familie, für meine Gesundheit, aber auch für den Verein richtig ist, dass dann wieder neue Impulse kommen.“ Der Fall von Max Eberl, der Anfang 2022 wegen eines Erschöpfungssyndroms als Geschäftsführer bei Borussia Mönchengladbach zurückgetreten ist, bestätige ihn dabei.

Frank Baumann kündigt beim DeichTalk an, dass die Werder-Bremen-Frauen „mindestens einmal“ im Weserstadion spielen

Spannend wurde es auch beim Thema Frauenfußball. Experte Michael Hoffmann rechnet trotz des historisch frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft bei der WM nicht mit einem Bruch in der Entwicklung – im Gegenteil: „Ich glaube, der Frauenfußball ist aktuell das größte Startup, das wir in Deutschland haben.“ Der Spielerberater erwartet eine deutliche Professionalisierung der Strukturen, viele große Clubs des Männerfußballs drängen auf die wachsende Bühne, mehr Geld werde auch zu mehr Qualität führen. Für die aktuelle Szene hat das Folgen: Prägende Vereine der Vergangenheit wie Turbine Potsdam oder der SV Meppen werden es in den nächsten Jahren nicht nur schwer haben – „diese Teams werden verschwinden“, prophezeit Hoffmann.

Während RB Leipzig in diesem Jahr in die Bundesliga aufgestiegen ist, unternimmt inzwischen auch der BVB einen ernstzunehmenden Anlauf im Frauenfußball: „Ich bin mir ziemlich sicher“, so Hoffmann, „wenn Borussia Dortmund in der ersten Bundesliga ankommt, werden die keine Lust haben, ein Budget aufzustellen, um Tabellenvorletzter zu werden.“ Für den SV Werder Bremen darf das wie eine Warnung verstanden werden. Frank Baumann, der seit knapp einem Jahr auch den Bereich Frauenfußball bei Werder Bremen verantwortet, setzt bei der Entwicklung auch auf die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und verspricht: „Mindestens einmal“ werden die Werder-Frauen in der kommenden Saison im Weserstadion spielen. (han)