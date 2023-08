Vor Werder gegen Bayern: Deutsche Popstars singen zur Bundesliga-Eröffnung im Weserstadion die Nationalhymne

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Offiziell: Deutsche Popstars singen die deutsche Nationalhymne im Weserstadion vor dem Spiel Werder Bremen gegen FC Bayern. © Imago Images/Ulmer

Wenn Werder Bremen und der FC Bayern München am Freitag die neue Bundesliga-Saison eröffnen, wird vor dem Anpfiff traditionell die deutsche Nationalhymne gesungen. Jetzt wurde offiziell verkündet, wer die Hymne live im Weserstadion performt.

Bremen – In wenigen Tagen ist es so weit, dann geht die neue Bundesliga-Saison wieder los. Der SV Werder Bremen empfängt am Freitag den FC Bayern München im Wohninvest Weserstadion (20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Traditionell wird vor dem Anpfiff der Partie die deutsche Nationalhymne gesungen. Jetzt steht fest, wer diese Aufgabe in diesem Jahr übernehmen wird.

Vor Bundesliga-Auftakt-Spiel Werder Bremen gegen FC Bayern: „The BossHoss“-Frontmänner singen deutsche Nationalhymne

Zur Saisoneröffnung 2023/24 werden die Frontmänner der Country-Band „The BossHoss“, Alec Völkel und Sascha Vollmer, die deutsche Nationalhymne live im Wohninvest Weserstadion singen. Die beiden Sänger sind insbesondere als Coaches der Casting-Show „The Voice of Germany“ zwischen 2011 und 2013 bekannt geworden. Zudem belegten sie 2011 mit dem Hit „Don’t gimme that“ Platz acht in den deutschen Single-Charts. In den vergangenen Jahren haben ähnlich bekannte Künstler wie Max Mutzke, Tim Bendzko oder Nico Santos die deutsche Nationalhymne zur Eröffnung der neuen Bundesliga-Saison intoniert. (fwa)