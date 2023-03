Ein Dieb in der Werder-Kabine: Mannschaftskasse geklaut

Von: Björn Knips, Marius Winkelmann

Ein seltener Blick hinter die Kulissen des SV Werder Bremen - im Rahmen der Werder-Doku „Ein Jahr zweite Liga“ gab es erstmals exklusive Einblicke in die Kabine. (Archivbild) © Werder Bremen

Beim SV Werder Bremen wurde die Mannschaftskasse aus der Kabine geklaut. Aber wer war es? So reagiert der Club auf den Diebstahl.

Bremen – Neulich hat Niclas Füllkrug im Kreis der Startelf kurz vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen den VfL Bochum einen Witz erzählt. Es wurde viel gelacht und später mit 3:0 gewonnen. Beim SV Werder Bremen geht es aber nicht immer so lustig zu. Vor ein paar Monaten herrschte richtig dicke Luft bei den wichtigsten Mitarbeitern des Clubs. Die Mannschaftskasse war verschwunden. Eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich ist weg, einfach geklaut. Aber von wem?

Ein Dieb beim SV Werder Bremen: Mannschaftskasse aus der Kabine geklaut

Eine sensible Geschichte. Mögliche Verdächtigungen sind für die Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und Staff nicht ungefährlich. Der Teamgeist kann darunter leiden. Doch zumindest da gab es offenbar keine Einbußen, wie der weitere Saisonverlauf zeigt. Als Aufsteiger erkämpfte sich Werder Bremen in bisher 23 Partien 30 Punkte und steuert als Tabellenelfter auf Kurs Klassenerhalt.

„Ja, die Mannschaftskasse ist vor einigen Monaten weggekommen. Wir wissen nicht, wo sie geblieben ist“, bestätigt Clemens Fritz als Werders Leiter Profi-Fußball auf Nachfrage der DeichStube den Vorfall: „Das hat uns alle ziemlich geärgert und damals auch für etwas Unruhe gesorgt. Wir haben darüber natürlich ausführlich gesprochen und auch die Polizei eingeschaltet, aber ohne Ergebnis.“ Eigentlich ist die Kabine ein Hochsicherheitstrakt und ausschließlich den Spielern sowie den engsten Mitarbeitern vorbehalten. Doch in Werder Bremens TV-Doku ist zu sehen, wie zum Beispiel bei der Aufstiegsfeier quasi ein Tag der offenen Tür in der Umkleide der Profis herrschte. Das ist zwar kein Dauerzustand, aber Fritz gesteht: „Es haben an manchen Tagen einfach sehr viele Personen Zutritt zur Kabine.“

Mannschaftskasse bei Werder Bremen geklaut: „Es haben an manchen Tagen sehr viele Personen Zutritt zur Kabine“

Wo genau sich dort die Mannschaftskasse befand, will Fritz nicht verraten. Es würden sich jedenfalls mehrere Spieler darum kümmern – auch um die Einzahlungen. Dabei geht es vor allem um Strafgelder. Wer zum Beispiel zu spät zum Training oder zur Teamsitzung kommt, muss zahlen. Und das nicht zu knapp. So eine Kasse füllt sich schnell. Manchmal wird daraus etwas für den guten Zweck gespendet. Den Rest haut die Mannschaft nach Saisonende bei einer Party oder Reise auf den Kopf. Da dürfte Werder Bremen in diesem Jahr einiges an Geld fehlen.

Es wird aber längst wieder fleißig eingesammelt. Auf ihre Mannschaftskasse wollen die Profis des SV Werder Bremen nämlich nicht verzichten. Aber Fritz betont gerade mit Blick auf die Tage mit viel Besuch in der Kabine: „Wir müssen da noch besser aufpassen und haben die Zugänge noch mehr eingeschränkt.“ Dass der Dieb aber auch aus dem Kreise der Mannschaft oder dem Staff kommen könnte, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Dem Vernehmen nach ist es aber offenbar im Profi-Fußball keine absolute Seltenheit, dass in der Kabine schon mal eine Uhr oder ein Portemonnaie verschwindet. Dass plötzlich eine ganze Mannschaftskasse fehlt, ist dagegen ziemlich ungewöhnlich.

Diebstahl von Werder Bremens Mannschaftskasse „hatte auf die gute Stimmung im Team keinen Einfluss“

Die Aufregung habe sich in Bremen dennoch schnell gelegt, sagt Fritz und stellt klar: „Auf die gute Stimmung innerhalb des Teams hatte das keinen Einfluss.“ Da zahlt es sich wohl auch aus, dass der Teamgeist in dieser Saison besonders groß ist – sehr wahrscheinlich auch größer als andernorts. „So etwas muss wachsen. Die Mannschaft, die abgestiegen ist, hatte den unbedingten Willen, sofort wieder nach oben zu kommen. Da wurde jeder Spieler, der neu gekommen ist, sofort mitgenommen. Das hat gut funktioniert“, erzählt Fritz und erklärt: „Mit Ausnahme von Ömer Toprak sind von diesem Gerüst an Führungsspielern alle noch da. Deswegen sind nicht automatisch alle die besten Freunde, das geht in einer Mannschaft auch gar nicht. Es ist nicht alles toll und schön. Aber die Jungs verbringen gerne ihre Zeit miteinander.“ Daran habe auch die Geschichte mit der Mannschaftskasse nichts geändert. Das Vertrauensverhältnis bei Werder Bremen sei absolut intakt, behauptet der Ex-Profi, das gelte auch für die zahlreichen Mitarbeiter im direkten Umfeld der Mannschaft.

Kommt es innerhalb des Teams des SV Werder Bremen dennoch mal zu Schwierigkeiten, dann würde gerade von den Führungsspielern eine schnelle Lösung angestrebt, so Fritz: „Wer mal auf dem Platz nicht mitzieht, wird angesprochen und zurück ins Team geholt. Auch bei anderen Problemen reagieren die Spieler sofort und reden miteinander. So kann eine Geschichte gar nicht erst hochkochen, sondern wird direkt geklärt.“ (kni/mwi)