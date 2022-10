Werder Bremen bangt vorm DFB-Pokal-Duell in Paderborn um Kapitän Marco Friedl - Leo Bittencourt und Milos Veljkovic zurück

Von: Daniel Cottäus, Marius Winkelmann

Während ein Einsatz von Marco Friedl im DFB-Pokal-Spiel beim SC Paderborn noch auf der Kippe steht, kehren Milos Veljkovic und Leo Bittencourt wieder in den Kader des SV Werder Bremen zurück. © gumzmedia

Bremen - Gute Nachrichten für den SV Werder Bremen: Milos Veljkovic und Leonardo Bittencourt stehen für das DFB-Pokalspiel beim SC Paderborn am Mittwoch (18 Uhr, DeichStube-Liveticker) wieder zur Verfügung. Das Duo war am Montag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

„Leo Bittencourt und Milos Veljkovic sind wieder fit“, erklärte Werder Bremens Trainer Ole Werner während einer Pressekonferenz am Montag. Zuletzt hatte Veljkovic das jüngste Heimspiel gegen Mainz 05 (0:2) wegen einer Sehnenreizung verpasst, Bittencourt war krankheitsbedingt ausgefallen. Ein Einsatz von Marco Friedl steht dagegen noch auf der Kippe.

„Bei Marco haben wir derzeit noch ein Fragezeichen“, sagte Werner über Werder Bremens Kapitän, der die Einheit am Montagvormittag aufgrund von Adduktorenproblemen verpasst hatte: „Bei ihm müssen wir abwarten, ob er morgen wieder trainieren kann.“ Klar ist dagegen, dass Manuel Mbom (Reha nach Achillessehnenriss), Nicolai Rapp (muskuläre Probleme) sowie Dikeni Salifou (Rückstand) im DFB-Pokal-Duell beim SC Paderborn definitiv fehlen werden. (mwi) Auch interessant: Werder Bremen mit Krisensitzung wegen Tim Wiese: „Die Situation hat uns überrascht!“

Werder Bremen im DFB-Pokal: Nicolai Rapp kein Thema, Leo Bittencourt und Milos Veljkovic fraglich

Bremen – Zwei Spiele hat Nicolai Rapp vom SV Werder Bremen bereits wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich verpasst – in den nächsten Tagen wird mindestens ein weiteres hinzukommen.

„Bei Rappo wird es noch etwas dauern“, sagte Werders Leiter Profifußballs Clemens Fritz am Sonntag gegenüber der DeichStube und bestätigte damit, dass der 25-Jährige für das DFB-Pokalspiel bei Zweitligist SC Paderborn (Mittwoch, 18 Uhr im DeichStube-Liveticker) noch kein Thema ist. Möglich, dass für Nicolai Rapp auch das nächste Ligaspiel in Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) zu früh kommt.

Werder Bremen im DFB-Pokal gegen Paderborn: Können Milos Veljkovic und Leonardo Bittencourt spielen?

Die Pokal-Einsätze von Milos Veljkovic (Sehnenreizung) und Leonardo Bittencourt (war zuletzt krank) sind zudem fraglich. Beide Spieler haben am Sonntag individuell trainiert. Werder Bremen müsse in den nächsten Tagen nun abwarten, wie sie die Belastung verkraftet haben, erklärte Fritz. (dco)