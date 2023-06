Neuauflage nach 43 Jahren: Werders DFB-Pokal-Partie in Köln fix terminiert

Von: Malte Bürger

Ole Werner und der SV Werder Bremen treffen am 12. August um 15.30 Uhr in der ersten DFB-Pokal-Runde auf Viktoria Köln. © gumzmedia

Der DFB hat die zeitgenaue Ansetzung der ersten Pokal-Runde bekanntgegeben: Werder Bremen trifft zur (Bundesliga)-„Prime-Time“ auf Viktoria Köln.

Bremen – Der Gegner stand bereits fest, nun ist auch fixiert, wann der SV Werder Bremen die erste Pflichtspielaufgabe der neuen Saison zu meistern hat. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Mittwoch die Erstrundenpartien des DFB-Pokals terminiert, die Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner ist demnach am Samstag, 12. August gefordert. Beim Drittligisten Viktoria Köln ertönt der Anpfiff um 15.30 Uhr.

„Natürlich sind wir der Favorit, wir haben aber auch letztes Jahr in Cottbus gesehen, wie schwer wir uns getan haben“, hatte Werder Bremens Kapitän Marco Friedl bereits kurz nach der Auslosung auf der Internetseite des Vereins erklärt. „Deswegen müssen wir die Aufgabe von der ersten bis zur letzten Minute hochkonzentriert und mit 100 Prozent angehen.“ Viktoria-Vize-Präsident Holger Kirsch freut sich ebenfalls auf das Duell: „Wir werden sicherlich im Höhenberger Sportpark ein tolles Fußballfest erleben. Und wenn an dem Tag alles passt, glaube ich, dass wir uns auch eine kleine Chance ausrechnen können.“

Werder Bremen gegen Viktoria Köln in der ersten DFB-Pokal-Runde terminiert

Vor 43 Jahren standen sich die beiden Clubs schon einmal in der ersten Pokalrunde gegenüber. Am 30. August 1980 empfing Werder Bremen als damaliger Zweitligist das Team aus dem Rheinland und gewann erst nach Verlängerung mit 6:3. Benno Möhlmann und Erwin Kostedde hatten die Bremer vermeintlich komfortabel in Führung gebracht, doch die Kölner schlugen in der Schlussviertelstunde der regulären Spielzeit zurück, sodass es einen halbstündigen Nachschlag gab. Dort machten dann Norbert Meier (2), Uwe Reinders und erneut Möhlmann trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers der Gäste zum 3:4 alles klar.

Wer sich als Werder-Fan für die jetzige Neuauflage eine Eintrittskarte sichern möchte, kann dies demnächst ausschließlich über das Ticketcenter der Grün-Weißen tun. Bei Viktoria Köln wird sich allein um den eigenen Anhang gekümmert, dortige Mitglieder und Dauerkarteninhaber genießen zudem ein Vorverkaufsrecht. (mbü)