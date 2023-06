DFB-Pokal-Auslosung: Werder Bremen muss in der ersten Runde bei Viktoria Köln antreten

Von: Mario Nagel

Teilen

Der Gegner des SV Werder Bremen in der ersten DFB-Pokalrunde steht fest. © gumzmedia

Der erste Pflichtspielgegner der kommenden Saison steht fest: Der SV Werder Bremen muss in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Viktoria Köln antreten.

Bremen – Seit dem frühen Sonntagabend ist klar, wer der erste Pflichtspielgegner des SV Werder Bremen in der kommenden Saison sein wird. Die Bremer müssen in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Viktoria Köln antreten. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Kölner, die in der vergangenen Saison den neunten Platz in der 3. Liga belegten, qualifizierten sich durch den Gewinn des Mittelrheinpokals (2:0 gegen den 1. FC Düren) für den DFB-Pokal.

„Viktoria Köln ist eine erfahrene und spielstarke Mannschaft, trotzdem wollen wir unserer Favoritenrolle gerecht werden, uns als Bundesligist durchsetzen und in die nächste Runde einziehen. Wir freuen uns sehr auf die Aufgabe und bereiten uns dann ab jetzt auch auf dieses erste Pflichtspiel der neuen Saison vor“, kommentierte Ole Werner, Cheftrainer des SV Werder Bremen, das Los.

Werder Bremens Ole Werner: „Viktoria Köln ist eine erfahrene und spielstarke Mannschaft“

Als Losfee fungierte bei der DFB-Pokal-Auslosung Stabhochspringerin Sarah Vogel, die unter der Aufsicht von DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Kugeln zog. Die erste DFB-Pokalrunde wird vom 11. bis 14. August 2023 ausgetragen. Der Bremer Stadtrivale FC Oberneuland trifft indes daheim auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Das vermeintlich größte Los, den FC Bayern München, zog der Drittligist SC Preußen Münster.

In der vergangenen Saison schied der SV Werder Bremen bereits in der zweiten Runde aus. Nach einem 2:1-Sieg bei Regionalligist Energie Cottbus in der ersten Runde mussten sich die Grün-Weißen beim SC Paderborn mit 6:7 nach Elfmeterschießen geschlagen geben. In der kommenden Saison soll es für die Bremer, die den DFB-Pokal bereits sechsmal gewinnen konnten, wieder deutlich weiter gehen. (nag)

Werder Bremen und Co.: Das sind die 32 Spiele der ersten DFB-Pokalrunde in der Übersicht

FC 08 Homburg - SV Darmstadt

Hallescher FC - Greuther Fürth

SV Sandhausen - Hannover 96

VfL Osnabrück - 1. FC Köln

Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf

Maccabi Berlin - VfL Wolfsburg

FC Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern

SpVgg Unterhaching - FC Augsburg

Rostocker FC - 1. FC Heidenheim

Preußen Münster - FC Bayern München

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg

Energie Cottbus - SC Paderborn

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg

VfB Lübeck - TSG 1899 Hoffenheim

TSG Balingen - VfB Stuttgart

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund

Rot-Weiß Essen - Hamburger SV

SV Elversberg - Mainz 05

Lokomotive Leipzig - Eintracht Frankfurt

FC Astoria Waldorf - Union Berlin

Viktoria Köln - SV Werder Bremen

FSV Frankfurt - Hansa Rostock

Wehen Wiesbaden - RB Leipzig

Teutonia Ottensen - Bayer Leverkusen

Carl Zeiss Jena - Hertha BSC

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

FC Gütersloh - Holstein Kiel

SV Oberachern - SC Freiburg

TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach

Eintracht Braunschweig - Schalke 04