DFB-Auswahl kehrt zurück ins Weserstadion: Historisches Länderspiel gegen die Ukraine?

Von: Marius Winkelmann

Vermutlich wird im Juni ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft im Wohninvest Weserstadion des SV Werder Bremen ausgetragen. Gegner der DFB-Elf soll die Ukraine sein. © IMAGO / Sven Simon

Die jahrelange Durststrecke ist (fast) vorbei: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft soll im Juni ein Länderspiel im Wohninvest Weserstadion des SV Werder Bremen austragen. Jetzt steht offenbar auch der Gegner fest.

Bremen – Was sich zuletzt mehr und mehr angedeutet hatte, scheint nun immer konkreter zu werden: Elf Jahre nach dem letzten Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Wohninvest Weserstadion soll es im Juni nun wieder eine Partie der DFB-Elf in der Heimspielstätte des SV Werder Bremen geben.

Wie die „Sportschau“ am Donnerstagabend berichtete, soll die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in Bremen ein Länderspiel gegen die Ukraine austragen. Der genaue Termin soll am Freitag nach einer Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) offiziell bekanntgegeben werden. Mutmaßlich soll die Begegnung am 12. Juni stattfinden. Damit wäre das Ukraine-Spiel das erste von mehreren im Juni geplanten Duellen und somit ein historisches: das 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte.

Rückkehr der DFB-Nationalelf ins Weserstadion des SV Werder Bremen: Länderspiel im Juni gegen die Ukraine?!

Bereits zu Jahresbeginn hatte die DeichStube darüber berichtet, dass es seitens des Deutschen Fußball Bundes (DFB) eine mündliche Zusage für eine Rückkehr der Nationalmannschaft an den Osterdeich gibt. Zuvor hatte der DFB bei der Vergabe von Länderspielen schon seit vielen Jahren einen großen Bogen um das Wohninvest Weserstadion des SV Werder Bremen gemacht, was im 2015 entstandenen Polizeikostenstreit zwischen dem Bundesland Bremen und der Deutschen Fußball Liga (DFL) begründet liegt. Die Fronten waren dabei mehr als verhärtet - seit einiger Zeit sind sie es nicht mehr, weil nach dem Führungswechsel beim DFB ein Umdenken stattgefunden hat. So gab es im vergangenen Oktober einen vertraulichen Austausch zwischen dem neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf und Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), bei dem sich beide Parteien weiter annäherten – offenbar mit Erfolg.

Denn nun soll wieder im Weserstadion gespielt werden – und weil die bislang einzigen vom DFB für 2023 fix terminierten Länderspiele – am 25. März in Mainz gegen Peru und am 28. März in Köln gegen Belgien – die Partien Nummer 998 und 999 für Deutschlands Nationalteam sind, wäre das kolportierte Ukraine-Spiel in Bremen als das 1000. der DFB-Elf ein historisches – mit einer großen politischen Note. Schließlich befindet sich der Gegner Ukraine noch immer mitten im russischen Angriffskrieg, was dem Duell fraglos eine weltweite Aufmerksamkeit garantieren würde. (mwi)