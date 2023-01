Ob Freude oder Frust – was die Werder-Fans bewegt: Der DeichKasten ist da

Von: Mario Nagel

Der DeichKasten, der neue Kummerkasten für alle Fans des SV Werder Bremen, ist da! Schreibt jetzt eure Erlebnisse, Geschichten oder Wünsche. © DeichStube

Bremen – Der DeichKasten, der neue Kummerkasten der DeichStube für alle Fans des SV Werder Bremen, ist da. Erzählt uns eure positiven wie negativen Erlebnisse, gebt uns Feedback oder macht Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns auf eure Geschichten!

Die Busse bei der Anreise zum Stadion sind völlig überfüllt, die Schlange vor dem Bierstand ist kilometerlang, Werder hat verloren oder die Spieler-Noten der DeichStube sind blöd. Doch wohin sollen Fans mit dem Ärger, wenn das Erlebte mal wieder alle Vorstellungen sprengt? Die DeichStube bietet allen Anhängern des SV Werder Bremen jetzt einen Ort für ihre Geschichten: den DeichKasten. Hier könnt ihr euch den Frust von der Seele schreiben und die Dinge ansprechen, die ihr sonst nur wütend in euren Schal murmelt.

Ob positive oder negative Erlebnisse: Fans des SV Werder Bremen - erzählt eure Geschichten im DeichKasten

Doch ihr seid nicht nur dazu angehalten, im DeichKasten ausschließlich von euren negativen Erfahrungen zu berichten. Wir wollen auch alle erfreulichen Geschichten hören, die ihr erlebt habt. Ihr seid an einem Auswärtsspieltag mit dem Auto liegengeblieben, doch andere Werder-Fans haben euch am Straßenrand aufgesammelt und ihr wart noch rechtzeitig im Stadion? Oder ihr habt Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Wünsche an die DeichStube? Dann gebt uns jetzt hier im DeichKasten euer Feedback - wir freuen uns auf eure Geschichten!