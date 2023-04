Werder und die Zukunft des Fußballs: DeichTalk mit Frings und Co. - hier gibt‘s die Tickets

Von: Björn Knips

Der nächste DeichTalk mit Werder Bremen-Legende Torsten Frings, Aufsichtsratmitglied Dirk Wintermann, ARD-Reporterin Janna Betten und Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH Oliver Rau steht an. © DeichStube

Es ist wieder so weit: Der nächste DeichTalk steht kurz vor der Tür. Die spannendsten Themen rund um den SV Werder Bremen werden mit tollen Gästen diskutiert. Alle wichtigen Infos zur Veranstaltung gibt es hier.

Bremen – Der SV Werder Bremen ist auf dem besten Weg zum Klassenerhalt, aber was passiert dann? Wie müssen die Grün-Weißen das schwierige zweite Jahr nach dem Aufstieg angehen? Welche Chancen haben Traditionsvereine überhaupt noch - und wie entwickelt sich der Fußball generell? Antworten darauf gibt es beim 3. DeichTalk am Mittwoch, 26. April, ab 19 Uhr in der Union-Brauerei in Bremen-Walle. Mit dabei sind Ex-Werder-Profi Torsten Frings, Werder-Aufsichtsrat Dirk Wintermann, WFB-Geschäftsführer Oliver Rau und ARD-Reporterin Janna Betten. Die Moderation übernimmt wieder DeichStube-Chefredakteur Björn Knips. Tickets für diese exklusive Veranstaltung gibt es nur in der DeichStube – und das wieder kostenlos. Dazu am Ende des Textes mehr.

Wenn sich einer mit Werder Bremen und Fußball auskennt, dann er: Torsten Frings. Der 46-Jährige hat auf dem Platz alles erlebt. Er ist Vize-Weltmeister 2002 und WM-Dritter 2006, holte mit dem FC Bayern das Double (2005) und mit seinem SV Werder zwei Mal den DFB-Pokal (1999 und 2009). Später arbeitete Frings als Co-Trainer von Werder-Chefcoach Viktor Skripnik und übernahm dann selbst einen Bundesligisten: Darmstadt 98. Der Ex-Profi kann also nachvollziehen, wie Werder-Coach Ole Werner die neue Saison angehen wird.

Werder Bremen: DeichTalk mit Torsten Frings, Dirk Wintermann, Oliver Rau und Janna Betten

Das freilich hängt auch von den finanziellen Möglichkeiten des Clubs ab. Da kommt Dirk Wintermann ins Spiel. Der 56-Jährige passt als Aufsichtsratsmitglied des SV Werder Bremen mit auf, dass es dem Club gutgeht und er sich weiterentwickelt. Gerne kritisiert der Unternehmer aus Großenkneten die Entwicklung im Vereinsfußball, der mehr und mehr von reichen Einzelpersonen, Fonds oder Staaten beherrscht wird. Durch diese Veränderungen ist auch die Zukunft des SV Werder gefährdet.

Das wäre fatal für die Stadt Bremen und würde Oliver Rau ganz und gar nicht gefallen. Der 54-Jährige hat jahrelang als Direktor für Marketing und Vertrieb für Werder Bremen gearbeitet und kümmert sich nun als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WFB) zum Beispiel um die touristische Vermarktung der Hansestadt. Rau ist zudem nebenamtlicher Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH (BWS). Ihm liegt die grün-weiße Zukunft also gleich mehrfach am Herzen. Und sie berichtet ausführlich darüber: Janna Betten. Für Radio Bremen ist die 41-Jährige regelmäßig bei allen Events des SV Werder Bremen, sie moderiert den Sportblitz und berichtete für die ARD bei der WM in Katar. Auch deshalb blickt Betten durchaus kritisch auf einige Entwicklungen in der schönsten Nebensache der Welt.

Werder Bremen: DeichTalk mit Torsten Frings, Dirk Wintermann, Jana Betten und Oliver Rau: So gibt‘s Karten!

Auf der Bühne gibt es also jede Menge Werder-Expertise – im Publikum aber ganz sicher auch. Deswegen darf in der Nachspielzeit gerne mitdiskutiert werden. Fragen sind ausdrücklich erwünscht. Und das Beste - ihr könnt kostenlos dabei sein. Die Karten werden ausschließlich verlost, es gibt keinen Ticketverkauf. Ihr müsst lediglich eine Mail an gewinnspiel@deichstube.de schreiben und dabei euren Namen, Anschrift und Telefonnummer angeben. Pro Einsendung können jeweils zwei Karten gewonnen werden. Einsendeschluss ist Donnerstag, 20. April (23.59 Uhr). Die Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einlass für den DeichTalk in der Union-Brauerei in der Theodorstraße in Bremen-Walle ist um 18.30 Uhr, um 19 Uhr geht es dann los auf der Bühne. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele auf Deichstube.de gibt es hier. Und noch ein wichtiger Hinweis: Die Union Brauerei in Bremen ist nicht nur eine Brauerei mit Braugasthaus sondern auch Eventlocation für Firmenfeiern, Hochzeiten, Kohlpartys & mehr. Also schaut da gerne mal vorbei! (kni)