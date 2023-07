Werder und das schwierige zweite Jahr: DeichTalk mit Schaaf, Baumann und Co. – hier gibt es Tickets

Von: Björn Knips

Der 4. DeichTalk steigt: Thomas Schaaf, Frank Baumann, Moritz Cassalette und Michael Hofmann diskutieren mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips über den SV Werder Bremen. © DeichStube

Bald ist es wieder so weit: Der vierte DeichTalk steht an und mit dabei werden unter anderem Thomas Schaaf und Frank Baumann sein. Es wird also wieder intensiv über den SV Werder Bremen diskutiert und Ihr könnt dabei sein.

Bremen – Es wird schon wieder fleißig geschwitzt beim SV Werder Bremen – und das nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Führungsebene: Es geht darum, die Mannschaft bestmöglich auf das schwierige zweite Jahr nach dem Aufstieg in die Bundesliga vorzubereiten. Ist das Team stark genug für eine Saison ohne Abstiegssorgen? Wohin soll sich Werder überhaupt entwickeln – auch im Frauenfußball? Antworten darauf gibt es beim 4. DeichTalk am Donnerstag, 3. August, ab 19 Uhr in der Union-Brauerei in Bremen-Walle. Mit dabei sind Werder-Legende Thomas Schaaf, Werder-Sportchef Frank Baumann, Acorado-Sports-Geschäftsführer Michael Hoffmann und NDR-Reporter Moritz Cassalette. Die Moderation übernimmt wieder DeichStube-Chefredakteur Björn Knips. Tickets für diese exklusive Veranstaltung gibt es nur in der DeichStube – und das wieder kostenlos. Dazu am Ende des Textes mehr.

Beim 4. DeichTalk: Werder Bremen-Legende Thomas Schaaf trifft auf seinen Ex-Spieler und -Chef Frank Baumann

Wenn der Begriff Werder-Legende auf einen Menschen zutrifft, dann auf diesen: Thomas Schaaf. Der 62-Jährige hat mit den Grün-Weißen eigentlich alles erlebt – erst als Spieler, dann als Trainer. Schaaf holte mit Werder Bremen insgesamt drei Mal die Meisterschaft, fünf Mal den DFB-Pokal und dazu noch den Europapokal der Pokalsieger. Später arbeitete er als Technischer Direktor für die Grün-Weißen und sprang in der Abstiegssaison sogar als Feuerwehrmann ein. Dann trennten sich die Wege. Jetzt schaut der Fußball-Fachmann mit ein bisschen Distanz auf seinen Ex-Club und ganz sicher auch auf die Arbeit seines letzten Chefs: Frank Baumann.

Der 47-Jährige hat mit Thomas Schaaf in umgekehrter Konstellation 2004 für Werder Bremen das Double geholt und trägt inzwischen als Geschäftsführer die Verantwortung für den Fußball bei den Bremern. Nach dem Abstieg hat Baumann dafür gesorgt, dass Werder sofort in die Erstklassigkeit zurückgekehrt ist und sich dort auch gehalten hat. Aber was plant er nun mit seinem Club? Und wie sieht er auch die Zukunft des Frauenfußballs bei den Grün-Weißen, um den er sich sei knapp einem Jahr ebenfalls intensiv kümmert?

Werder Bremen-Experten Michael Hoffmann und Moritz Cassalette komplettieren den 4. DeichTalk

Das dürfte gerade Michael Hoffmann sehr interessieren. Der Geschäftsführer von Acorado Sports berät nicht nur ehemalige Profis des SV Werder Bremen wie Sebastian Mielitz, sondern auch Nationalspielerinnen wie Lea Schüller. Zudem gehören Weltklasse-Handballer wie Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek zu seinen Klienten, wodurch sich ein spannender Vergleich dieser beiden großen Sportarten anbietet.

Moritz Cassalette ist sportlich sogar noch breiter aufgestellt, berichtet für den NDR und die ganze ARD nicht nur über Fußball, sondern auch über Großereignisse wie die die Tour de France. Der 39-jährige Radioreporter hat schon zahlreiche Journalistenpreise gewonnen und mit seinem Podcast „Audio Pizarro“ seine besondere Beziehung zu Werder Bremen dokumentiert.

Datum, Uhrzeit und kostenlose Tickets: Alle Infos zum 4. DeichTalk für Werder Bremen-Fans

Auf der Bühne gibt es also jede Menge Werder-Expertise – im Publikum aber ganz sicher auch. Deswegen darf in der Nachspielzeit gerne mitdiskutiert werden. Fragen sind ausdrücklich erwünscht. Und das Beste - ihr könnt kostenlos dabei sein. Die Karten werden ausschließlich verlost, es gibt keinen Ticketverkauf. Ihr müsst lediglich eine Mail an gewinnspiel@deichstube.de schreiben und dabei euren Namen, Anschrift und Telefonnummer angeben. Pro Einsendung können jeweils zwei Karten gewonnen werden. Einsendeschluss ist Donnerstag, 27. Juli (23.59 Uhr). Die Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einlass für den DeichTalk in der Union-Brauerei in der Theodorstraße in Bremen-Walle ist um 18.30 Uhr, um 19 Uhr geht es dann los auf der Bühne. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele auf deichstube.de gibt es hier. Und noch ein wichtiger Hinweis: Die Union Brauerei in Bremen ist nicht nur eine Brauerei mit Braugasthaus sondern auch Eventlocation für Firmenfeiern, Hochzeiten, Kohlpartys & mehr. Also schaut da gerne mal vorbei! (kni)