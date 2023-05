Jetzt spielend leicht sparen - mit der Coupon-Aktion von Vitakraft

DeichStube und Vitakraft suchen den DeichStar 2023: Wir stellen die Finalisten vor - der sechste Kandidat ist Hund Tomte

Teilen

Die DeichStube und Vitakraft suchen den DeichStar 2023 - jetzt stehen die sechs Finalisten fest. © DeichStube

Die sechs Finalisten für die Wahl zum DeichStar 2023 stehen fest! Ab sofort stellen wir euch immer Dienstags und Donnerstags je einen Finalisten vor, bevor ihr ab dem 18. Mai für euren Favoriten abstimmen könnt!

Der sechste Kandidat ist Hund Tomte. Der fünfjährige Parson Jack Russell Terrier ist sicher am Ball - ob am Boden oder in der Luft. Außerdem schafft er es, mit seinem Durchhaltevermögen jeden Spielkameraden zum mitmachen zu animieren. Die nötige Power holt sich Tomte unter anderem durch ihren Lieblingssnack: die Deli Chews Kauknoten mit Huhn von Vitakraft. Kult-Reporter Rolf „Rollo“ Fuhrmann stellt den sechsten Finalisten zum DeichStar 2023 vor! Hier geht es zum Spieler-Profil von Tomte.

Weiter mit der fünften Kandidatin - Katze Lucy:

Die fünfte Kandidatin ist Katze Lucy. Die dreijährige Europäische Kurzhaar Katze ist ein absolutes Multitalent und kann nicht nur überragend Fußball spielen, sondern verfügt auch über eine große Sprungkraft und Schnelligkeit. Die nötige Power holt sich Lucy unter anderem durch ihren Lieblingssnack: der Liquid Snack mit Rind und Katzengras von Vitakraft. Kult-Reporter Rolf „Rollo“ Fuhrmann stellt die fünfte Finalistin zum DeichStar 2023 vor! Hier geht es zum Spieler-Profil von Lucy.

Weiter mit dem vierten Kandidaten - Hund Vada:

DeichStube und Vitakraft suchen den DeichStar 2023: Wir stellen die Finalisten vor - der vierte Kandidat ist Hund Vada

Der vierte Kandidat ist Vada. Der vierjährige Jack Russell Terrier ist ein aufstrebender Film- und Modelhund, überzeugt aber auch mit seinen Tricks und Skills. Die nötige Kraft holt sich Vada unter anderem auch durch seinen Lieblingssnack: die Beef Sticks Rind von Vitakraft. Kult-Reporter Rolf „Rollo“ Fuhrmann stellt den vierten Finalisten zum DeichStar 2023 vor! Hier geht es zum Spielerprofil von Vada!

Weiter mit dem dritten Kandidaten - Hund Big:

DeichStube und Vitakraft suchen den DeichStar 2023: Wir stellen die Finalisten vor - der dritte Kandidat ist Hund Big

Der dritte Kandidat ist U´re Big Red - Rufname: Big. Der fünfjährige Border Collie kann eine Frisbee in 50 Meter Entfernung zum Werfenden fangen, zudem ist er unwahrscheinlich schnell bei Agility und Dog-Scootern. Big nahm bereits mehrfach an den Dogfrisbee-Europameisterschaften sowie im Jahr 2022 an der Weltmeisterschaft teil. Die nötige Kraft holt sich Big unter anderem auch durch seinen Lieblingssnack: die Treatis Bits Leberwurst von Vitakraft. Kult-Reporter Rolf „Rollo“ Fuhrmann stellt den dritten Finalisten zum DeichStar 2023 vor! Hier geht es zum Spielerprofil von Big!

Weiter mit der zweiten Kandidatin - Hündin Molly:

DeichStube und Vitakraft suchen den DeichStar 2023: Wir stellen die Finalisten vor - die zweite Kandidatin ist Hündin Molly

Die zweite Finalistin ist Molly: Die fünfjährige Hündin überzeugt vor allem mit ihrer Schnelligkeit am Ball. Der Jack Russell ist mit seinen 30 Zentimetern Größe zwar klein, schlägt in Sachen Tempo aber selbst große Hunde. Die nötige Energie holt sich Molly unter anderem durch ihren Lieblingssnack: die Noshies von Vitakraft. Kult-Reporter Rolf „Rollo“ Fuhrmann stellt die zweite Finalistin zum DeichStar 2023 vor! Hier geht es zum Spielerprofil von Molly!

Weiter mit dem ersten Kandidaten - Kater Felix:

DeichStube und Vitakraft suchen den DeichStar 2023: Wir stellen die Finalisten vor - der erste Kandidat ist Kater Felix

Der erste Kandidat ist Felix. Der dreijährige Kater ist schnell, wendig und jagt besonders gerne kleinen Bällen hinterher. Wenn er Lust hat, apportiert er sein Spielzeug auch. Die nötige Kraft holt sich Felix unter anderem auch durch seinen Lieblingssnack: die Cat Sticks Lachs von Vitakraft. Kult-Reporter Rolf „Rollo“ Fuhrmann stellt den ersten Finalisten zum DeichStar 2023 vor! Hier geht es zum Spielerprofil von Felix!

DeichStube und Vitakraft suchen den DeichStar 2023: Ab dem 18. Mai abstimmen und Blumenmöbel im Wert von 1200 Euro gewinnen

Über den DeichStar 2023 dürfen ab dem 18. Mai die User abstimmen - schließlich wird er ihnen danach noch öfter begegnen. In der Saison 2023/24 ist das größte tierische Sporttalent als offizielles DeichStube-Orakel im Einsatz! Außerdem winken die folgenden Preise:

1. Preis: Drei Übernachtungen im Hotel Zweite Heimat in St. Peter Ording in der großen Stube für Genießer mit Meerblick im Wert von 1.155 Euro

2. Preis: Stand Up Paddle Board im Wert von ca. 500 €

3. Preis: Fotoshooting mit Tier

4. Preis: XXL-Snack-Paket von Vitakraft

5. Preis: XXL-Snack-Paket von Vitakraft

6. Preis: XXL-Snack-Paket von Vitakraft

Außerdem: Unter allen Usern, die sich an den Online-Votings beteiligen, verlosen wir Blomus-Gartenmöbel im Wert von ca. 1200 Euro.

Jetzt spielend leicht sparen - mit der Coupon-Aktion von Vitakraft

So einfach wie das 1x1 in der Schule ist die neue Vitakraft® Coupon-Aktion, die vom 01. April bis zum 30. Juni im Handel zu finden ist. Denn wenn ihr Snacks im Wert von 4, 6 oder 8 Euro kauft, könnt ihr mit einem Coupon bis zu 2 Euro sparen. Die Coupons findet ihr direkt am Regal, alle weiteren Infos zur Aktion gibt es hier. Und das Beste: Ob Hund oder Katze, alle Vitakraft-Snacks findet ihr in allen teilnehmenden Geschäften direkt am Regal.