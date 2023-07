„Mit einer Jokerrolle wäre ich nicht glücklich“: Werder-Stürmer Kownacki im Interview über seine Ambitionen, Druck und die Kraft seiner Kinder

Von: Malte Bürger

Dawid Kownacki (li.) spricht im Interview mit DeichStube-Reporter Malte Bürger über seine Ambitionen, die Konkurrenzsituation bei Werder Bremen und die polnische Nationalmannschaft. © gumzmedia

Dawid Kownacki zählt bislang zu den Gewinnern in der Sommervorbereitung des SV Werder Bremen. Im DeichStube-Interview spricht der Neuzugang nun über seine Ambitionen, die Konkurrenzsituation im Bremer Angriff und die polnische Nationalmannschaft.

Zell am Ziller – Drei Spiele, vier Tore - der Einstand von Dawid Kownacki ist mehr als gelungen. Der neue Stürmer des SV Werder Bremen zeigt, dass er sich nach seinem Wechsel aus Düsseldorf einiges vorgenommen hat. Beim Interview mit der DeichStube im Zillertal-Trainingslager gibt sich der 26-Jährige äußerst selbstbewusst, aber auch sehr bescheiden. Und er beweist, dass es Dinge gibt, die viel wichtiger als der Fußball sind.

Herr Kownacki, wie schnell wechseln Sie bei einer Speedway-Maschine das Hinterrad?

Nicht ganz so schnell. (lacht) Aber ich weiß sehr viel darüber, brauche nur etwas mehr Übung.

Sie sind nicht nur Fan von schnellen Motorrädern, sondern geben in Ihrer Freizeit sogar gern mal den Mechaniker für Profi-Speedwayfahrer. War Ihnen das Zuschauen bei den Rennen zu langweilig?

Das mache ich bei meinen Freunden, die Speedwayfahrer sind – aber nur im Training. Wir hatten etwas Zeit und konnten diese so gemeinsam verbringen. Ich mag das sehr, es ist zu einem richtigen Hobby geworden.

Für die Drecksarbeit sind Sie sich also nicht zu schade?

Damit habe ich überhaupt kein Problem. Wenn ich die Zeit habe, bin ich da und helfe.

Gilt die Sache mit der Drecksarbeit auch für den Fußball?

Ich denke schon. Beim Fußball kommt es nicht auf einen allein an. Natürlich bin ich Stürmer und alle wollen, dass ich viele Tore schieße, aber das Wichtigste ist für mich, dass die Mannschaft gewinnt. Ich habe kein Problem damit, hart zu arbeiten und auch mal kein Tor zu erzielen, wenn wir am Ende gewinnen.

Werder Bremens Dawid Kownacki im DeichStube-Interview: „Ich denke, dass dieser Club genau der richtige für mich ist“

Sie haben in Düsseldorf eine starke Zweitligasaison gespielt, 14 Tore erzielt und neun Treffer vorbereitet. Auch jetzt bei Werder ist der Start mit Treffern in den Testspielen geglückt. Sehen wir gerade den stärksten Dawid Kownacki, den es bislang gab?

Ich hoffe, dass die neue Saison sogar noch besser wird als die letzte. Ja, es war die bislang beste meiner bisherigen Karriere, aber jetzt spiele ich für Werder und will auch hier helfen. Natürlich weiß ich, dass hier im letzten Jahr Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch richtig stark waren, aber für mich ist wichtig, dass ich bis zum ersten Spieltag jeder Person in diesem Verein zeige, dass ich hilfreich sein kann.

Was können Sie denn noch verbessern?

Eigentlich alles. (lacht) Ich will an jedem Tag und in jedem Training dazulernen. Ich denke, dass dieser Club genau der richtige für mich ist, um ein noch besserer Spieler zu werden. Ich bin jetzt 26 Jahre alt und habe einige Erfahrung, aber ich weiß auch, dass ich hoffentlich noch einige gute Jahre vor mir habe.

Sie haben Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch angesprochen, die bislang das unangefochtene Sturmduo waren. Wären Sie auch mit einer Jokerrolle zufrieden?

Diese Konkurrenzsituation ist gut für uns alle, aber natürlich kann ich hier nicht sitzen und sagen, dass die Jokerrolle gut für mich ist. Damit wäre ich nicht glücklich. Ich habe Ambitionen und will in jedem Spiel spielen.

Sie haben Füllkrug und Ducksch jetzt schon einige Zeit im Training erlebt. Was können Sie denn besser als die beiden?

Ich mag es nicht, wenn Spieler verglichen werden. Jeder ist anders. Du kannst auch nicht Messi und Ronaldo vergleichen. Viel wichtiger ist doch, dass alle bisher ihre Leistung gebracht haben und auch weiterhin bringen. Gemeinsam können wir viel erreichen.

Werder Bremens Dawid Kownacki im DeichStube-Interview: „Möglicherweise war ich nicht geduldig genug“

Sie sind allerdings schon früh in Ihrer Karriere verglichen worden. 2014 wurden Sie von der großen britischen Tageszeitung „The Guardian“ auf die Liste der 60 besten internationalen Talente des Jahrgangs 1997 gesetzt. Sie waren damals gerade 18 Jahre alt. Ist das nicht ein bisschen viel Druck für einen jungen Spieler?

Vielleicht ja. Im Fußball ist Druck normal, aber zu dieser Zeit war ich noch nicht so weit. Ich habe zwar mein erstes Profispiel absolviert, als ich 16 Jahre alt war, doch ich war einfach noch nicht darauf vorbereitet, mit anderen Spielern derart verglichen zu werden.

Von Ihrem ersten Proficlub Lech Posen ging es direkt zu Sampdoria Genua, 2018 waren Sie obendrein für Polen bei der Weltmeisterschaft in Russland dabei und haben zwei Spiele absolviert. Doch in Italien lief es nach der WM ziemlich durchwachsen. Kam der Wechsel zu diesem großen Verein rückblickend zu früh?

Es war natürlich ein großer Schritt, weil die italienische Liga doch etwas größer ist als die polnische Liga, aber er war nicht zu groß. Ich habe eine Menge über Taktik oder das Defensivverhalten gelernt. Möglicherweise war ich nicht geduldig genug. Meine erste Saison war ganz gut, ich habe fünf Tore erzielt. Anschließend hatte ich ein Gespräch mit den Verantwortlichen darüber, dass die erste Saison zum Lernen war und ich dann in der zweiten mehr Minuten bekommen würde. Als ich von der WM kam, war ich mir sicher, dass ich mehr spielen würde – aber ich habe in den nächsten sechs Monaten nur 110 Minuten bekommen. Da war ich enorm enttäuscht und habe die Entscheidung gefällt zu wechseln. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass ich vielleicht länger hätte bleiben sollen, aber so ist eben das Fußballer-Leben. Alles hängt von Entscheidungen ab, von denen du vorher nie genau weißt, ob es die richtigen oder falschen sind.

War es schwierig, damals nicht den Glauben an sich selbst zu verlieren?

Überhaupt nicht, denn ich bin nach Düsseldorf gegangen und habe von Beginn an in der Bundesliga gespielt. Erst als die Fortuna nach sechs Monaten entschieden hat, dass sie mich erst mal nicht fest verpflichten möchte , wurde es anders. Aber das ist Vergangenheit.

Werder Bremens Dawid Kownacki im Interview: „Ich bin ein emotionaler Spieler und brauche einen Verein, der an mich glaubt“

Sie hatten nun Angebote von Union Berlin und der TSG 1899 Hoffenheim, auch der 1. FC Köln und FC Augsburg sollen interessiert gewesen sein. Warum haben Sie sich am Ende ausgerechnet für Werder entschieden?

Es gab einige Angebote, auch aus dem Ausland. Aber für mich war die erste Option immer, hier in Deutschland zu bleiben. Meine Familie fühlt sich hier wohl, meine Tochter ist in den Kindergarten gekommen und wächst mit der deutschen Sprache auf, mein Sohn wurde hier geboren. Werders Angebot war am Ende einfach das beste für mich – nicht finanziell, aber wegen der Atmosphäre im Verein, der Historie. Ich weiß, welche Spieler hier schon alles gespielt haben. Ich hatte zudem tolle Gespräche mit Frank Baumann, Clemens Fritz und Ole Werner. Dort habe ich gemerkt, dass sie mich wirklich wollen. Und zwar nicht nur als der, der ich jetzt bin, sondern sie wollen mich noch besser machen. Ich bin ein emotionaler Spieler und brauche einen Verein, der an mich glaubt. Genau darum bin ich hier.

Sie haben die Atmosphäre erwähnt, was ist das Besondere daran?

Es ist sehr familiär. Vom ersten Tag an habe ich mich sehr wohlgefühlt. Jeder kam sofort auf mich zu und hat mit mir gesprochen, mir geholfen. Im Training gibt es viel Spaß, niemand kommt einfach nur zum Arbeiten und fährt dann hinterher sofort wieder nach Hause.

Im vergangenen Jahr hat ganz Deutschland gesehen, was Sie können. Ihr Treffer gegen Hansa Rostock wurde zum „Tor des Monats“ September gewählt. Wie oft haben Sie sich die Szene inzwischen angeschaut?

Direkt nach dem Spiel ein paar Mal, auch weil mich viele Leute bei Instagram kontaktiert haben. Ich bin sehr stolz darauf, weil es nicht ganz so einfach war und sicherlich eines der schönsten meiner Karriere.

Sie haben damals einen langen Ball direkt per Volleyschuss über den gegnerischen Keeper gehoben. Wissen Sie eigentlich, dass ein ganz ähnliches Tor auch schon mal in Bremen gefallen ist?

Nein, das wusste ich nicht.

Werder Bremens Dawid Kownacki im DeichStube-Interview: „Claudio Pizarro ist eine echte Legende“

Einer Ihrer Vorgänger hat es 2001 erzielt, ein gewisser Claudio Pizarro. Hat Werder jetzt also einen würdigen Nachfolger gefunden?

Er ist eine echte Legende, damit möchte ich nicht verglichen werden. Wie ich schon gesagt habe, ist es immer schwierig, mit anderen Spielern verglichen zu werden. Ein Stürmer ist immer ein Stürmer, aber jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten. Natürlich ist es manchmal ganz nett, von solch einem Vergleich zu hören – ich werde ja zum Beispiel immer wieder mit Robert Lewandowski verglichen. Am Anfang war das auch toll und ich war begeistert davon…

…und jetzt ist es nur noch langweilig?

Nicht langweilig, aber ich bin eben nicht Robert und werde es nie sein. Das bedeutet nicht, dass ich nicht an mich glaube, aber er hat eben in ganz anderen Vereinen gespielt. Nach einer Weile wurde das deshalb hart für mich, weil der Druck enorm wurde. Ich mache mein Ding, gehe meinen Weg – im Fußball und im normalen Leben. Nicht immer geradeaus, manchmal geht es aufwärts, dann wieder abwärts oder nach rechts und links. Aber ich mache es, so gut ich kann. Und am Ende bin ich auch nur ein Vater und Ehemann. Fußball ist wichtig, aber andere Dinge sind viel wichtiger. Ich habe zwei Kinder, eine Familie und bin ein besserer Mensch als noch vor einigen Jahren. Wenn ich mal kein Tor gemacht habe, dann denke ich nicht mehr zwei Tage lang darüber nach, denn ich habe Kinder und die verstehen nicht, warum ihr Vater einen schlechten Tag hat. Sie wollen mit mir spielen und ich mit ihnen, und danach habe ich alles andere vergessen.

Werder Bremens Dawid Kownacki im DeichStube-Interview: „Die Kinder geben mir mehr Power“

Ihre Worte erinnern an Niclas Füllkrug. Er hat nach der Geburt seiner Tochter auch stets betont, wie sehr sich sein Blick aufs Leben verändert habe und welche neue Stärke er aus seiner Familie ziehe.

Die Kinder geben mir mehr Power. Ich liebe es, wenn sie im Stadion dabei sind. Ich will, dass sie stolz auf mich sind – und genau deshalb wollte ich schon immer ein junger Vater sein. Ich möchte, dass meine Kinder mit mir meine Karriere erleben und ich ihnen zeigen kann, dass sie einen guten Vater haben. Zu Hause und auf dem Platz.

Niclas Füllkrug hat es bis in die Nationalmannschaft geschafft. Wann sehen wir Sie wieder im polnischen Team?

Das weiß ich nicht und ist eigentlich auch keine Frage an mich. Ich erledige meinen Job auf dem Platz und wenn der Coach dann meint, dass ich dem Team helfen kann, dann werde ich da sein.

Stehen Sie mit Nationalcoach Fernando Santos in Kontakt?

Aktuell nicht. Vor zwei Jahren war ich das letzte Mal beim Nationalteam, damals bei der EM, aber ich habe nicht gespielt. Seither gab es keinen Kontakt. Aber ich denke auch nicht mehr darüber nach, denn für die Nationalmannschaft ist es vor allem wichtig, welche Leistung du im Verein bringst. Und der Club ist für mich im Moment das Wichtigste.

Bei Werder sind Spieler mit polnischem Pass bislang nur selten richtig durchgestartet, Sebastian Boenisch hat die mit Abstand meisten Einsätze und wurde 2009 Pokalsieger. Warum wird es für Sie besser laufen als für viele andere polnische Spieler bei Werder?

Ich weiß es nicht. (lacht) Mir ist aber bewusst, dass es hier noch nicht so viele polnische Spieler vor mir gab. Lustig ist, dass ich damals bei Sampdoria polnische Mitspieler hatte, in Düsseldorf später auch, aber jetzt ist es das erste Mal, dass ich ganz allein bin. (lacht)

Haben Sie schon mit Frank Baumann und Clemens Fritz geredet, dass die beiden da etwas unternehmen müssen?

Nein, nein. (lacht) Aber es ist eine komplett neue Erfahrung, weil es mit polnischen Spielern im Team vielleicht etwas einfacher wäre. Aber wie ich schon gesagt habe: Ich habe vom ersten Tag an ein richtig gutes Gefühl mit den anderen Jungs und fühle mich nicht schlecht, weil keine anderen polnischen Profis da sind. (mbü)