Die Jagd ist eröffnet: Werder startet Dauerkartenverkauf mit stabilen Preisen

Von: Malte Bürger

Teilen

Der SV Werder Bremen hat den Dauerkartenvorverkauf am Dienstag, 13. Juni offiziell gestartet. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat den Dauerkartenvorverkauf für die Bundesliga-Saison 2023/24 am Dienstag gestartet. Die Ticket-Preise bleiben dabei stabil.

Bremen – Seit Jahren schon sind sie heißbegehrt, die Dauerkarten des SV Werder Bremen. Und in diesem Sommer dürfte es nicht anders sein. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, werden die Abo-Tickets für die neue Spielzeit ab sofort verkauft. Gute Nachricht für alle Fans: Die Preise bleiben auf einem konstanten Niveau. So werden beispielsweise für einen Stehplatz in der Ostkurve etwa 202 Euro (ermäßigt: 129 Euro) fällig, wer etwa bei allen 17 Heimspielen lieber mittig im Ober- oder Unterrang der Nord- beziehungsweise Südtribüne (Reihen 10 bis 19) sitzt, muss 755 Euro investieren.

Werder Bremen rechnet mit einer hohen Nachfrage bezüglich der Dauerkarten

Die Bremer rechnen erneut mit einem regen Interesse an den Dauerkarten, weshalb es auf der Internetseite des Vereins auch dieses Mal eine Warteliste geben wird, auf der sich alle Fans eintragen können, die noch nicht im Besitz eines Tickets sind. In den vergangenen beiden Jahren waren dort jeweils mehr als 10.000 Wünsche eingegangen - erfahrungsgemäß kommen jedoch nur wenige Nachrücker zum Zuge. Sollten tatsächlich Dauerkarten in den Verkauf gehen, werden Mitglieder nach Clubangaben bevorzugt behandelt. Wer bereits in der abgelaufenen Spielzeit Inhaber eines Saison-Tickets war, genießt wie gewohnt ein Vorkaufsrecht, das bis einschließlich Montag, 26. Juni gilt. Mails mit allen wichtigen Informationen zum Neuerwerb sind laut Werder Bremen bereits verschickt worden. (mbü)