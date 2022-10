Der SV Werder Bremen ist wieder wer – und jetzt muss Niclas Füllkrug doch einfach zur WM! | eingeDEICHt Folge 14

Von: Timo Strömer

Bremen - Der SV Werder Bremen ist wieder wer! Ganz Fußball-Deutschland staunt über den furiosen 5:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und den Gala-Aufrtritt von Torjäger Niclas Füllkrug. Auch der Bundestrainer Hansi Flick? Die Werder-Show eingeDEICHt (bei YouTube und als Podcast) geht in Folge 14 wieder in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse: Warum Füllkrug mit Deutschland zur WM nach Katar muss – und warum es wohl leider nicht klappen wird.

In der Werder-Podcast-Säge der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer Mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips natürlich über den SV Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei: In Folge 14 sind die beiden noch schwerst euphorisiert vom 5:1-Spektakel gegen Gladbach. Einer träumt schon von Europa, der andere bleibt realistisch – während Einigkeit darüber besteht, dass Niclas Füllkrug eigentlich mit Deutschland zur Weltmeisterschaft nach Katar muss. Eigentlich, denn eingeDEICHt befragt in Episode 14 das Universum nach Füllkrugs WM-Chancen und danach, ob Werder in der kommenden Saison in Europa spielen wird. Die Antworten: ernüchternd!

Werder Bremen-Podcast-Show eingeDEICHt Folge 14: Darum muss Niclas Füllkrug mit Deutschland zur WM

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung gestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen: Greift bei Marvin Ducksch jetzt tatsächlich das Ketchupflaschen-Prinzip. Ist die feste Verpflichtung von Mitchell Weiser womöglich DER Transfer der Saison? Und müssen sich Werder-Fans sorgen machen, dass Niclas Füllkrug bald weggekauft wird?

Werder Bremen ist wieder wer! Spektakel in der Analyse - Werder-Podcast eingeDEICHt ist mit Folge 14 online!

Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community in „User fragen Loser” zu Wort. Und es werden zwei von Claudio Pizarro handsignierte Legenden-Plakate verschenkt! Wie Ihr eines für lau abstauben könnt, erfahrt Ihr in der Show. Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn, schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.