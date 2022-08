Neuer Rekord? Fritz traut Werder-Stürmer Füllkrug 15 Saison-Tore zu

Von: Maik Hanke

Clemens Fritz (rechts), Leiter Profifußball bei Werder Bremen, traut Niclas Füllkrug (links) zu, seinen persönlichen Tor-Rekord zu verbessern! © Imago Images/Joachim Sielski/gumzmedia

Bremen – Vergangene Saison hat der Stürmer des SV Werder Bremen seinen eigenen Rekord geknackt. 19 Tore in einer Spielzeit hat Niclas Füllkrug noch nie zuvor geschafft.

Der bisherige Bestwert des Angreifers in der 2. Bundesliga lag bei 14 Treffern, aufgestellt in der Saison 2015/2016 für den 1. FC Nürnberg. Nun ist Niclas Füllkrug mit Werder Bremen zurück in der Bundesliga – und im besten Fall soll es seiner Top-Marke nun auch eine Liga höher an den Kragen gehen.

Einer glaubt auf jeden Fall an ihn: Clemens Fritz. „Wir haben letzte Saison gesehen, wozu Niclas fähig ist, wenn er fit ist“, sagte Werder Bremens Leiter Profi-Fußball gegenüber der „Sport Bild“. „Ich traue ihm zu, dass er diese Saison seine bisherige Bestmarke von 14 Toren in der Bundesliga knacken kann.“ Die stammt aus der Spielzeit 2017/2018, als Niclas Füllkrug für Hannover 96 spielte. „Er hat die Qualität dafür. Aber wir wollen keinen Druck aufbauen.“

Werder-Bremen-Leiter Profifußball Clemens Fritz glaubt an neuen Tor-Rekord von Niclas Füllkrug

Nach dem ersten Spieltag hat Niclas Füllkrug bereits einen Treffer auf dem Konto. Beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg schoss der 29-Jährige das erste Saisontor des SV Werder Bremen. Ob er am Samstag (ab 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) zu Hause gegen den VfB Stuttgart nachlegen kann, ist allerdings noch offen. Wegen einer Oberschenkelprellung aus dem Wolfsburg-Spiel ist Füllkrugs Einsatz fraglich. Aber danach gibt es ja noch 32 Spieltage für zumindest 14 weitere Treffer. (han)