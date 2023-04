Fritz gesteht verlorene Werder-Wette gegen Petersen

Von: Björn Knips

Teilen

Wenn der SV Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr) auf den SC Freiburg trifft, kommt es für Clemens Fritz auch zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Nils Petersen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Werders Leiter Profifußball nun verraten, welche Wette er gegen den Top-Joker der Bundesliga verloren hat.

Bremen – Die Geschichte liegt schon rund zehn Jahre zurück – und Clemens Fritz hätte sie gar nicht ausgraben müssen. Doch der Leiter Profifußball des SV Werder Bremen machte es, um einen ehemaligen Mannschaftskollegen zu ehren: Nils Petersen. Der hat für den Sommer sein Karriereende angekündigt, spielt folglich am Sonntag mit dem SC Freiburg zum letzten Mal im Weserstadion, wo er von 2012 bis 2014 für den SV Werder aufgelaufen war. Gemeinsam mit Fritz – und die beiden waren mehr als nur Mannschaftskollegen.

Werder Bremens Clemens Fritz über SC-Freiburg-Profi Nils Petersen: „Er hat seinen sehr guten Humor“

„Nils ist ein ganz toller Typ. Wir haben auch privat sehr viel Zeit in Bremen verbracht. Er hat einen sehr guten Humor. Er ist jeden Morgen mit guter Laune und einem Lächeln zum Training gekommen. Er wollte einfach Fußball spielen“, schwärmte Fritz auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg (Sonntag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker), als er auf Nils Petersen angesprochen wurde: „Ich finde es beeindruckend, was für eine Karriere er hingelegt hat, wie er sich immer wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Er ist ja der Rekord-Einwechsel-Torschütze – oder wie man das auch nennen mag.“ Top-Joker trifft es vielleicht noch besser. 33 Mal hat Petersen in seiner Karriere nach einer Einwechslung getroffen und führt damit das Ranking in der Bundesliga an. Übrigens vor einem gewissen Claudio Pizarro mit 21 Treffern. Der Ex-Bremer hat seine Karriere 2020 mit 41 Jahren beendet, Petersen spielt mit seinen 34 Jahren noch. Womit wir bei der Geschichte von Clemens Fritz angelangt sind.

Werder Bremens Clemens Fritz: „Ich kann nur warnen: Nils Petersen ist einer, der immer eine gewisse Gefahr ausstrahlt“

„Es gab da damals verbal so ein paar Scharmützel – und da habe ich ihm gesagt: Wenn du mit 32 oder 33, da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, immer noch in der 1. Bundesliga spielst, dann lade ich dich zum Essen ein. Ich habe das nämlich ein bisschen bezweifelt“, erinnert sich der 42-Jährige. Schon vor einem Jahr habe er dann gegenüber Nils Petersen seine verlorene Wette eingestanden – nun folgte zum Abschied des Stürmers vom Weserstadion die öffentliche Bekanntmachung als Huldigung. „Ich freue mich, dass Nils noch mal nach Bremen kommt und wünsche ihm, dass er es in vollen Zügen genießen kann“, meinte Clemens Fritz, betonte vor dem Spiel von Werder Bremen gegen den SC Freiburg aber zugleich: „Es geht für uns um wichtige Punkte. Ich kann nur warnen: Nils ist einer, der immer eine gewisse Gefahr ausstrahlt. Man sieht ihn oft nicht, aber er hat immer mindestens eine Szene im Spiel, die für Gefahr sorgt.“ (kni)