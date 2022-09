Pizarro sagt Adios: So seht Ihr das Abschiedsspiel der Werder-Legende live im TV

Von: Björn Knips, Timo Strömer, Maik Hanke

Das Abschiedsspiel von Werder Bremens Legende Claudio Pizarro wird live im TV und Live-Stream

Bremen – Claudio Pizarro bittet zum Abschiedsspiel mit vielen Stars von Werder Bremen und dem FC Bayern München. So könnt ihr das Spiel am Samstag live im TV und im Live-Stream gucken.

Es ist das Ende einer Legende: Claudio Pizarro hat seine aktive Karriere als Fußballer bereits beendet, jetzt steigt sein Abschiedsspiel im Wohninvest Weserstadion, der Ex-Bundesliga-Superstar aus Peru sagt Adios. Beim Spiel am Samstag (17.30 Uhr, live im TV) sind dafür viele Spieler aus gemeinsamen Zeiten beim SV Werder Bremen und beim FC Bayern München eingeladen, die sich wie ein Who‘s Who der jüngeren Bundesliga-Geschichte lesen.

Claudio Pizarro-Abschiedsspiel: So seht ihr das letzte Spiel der Werder Bremen-Legende live im TV und Livestream

Bei „Claudios Fiesta“ mit dabei sind auf Seiten des SV Werder Bremen unter anderem Tim Wiese, Per Mertesacker, Naldo, Torsten Frings, Ailton, Markus Rosenberg, Niclas Füllkrug und sogar Johan Micoud. Diego hat es aus Brasilien leider nicht nach Deutschland geschafft. Für den FC Bayern München stehen etwa Philipp Lahm, Mats Hummels, Arjen Robben, Mario Gomez und Giovane Elber im Kader. Zudem gibt es ein drittes Team mit „Claudios Amigos“ – als Gäste sind etwa Max Kruse, Joko Winterscheidt, Felix Neureuther oder Claudio Pizarros Bruder Diego dabei.

Werder Bremen live im TV und Live-Stream: Claudio Pizarros Abschiedsspiel wird bei Sat1 und ran.de übertragen

Die Fans, die zu diesem Spektakel nicht live im Weserstadion dabei sind, können das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro auch von zu Hause aus verfolgen – ganz klassisch im Fernsehen. Die Partien zwischen den Mannschaften von Werder Bremen, dem FC Bayern und „Claudios Amigos“ (Jeder gegen jeden, jeweils 30 Minuten Spielzeit) werden live im Free-TV übertragen. Fernsehsender Sat1 zeigt die Begegnungen exklusiv live im TV. Anpfiff ist um 17.30 Uhr, die Live-Übertragung von „ran Fußball“ läuft ab 17 Uhr und geht bis 19.55 Uhr. Als Kommentator führt Wolf-Christoph Fuss durch das Spiel, Moderatoren und Field-Reporter sind Matthias Opdenhövel und Daniel Boschmann.

Es gibt neben dem Fernsehen auch zwei Live-Stream-Optionen im Internet: Das Spiel wird online im kostenlosen Livestream auf ran.de und bei Joyn übertragen. Auf den sonst üblichen Fußball-Sendern und Streaming-Portalen wie Sky, DAZN und Amazon Prime ist das Sport-Ereignis nicht zu sehen. Wer nicht live zuschauen kann, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Abschiedsspiel von Werder Bremens Legende Claudio Pizarro. Liveticker-Start ist etwa eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 16.30 Uhr - hier verpassen Fans nichts. (han)

Anstoßzeit steht fest: Abschiedsspiel von Werder Bremen-Legende Claudio Pizarro läuft live im Free-TV

Bremen – Das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro steigt bekanntlich am 24. September – nun steht auch die Anstoßzeit fest: Anpfiff im Wohninvest Weserstadion des SV Werder Bremen ist um 17.30 Uhr, die Partie wird live und kostenlos im Free-TV übertragen.

„Darauf mussten wir alle wegen Corona lange warten“, hatte Claudio Pizarro kürzlich im Gespräch mit der DeichStube erklärt, um dann in seiner so typisch fröhlichen Art anzukündigen: „Das wird ein großes Spektakel, eine große Show.“ Und eben nicht nur ein Spiel, denn es sind gleich drei Teams dabei: der SV Werder Bremen, das Legendenteam des FC Bayern München und eine von Pizarro zusammengestellte Weltauswahl. Die drei Mannschaften treten in dreimal 30 Minuten gegeneinander an.

Abschiedsspiel von Werder Bremen-Legende Claudio Pizarro wird live im Free-TV übertragen

Das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro ist längst ausverkauft, wer sich kein Ticket sichern konnte, kann die Partie allerdings live und kostenlos im TV verfolgen: Sat.1 übertragt den Legenden-Kick im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Sendung „ran“. Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss, Field-Reporter sind Matthias Opdenhövel und Daniel Boschmann.

Je näher das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro rückt, desto länger wird nach Angaben des SV Werder Bremen die Liste der Zusagen: Neben Per Mertesacker, Tim Borowski, Philipp Bargfrede, Felix Wiedwald, Peter Niemeyer und Mikael Silvestre haben auch Werders Ehrenspielführer Torsten Frings, Marco Bode, Dieter Eilts und Clemens Fritz zugesagt. Für den FC Bayern werden unter anderem Philipp Lahm, Franck Ribéry und Dante auflaufen. (tst)

„Großes Spektakel“: Werder Bremen-Legende Claudio Pizarro freut sich auf sein Abschiedsspiel mit drei Teams

Seit Claudio Pizarro vor zwei Jahren beim SV Werder Bremen seine einzigartige Karriere beendet hat, ploppt nicht nur in der Hansestadt immer wieder diese eine Frage auf: Wann macht er endlich im Weserstadion sein groß angekündigtes Abschiedsspiel? Jetzt gibt es die Antwort: am 24. September.

„Darauf mussten wir alle wegen Corona lange warten“, sagt Claudio Pizarro im Gespräch mit der DeichStube, um dann in seiner so typisch fröhlichen Art anzukündigen: „Das wird ein großes Spektakel, eine große Show.“ Und eben nicht nur ein Spiel, denn es sind gleich drei Teams dabei: der SV Werder Bremen, die Traditionsmannschaft des FC Bayern München und eine von Pizarro zusammengestellte Weltauswahl. Der Kartenvorverkauf startet am 29. Juni um 11 Uhr auf der Internetseite des SV Werder.

„Ich hoffe, dass das Stadion voll sein wird. Das würde mich sehr freuen“, gibt sich Claudio Pizarro sehr bescheiden. Doch der 43-Jährige kann sich sicher sein, dass alle Karten in Windeseile vergriffen sein werden. Denn nicht nur beim SV Werder Bremen ist er eine Legende, auch beim FC Bayern München – und die meisten Fans der anderen Clubs mögen den sympathischen Peruaner ebenfalls.

Abschiedsspiel von Claudio Pizarro im Weserstadion des SV Werder Bremen

489 Mal hat Claudio Pizarro in der Bundesliga gespielt – am häufigsten für den SV Werder Bremen (250 Spiele). Mit 109 Treffern ist er der Rekordtorschütze der Grün-Weißen. Für den FC Bayern München lief der Stürmer 224 Mal im deutschen Fußball-Oberhaus auf und erzielte 87 Treffer. Beim 1. FC Köln stehen 16 Partien und ein Tor auf seinem Konto. Zwischendurch wagte Pizarro 2007 den Sprung auf die Insel, wurde beim FC Chelsea aber nicht glücklich.

Der Wohlfühlfaktor spielte bei Claudio Pizarro eben auch eine große Rolle. 1999 war er aus seiner Heimat Alianza Lima an die Weser gewechselt – für eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro. Schnell begeisterte der 20-Jährige die Fans von Werder Bremen. Umso trauriger waren diese, als es Pizarro 2001 zu Bayern München zog. Die 7,5 Millionen Euro Ablöse waren ein schwacher Trost. Da ahnte allerdings noch keiner, dass der Ausnahmespieler noch vier Mal nach Bremen zurückkehren sollte. Was für eine Geschichte!

Werder Bremen: Abschiedsspiel von Claudio Pizarro steigt im Weserstadion

Mit Werder Bremen holte Claudio Pizarro jedoch nur einen Titel – den Pokalsieg 2009. Dafür räumte er mit Bayern München ordentlich ab. Jeweils zwei Mal gewann er den Weltpokal und die Club-WM. Er ist auch Champions-League- und Uefa-Supercup-Sieger. Und jeweils sechs Mal feierte er mit den Bayern die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokalsieg.

Für den FC Bayern München arbeitet Claudio Pizarro inzwischen als Botschafter, mit seiner Familie lebt er in München. Bei aller Liebe zu Werder und Bremen – die bayerische Landeshauptstadt gefiel ihm dann doch immer noch einen Tick besser. Trotzdem findet sein Abschiedsspiel in Bremen statt. Mit der Ausrichtung dieser Veranstaltung im Weserstadion hatte Werder Bremen einst Pizarro die Rückkehr an die Weser schmackhaft gemacht.

Und der Südamerikaner kann es kaum erwarten, mal wieder in seinem Bremer Wohnzimmer auf dem Rasen zu stehen. „Ich freue mich wirklich sehr. Und ich möchte natürlich für alle drei Mannschaften spielen“, sagt Claudio Pizarro und fügt noch lachend an: „Wenn mein Körper das mitmacht.“ Für einen Fußball-Rentner sieht der 43-Jährige allerdings immer noch ziemlich fit aus. Und wer ihn kennt, der weiß, dass sich der Ex-Profi von Werder Bremen in den nächsten Wochen auf sein Abschiedsspiel vorbereiten wird.

Werder-Bremen-Legende Claudio Pizarro über sein Abschiedsspiel im Weserstadion: „Ich wünsche mir einfach, dass wir alle zusammen ganz viel Spaß haben werden“

Allerdings warten noch viele andere Aufgabe auf ihn. „Ich bin gerade dabei, die Spieler einzuladen“, verrät er. Namen möchte Claudio Pizarro nicht nennen. „Das soll noch eine Überraschung sein. Es sind so viele Spieler, die ich gerne dabei hätte. Es wird nicht einfach, dass alle kommen.“

Auf sportliche Gäste aus der Heimat wird der Rekordtorschütze des SV Werder Bremen verzichten, das würde dann wohl auch den Rahmen sprengen. In Peru will er irgendwann noch mal ein eigenes Abschiedsspiel veranstalten. Jetzt gilt erst mal seine ganze Konzentration der Partie am 24. September in Bremen: „Ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Ich wünsche mir einfach, dass wir alle zusammen ganz viel Spaß haben werden.“ (kni)

Termin steht: Werder Bremen veranstaltet Abschiedsspiel von Claudio Pizarro – der FC Bayern kommt

Bremen – Das dürfte ganz sicher ein großes Fußballfest im Wohninvest Weserstadion werden: Claudio Pizarro wird am Samstag, 24. September, endlich sein Abschiedsspiel bekommen. Die Corona-Pandemie hatte einen früheren Termin verhindert. Mit dabei sind im September nicht nur der SV Werder Bremen, sondern auch der FC Bayern München mit seiner Traditionsmannschaft und eine Weltauswahl. Der 43-Jährige hat bereits jede Menge Superstars eingeladen. Der Ticketverkauf beginnt am 29. Juni um 11 Uhr. bei werder.de.

Vor zwei Jahren hatte Claudio Pizarro seine Karriere im Alter von 41 Jahren beendet – mit dem Last-Minute-Klassenerhalt des SV Werder in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim. 489 Mal war der Peruaner zuvor in der Bundesliga zum Einsatz gekommen – am häufigsten beim SV Werder Bremen (250 Spiele/109 Tore). Für den FC Bayern München lief der Stürmer 224 Mal im deutschen Fußball-Oberhaus auf und erzielte 87 Treffer. Für den 1. FC Köln spielte er 16 Mal und traf ein Mal. 2007 wagte Pizarro den Sprung auf die Insel, wurde beim FC Chelsea aber nicht glücklich.

Termin steht: Werder Bremen veranstaltet Abschiedsspiel von Claudio Pizarro – auch der FC Bayern München kommt

Der Wohlfühlfaktor spielte bei Claudio Pizarro stets eine große Rolle. 1999 war er aus seiner Heimat Alianza Lima an die Weser gewechselt – für eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro. Schnell begeisterte der 20-Jährige die Werder-Fans. Umso trauriger waren diese, als es Pizarro 2001 zu den Bayern zog. Die 7,5 Millionen Euro Ablöse waren ein schwacher Trost. Da ahnte allerdings noch keiner, dass der Ausnahmespieler noch vier Mal nach Bremen zurückkehren sollte. Was für eine Geschichte! Mit Werder Bremen feierte er jedoch nur einen Titel – den Pokalsieg 2009. Dafür räumte er mit dem FC Bayern München ordentlich ab: zwei Mal den Weltpokal, zwei Mal die Club-WM, ein Mal den Uefa-Supercup, ein Mal die Champions League und jeweils sechs Mal die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal.

Für den FC Bayern München arbeitet Pizarro inzwischen als Botschafter, mit seiner Familie lebt er in München. Bei aller Liebe zu Werder und Bremen, die bayerische Landeshauptstadt gefiel ihm dann doch immer einen Tick besser. Trotzdem findet sein Abschiedsspiel in Bremen statt. Mit der Ausrichtung dieser Veranstaltung im Weserstadion hatte Werder Bremen einst Pizarro die Rückkehr an die Weser schmackhaft gemacht. Und das dürfte nun auch die Fans glücklich machen. Die Arena wird ganz sicher mit 42.100 Besuchern ausverkauft sein, wie es wahrscheinlich jedes Stadion in Deutschland wäre. Denn Claudio Pizarro gehört zu den beliebtesten Spielern in Deutschland. (kni)