Zwischen Spaghetti-Eis und Weiterentwicklung: Groß will mit Werder besser werden und Füllkrug in Bremen behalten

Von: Malte Bürger

Zell am Ziller – Christian Groß nimmt beim SV Werder Bremen eine besondere Rolle ein. Der 34-Jährige ist nicht nur erneut der Alterspräsident des Teams, für viele Spieler fungiert er auch als wichtiger Ansprechpartner. Gern für die jüngeren Akteure, aber vor allem auch für einen eminent wichtigen Leistungsträger: Niclas Füllkrug.

Niclas Füllkrug hat in der vergangenen Saison mehrfach sein gutes Verhältnis zu Christian Groß betont, beide sprechen auch mal über Dinge, die lebensentscheidend sind. Einen möglichen Füllkrug-Abschied aus Bremen zum Beispiel. „Wir waren auch im Urlaub im stetigen Austausch“, verriet Groß am Freitag während einer Medienrunde im Zillertal. „Ich will aber nicht sagen, dass ich ihn überreden muss, in Bremen zu bleiben, denn er weiß selbst, was er an der Stadt und dem Verein hat.“ Und somit wird der gebürtige Bremer auch jetzt in Österreich keinen Anlauf in diese Richtung unternehmen – beispielsweise während einer mittäglichen Portion Pasta. „Dann schon eher bei einem Teller Spaghetti-Eis“, scherzte Groß, „aber den müsste er mir dann ausgeben“. Doch klar, natürlich wünscht sich auch der defensive Mittelfeldakteur, dass Füllkrug künftig weiterhin für Werder Bremen aufläuft. „Wir reden über den Torschützenkönig der Bundesliga, die aktuelle Neun der Nationalmannschaft. Wir würden uns alle freuen, wenn er bleibt“, betonte Groß. „Am Ende werden wir sehen, wie er sich entscheidet. Ich tue alles dafür, dass er bleibt, der Verein sicherlich auch. Seine Qualität tut uns gut und als Typ passt er einfach zu Werder.“

Trotz Anfrage von Ex-Trainer Florian Kohfeldt: Christian Groß will bei Werder Bremen bleiben

Die eigene Zukunft soll derweil auch weiterhin an der Weser liegen. Nach Kicker-Informationen hatte die KAS Eupen aus Belgien, wo Ex-Werder-Coach Florian Kohfeldt das Kommando übernommen hat, Interesse an „Grosso“. Doch der will bleiben. „Ich habe weiterhin Bock auf Bremen und deshalb gehe ich davon aus, dass ich auch weiterhin für Werder spiele“, sagte er. In Verbindung mit seinem früheren Förderer sei er aber stets geblieben. „Unabhängig davon haben wir immer mal wieder Kontakt gehabt. Er hat mir damals auch die Tür zur Bundesliga aufgemacht. Deshalb ist der Kontakt nie abgerissen.“

In diesen Tagen liegt das Hauptaugenmerk von Christian Groß aber auf der eigenen Arbeit. In der Vorsaison hat Werder Bremen eindeutig zu viele Tore kassiert, folglich soll unter anderem das Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft optimiert werden. „Wir müssen uns in der Boxverteidigung verbessern, bei der noch eine bessere Abstimmung da sein muss“, forderte der Routinier. Personelle Änderungen gab es in der Defensive bislang nicht, alle bisherigen Stammkräfte sind geblieben, neue Gesichter nicht hinzugekommen. „Grundsätzlich ist es gut, dass viele Jungs aus der letzten Saison noch da sind. So steht das Gerüst, wir fangen nicht bei null an. Alle wissen, wie wir spielen wollen und deshalb brauchen wir auch nicht lange, um Dinge neu zu lernen“, erklärte Groß, der aber auch sagte: „Trotzdem tut uns Qualität immer gut - und ich freue mich, wenn noch Qualität hinzukommt. Nur so entwickeln wir uns weiter.“

Christian Groß über das zweite Jahr nach dem Aufstieg von Werder Bremen: „Sorge ist ein schlechter Begleiter“

Damit sich am Ende der kommenden Saison nicht doch die alte Fußball-Weisheit, dass das zweite Jahr nach dem Aufstieg das viel schwierige ist, bewahrheitet. Allerdings ist Groß in dieser Hinsicht völlig unbesorgt. „Sorge ist immer ein schlechter Begleiter“, betonte er und empfahl: „Wir sollten die Freude, die wir nach dem Aufstieg hatten, jetzt wieder haben. Wir haben unfassbar geile Spiele vor der Brust, allein das Auftaktspiel gegen den FC Bayern ist etwas ganz Besonderes.“ Helfen soll zudem der gewonnene Erfahrungsschatz. „Dadurch, dass man die Liga jetzt schon wieder kennt, kann man sich viel besser auf das einstellen, was auf einen zukommt“, meinte Christian Groß, der seinen Vertrag beim SV Werder Bremen im Frühjahr noch einmal um zwölf Monate verlängert hatte. Und was kommt dann? „Ich versuche, auf mich zu achten, bereite die Trainingseinheiten gut vor und auch nach. Ich fühle mich nach wie vor gut - und dann schauen wir, was die Saison bringt und wie es weitergeht.“ (mbü)