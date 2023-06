Brand macht‘s bei Werders U23 – und Makiadi steigt als Trainer auf

Von: Björn Knips

Cedric Makiadi (li.) beerbt Christian Brand (re.) in der U19. Der 51-Jährige übernimmt nämlich ab kommender Saison die U23 des SV Werder Bremen. © gumzmedia

Jetzt ist es offiziell: Christian Brand übernimmt die U23 des SV Werder Bremen - mit Konsequenzen für Cedric Makiadi, der den 51-Jährigen bei der U19 beerbt.

Bremen – Nun steht fest: Christian Brand übernimmt in der neuen Saison die U23 des SV Werder Bremen, die nach dem peinlichen Abstieg nur noch in der Bremen-Liga beheimatet ist. Das gab der Club am Freitag offiziell bekannt, genauso wie weitere Positionen im Nachwuchsbereich. Dabei sticht ein Name heraus: Cedrick Makiadi. Der Ex-Profi wurde quasi befördert, ist nicht mehr für die U16, sondern künftig für die deutlich wichtigere U19 zuständig. Björn Dreyer bleibt Coach der U17.

„Christian hat in der kurzen Zeit als Interimstrainer gezeigt, dass er die Mannschaft und vor allem die einzelnen Spieler weiterentwickeln kann“, begründet Björn Schierenbeck als Leiter von Werder Bremens Leistungszentrums in der offiziellen Mitteilung die Entscheidung für Christian Brand und sorgt damit durchaus für Verwunderung. Denn der bisherige U19-Coach hatte die U23 zwei Spieltage vor Saisonende vom gefeuerten Konrad Fünfstück übernommen und in den Duellen mit den direkten Konkurrenten nur einen Punkt geholt. Damit wurde aus einer Abstiegsgefahr der direkte Gang in die fünfte Liga.

Christian Brand ist in Spielerkreisen nicht unumstritten - Werder Bremen setzt trotzdem auf ihn

Schon bei seinem Intermezzo bei den Profis hatte Christian Brand kein gutes Händchen bewiesen. Nach der Entlassung von Markus Anfang und dem Ausfall von Interimscoach Danijel Zenkovic (Corona) sprang der eigenwillige 51-Jährige im Herbst 2021 beim Auswärtsspiel in Kiel ein, verordnete dem Team ein neues System und verlor 1:2. Danach gab es auch aus Spielerkreisen deutliche Kritik am Ex-Profi, der 59 Mal für Werder Bremen in der Bundesliga gespielt hat.

Nun setzt Werder Bremen darauf, dass Brand viele Spieler schon aus der U19 kennt, die in der U23 eine wichtige Rolle einnehmen sollen. Er war der absolute Wunschkandidat, zögerte aber zunächst noch, weil ihm ein attraktives Angebot eines anderen Clubs vorlag. Nach kurzer Bedenkzeit entschied sich Christian Brand dann für eine Zukunft an der Weser und soll nun die U23 so schnell wie möglich zurück in die Regionalliga führen. Brands Job in der U19 erledigt künftig Cedric Makiadi. Der 39-Jährige arbeitet schon seit 2018 im Nachwuchsbereich der Bremer. Von 2013 bis 2015 hat er 38 Bundesligaspiele für die Grün-Weißen absolviert. (kni)