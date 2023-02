Ex-Werder-Profi Torsten Frings: „Ducksch zu kritisieren, finde ich falsch“

Die Deichstube-Kolumnisten von links nach rechts: Nils Petersen, Torsten Frings, Rollo Fuhrmann, Sebastian Prödl, Jurica Vranjes und Felix Kroos schreiben über den SV Werder Bremen. © DeichStube

Von Torsten Frings. Ich bin megafroh, dass die Mannschaft das schlimme Ergebnis in Köln gut verarbeitet hat. Gegen Union war es schon okay. Dann der Überraschungssieg gegen den VfL Wolfsburg, der bis dahin richtig gut drauf war. Und jetzt hat das Team auch noch mal in Stuttgart nachgelegt, wo es wirklich nicht einfach ist, seit Bruno Labbadia dort übernommen hat. Also, Hut ab vor dieser Leistung!

Ich habe immer das Gefühl, dass die Mannschaft eine Chance hat – gegen jeden Gegner. Das ist das Beste, das du haben kannst. Ich bin mir sicher, dass Werder Bremen, wenn sie so dran bleiben, mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Auch wenn jetzt mit Borussia Dortmund eine Truppe kommt, die auch gut drauf ist, viel Selbstvertrauen getankt hat. Aber gegen Dortmund haben wir in Bremen immer gute Ergebnisse geliefert. Ich glaube an die Mannschaft: Wir können auch Dortmund schlagen, wenn wir eine ähnliche Leistung bringen wie gegen Wolfsburg und Stuttgart.

Torsten Frings lobt Marvin Ducksch und wünscht ihm ein Tor für Werder Bremen gegen Borussia Dortmund

Glückwunsch zum 30. Geburtstag, Niclas Füllkrug! Zu ihm muss man eigentlich nicht mehr viel sagen: Niclas ist eine Lebensversicherung. Er hat die WM gut verkraftet, macht dort weiter, wo er aufgehört hat. Auch ein Jens Stage kommt immer besser in Schwung. Es war durchaus zu erwarten, dass er nicht von Anfang an so funktioniert. Es ist schon eine Umstellung, in eine neue Liga zu kommen. Das braucht manchmal seine Zeit. Jens macht es jetzt richtig gut. Genauso wie Marvin Ducksch. Ihn zu kritisieren, finde ich falsch. Marvin ist der kongeniale Partner von Niclas. Die brauchen sich. Es ist schön, dass sich Marvin jetzt auch mal selbst mit einem Tor belohnen konnte – und zwar für seinen Einsatz, den er in jedem Spiel zeigt. Marvin ist einer, der ganz viel ackert und Niclas viel Platz verschafft. Das wird oft vergessen. Ich wünsche ihm, dass er nun auch gegen seinen alten Club netzt. Das würde ihm bestimmt richtig gut gefallen.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Torsten Frings trifft sich häufiger mit Julian Brandt

Apropos Borussia Dortmund: Julian Brandt treffe ich häufiger mal in Bremen, wenn er seine Familie besucht. Dann schnacken wir hin und wieder. Ich mag ihn sehr gerne. Er ist ein unheimlich guter Fußballer. Braucht aber auch eine Mannschaft, die um ihn herum gut funktioniert, damit er seine Klasse zeigen kann. Das ist momentan der Fall. Das freut mich. Aber noch mehr freut mich, dass Sebastien Haller nach seiner Krebserkrankung wieder spielen kann. Er ist ein unglaublicher Knipser. Das hat er schon in Frankfurt und Amsterdam gezeigt. Wie er mit diesem fürchterlichen Schicksalsschlag umgegangen ist, das war überragend. Er hat ein unglaubliches Herz. Und für die Bundesliga ist es toll, so einen Spieler zu haben. Da freut man sich sogar noch ein bisschen mehr auf das Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund am Samstag im Weserstadion.