Das grün-weiße Bundesliga-Tippspiel der DeichStube: Jetzt einsteigen und fette Preise abräumen!

Von: Timo Strömer

Teilen

Jetzt beim Bundesliga-Tippspiel der DeichStube einsteigen und fette Preise gewinnen! © DeichStube

Die neue Bundesliga-Saison wird am Freitag angepfiffen, der SV Werder Bremen legt wieder los – und auch das Tippspiel der DeichStube ist wieder am Start.

Bremen - Der SV Werder Bremen eröffnet mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern München (Freitag, 18. August, 20.30 Uhr) die neue Bundesliga-Saison! Wo landen die Grün-Weißen am Ende der Spielzeit? Stelle jetzt Deine Expertise unter Beweis und nimm am kostenlosen Bundesliga-Tippspiel der DeichStube teil! In der Tipprunde gibt es auch in dieser Saison wieder an jedem Spieltag fette Preise zu gewinnen!



Bundesliga-Tippspiel der DeichStube - so machst Du mit: Auf tippspiel.deichstube.de sind die Spiele der Bundesliga ab sofort freigeschaltet. Einfach anmelden, lostippen und fette Preise abräumen! Die Spielregeln des DeichStube-Tippspiels findest Du hier!

DeichStube-Bundesliga-Tippspiel: Das gibt es zu gewinnen!

Spieltagspreise Einzeltipper an jedem Spieltag



1. Preis: Ticketmaster-Gutschein im Wert von 100,- Euro

2. Preis: WeserVoucher-Gutschein im Wert von 50,- Euro



Match of the day



An jedem Spieltag gibt es für den richtigen Tipp des Werder-Spiels als besonderen Preis einen 25,- Euro Gutschein von Burdenski Sportswear. Bei mehreren richtigen Tipps entscheidet das Los.



Saisonpreise Einzeltipper



1. Preis: Weber-Gasgrill Spirit 3 im Wert von ca. 800,- Euro

2. Preis: Pizzaofen im Wert von ca. 400,- Euro

3. Preis: WESER-KURIER-Shop-Gutschein im Wert von 150,- Euro

4. Preis: WESER-KURIER-Shop-Gutschein im Wert von 150,- Euro

5. Preis: 2 Werder-Trikots (Home und Auswärts) im Wert von ca. 180,- Euro

6. Preis: Ein Trikot von Deinem Lieblingsverein im Wert von ca. 95,- Euro

7. Preis: Amazon Echo Dot 5. Generation im Wert von ca. 75,- Euro

8. Preis: DeichStube-Hoodie im Wert von ca. 45,- Euro

9. Preis: Spikeball-Kit im Wert von ca. 40-, Euro

10. Preis: DeichStube-Polo-Shirt im Wert von ca. 22,- Euro

Bundesliga-Tippspiel der DeichStube: Diese Saisonpreise warten auf die Tippgemeinschaften

Saisonpreise Tippgemeinschaften



1. Preis: Werder-Trikots für die Tippgemeinschaft (max. 10 Personen) im Wert von ca. 900,- Euro

2. Preis: Grillparty im Wert von 300,- Euro

3. Preis: Stadionführung + Wuseum-Besuch + Currywurst mit Pommes für max. 10 Personen im Wert von bis zu 150,- Euro



Für die Gewinne danken wir unseren Sponsoren: AOK Niedersachsen, Burdenski Sportswear, Kreiszeitung Mediengruppe und der WESER-KURIER Mediengruppe.