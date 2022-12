DFL veröffentlicht Rahmenterminkalender 2023/2024: Wann Werder und Co. im nächsten Sommer in die neue Saison starten

Von: Malte Bürger

Die DFL hat den Bundesliga-Start für die Saison 2023/2024 bekanntgegeben. Mitte August starten Werder Bremen und Co. in die neue Spielzeit.

Bremen – Die Hinrunde der laufenden Saison ist noch nicht einmal beendet, da steht bereits fest, wann die kommende Spielzeit beginnen wird. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitag ihren Rahmenterminkalender für 2023/2024 veröffentlicht, demnach rollt der Ball in der Bundesliga wieder ab Mitte August nächsten Jahres. Beim SV Werder Bremen hoffen sie natürlich, auch dann weiterhin ein Teil der Beletage zu sein, in der die Grün-Weißen bisher 21 Punkte auf dem Weg zum anvisierten Klassenerhalt eingesammelt haben. In der 2. Liga gilt derweil ein früherer Starttermin, dort geht es schon am 28. Juli los.

Welche Partien genau stattfinden werden und wann Werder Bremen startet, ist natürlich noch unklar, aber gesichert ist, dass die neue Bundesliga-Saison am Wochenende vom 18. bis 20. August 2023 die Fans begeistern soll. Exakt 17 Spieltage später geht es dann in die Winterpause, den finalen Auftritt vor dem Weihnachtsfest absolvieren die Teams am 19. und 20. Dezember (Dienstag/Mittwoch). Am 12. Januar 2024 wird der Spielbetrieb dann fortgesetzt. Die Saison endet am 18. Mai 2024, die Relegationspartien sind für den 22. und 29. Mai angesetzt.

Für Werder Bremen und Co.: Die Bundesliga startet Mitte August mit dem ersten Spieltag

Zwischen diesen beiden kniffligen Duellen steigt noch das DFB-Pokalfinale (25. Mai 2024), das den Endpunkt einer Reise bildet, die wie gewohnt noch vor dem eigentlichen Bundesliga-Start begann. So wird die erste Runde des Wettbewerbs, in der der SV Werder Bremen mit Sicherheit dabei ist, vom 11. bis 14. August 2023 ausgetragen. Noch im gleichen Jahr stehen auch die zweite Runde (31. Oktober/1. November) sowie das Achtelfinale (5./6. Dezember) an. (mbü)

Die Termine im Überblick:

1. Runde DFB-Pokal: 11. bis 14. August 2023

Bundesliga-Start: 18. bis 20. August 2023

Zweitliga-Start: 28. bis 30. Juli 2023

Winterpause Bundesliga: 21. Dezember 2023 bis 11. Januar 2024

Winterpause 2. Liga: 18. Dezember 2023 bis 18. Januar 2024

34. Spieltag Bundesliga: 18. Mai 2024

34. Spieltag 2. Liga: 19. Mai 2024