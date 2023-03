Heimpartien am Sonntag, Auswärtsreisen am Samstag: DFL terminiert Werders Duelle der Spieltage 26 bis 29

Von: Malte Bürger

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 26 bis 29 terminiert. Beide Heimspiele des SV Werder Bremen fallen auf einen Sonntag. © Imago Images/osnapix

Lange mussten sich die Fans gedulden, jetzt sind die Ansetzungen der Bundesliga-Spieltage 26 bis 29 da. Der SV Werder Bremen muss jeweils zwei Mal am Samstag und am Sonntag antreten.

Bremen – Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitagmorgen die Ansetzungen der Bundesliga-Spieltage 26 bis 29 veröffentlicht und dem SV Werder Bremen dabei ein recht einheitlich strukturiertes Programm beschert. So öffnet sich das Wohninvest Weserstadion jeweils zum Ausklang des Wochenende, in der Fremde wird dagegen am Samstag gekickt. Unmittelbar nach der Länderspielpause Ende März geht es für die Grün-Weißen am 2. April (Sonntag) mit der Begegnung vor eigenem Anhang gegen die TSG Hoffenheim weiter, der Anpfiff ertönt um 17.30 Uhr. Auch das zweite Heimspiel des Monats wird an einem Sonntag steigen, am 16. April ist ab 15.30 Uhr der SC Freiburg zu Gast am Osterdeich.

Bundesliga-Spieltage 26 bis 29 terminiert: Werder Bremen zwei Mal zur „klassischen“ Uhrzeit am Samstag gefordert

Zwischendurch ist der SV Werder Bremen beim FSV Mainz 05 gefordert, in diesem Fall dürfen sie auch wieder zur klassischen samstäglichen Bundesliga-Zeit um 15.30 Uhr ran – und zwar am vorösterlichen 8. April. Exakt zwei Wochen später führt die Reise dann in die Hauptstadt. Im Berliner Olympiastadion heißt der Gegner Hertha BSC, auf Torejagd geht es am 22. April ebenfalls ab 15.30 Uhr. (mbü)

Die Partien im Überblick:

26. Spieltag: SV Werder Bremen – TSG Hoffenheim (Sonntag, 2. April, 17.30 Uhr)

27. Spieltag: FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen (Samstag, 8. April, 15.30 Uhr)

28. Spieltag: SV Werder Bremen – SC Freiburg (Sonntag, 16. April, 15.30 Uhr)

29. Spieltag: Hertha BSC – SV Werder Bremen (Samstag, 22. April, 15.30 Uhr)