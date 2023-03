Werders Personalsorgen immer größer: Quartett fällt für Spiel in Gladbach aus

Von: Mario Nagel

Teilen

Milos Veljkovic (links), Leonardo Bittencourt, Christian Groß und Marco Friedl fallen für das Auswärtsspiel des SV Werder Bremen bei Borussia Mönchengladbach aus. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen muss im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr) auf vier Stammkräfte verzichten. Leonardo Bittencourt, Marco Friedl und Christian Groß stehen für die Partie krankheitsbedingt nicht zur Verfügung, Milos Veljkovic fehlt aufgrund von Wadenproblemen.

Das Quartett hatte am Freitag bereits das Abschlusstraining verpasst. Trainer Ole Werner will aufgrund der Personalsorgen allerdings nicht lamentieren. „Das ist logischerweise keine Topsituation, weil es auch Spieler sind, die eine tragende Rolle bei uns spielen. Aber es ist so, wie es ist.“ Nach dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach steht eine zweiwöchige Länderspielpause an, die dem SV Werder Bremen deshalb gut tun dürfte. „Es sieht zumindest danach aus, dass uns diese Spieler dann wieder zur Verfügung stehen“, sagt Werner.

Definitiv verzichten muss der Chefcoach des SV Werder Bremen für das Spiel bei Borussia Mönchengladbach auch auf die Langzeitverletzten Felix Agu und Manuel Mbom. Beide konnten bisher noch nicht wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Um die Ausfälle zu kompensieren, stehen gegen Gladbach die beiden U23-Spieler Tim-Justin Dietrich und Tom Berger sowie U19-Talent Leon Opitz im Kader der Profis. (nag)

Weiter mit der ersten Meldung:

Werder Bremen kränkelt immer mehr: Quartett droht Ausfall gegen Borussia Mönchengladbach

Gleich vier potenzielle Stammspieler des SV Werder Bremen haben das Abschlusstraining vor dem Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach verpasst. Während Marco Friedl, Christian Groß und Leonardo Bittencourt krankheitsbedingt fehlten, musste Milos Veljkovic mit muskulären Problemen passen.

Für alle vier Profis ist ein Einsatz im Spiel des SV Werder Bremen bei Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) damit unwahrscheinlich. Marco Friedl, Christian Groß und Leonardo Bittencourt pausieren bereits seit der vergangenen Woche mit dem Training und verpassten auch das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Milos Veljkovic, der gegen die „Werkself“ noch in der Startelf gestanden hatte, könnte nun als weiterer Ausfall hinzukommen.

Marco Friedl, Christian Groß und Leonardo Bittencourt drohen Werder Bremen auch gegen Borussia Mönchengladbach auszufallen

Definitiv verzichten muss Trainer Ole Werner – dem im Abschlusstraining nur 18 Feldspieler zur Verfügung standen, darunter die U23-Spieler Tim-Justin Dietrich, Tom Berger, Fabio Chiarodia, Dikeni Salifou sowie U19-Spieler Leon Opitz – gegen Borussia Mönchengladbach auf die Langzeitverletzten Felix Agu und Manuel Mbom. Beide Spieler nehmen auch noch nicht am Mannschaftstraining des SV Werder Bremen teil. (nag)