Nach Erdbeben-Katastrophe in Syrien und der Türkei: Spendenaktionen begleiten Werder-Heimspiel

Von: Malte Bürger

Beim Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund werden die Profis mit Trauerflor auflaufen. © Imago Images/Joachim Sielski

Die schreckliche Umwelt-Katastrophe in Syrien und der Türkei lässt auch den SV Werder Bremen und Borussia Dortmund nicht kalt. Deshalb werden die Profis im Heimspiel am Samstag mit Trauerflor auflaufen. Zudem gibt es verschiedenste Spendenaktionen, um die Türkei und Syrien bestmöglich aus der Ferne zu unterstützen.

Bremen – Während in der Bundesliga der nächste Spieltag ansteht, ist andernorts an Fußball nicht zu denken. Das Erdbeben in Syrien und in der Türkei hat mehr als 20.000 Opfer gefordert, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Auch die Verantwortlichen des SV Werder Bremen haben sich entschlossen, ihren Teil zur internationalen Hilfe beizutragen. So wird es im Zuge des Heimspiels gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) gleich mehrere Spendenaktionen geben. Zudem werden beide Teams mit einem Banner und Trauerflor auflaufen, um den Verunglückten zu gedenken. Eine treibende Kraft hinter der Aktion ist der frühere Werder-Kapitän Ömer Toprak.

Trikots des SV Werder Bremen und von Borussia Dortmund sollen versteigert und der Erlös gespendet werden

„Viele können sich gar nicht vorstellen, wie die Situation vor Ort ist. Es ist teilweise wie auf dem Friedhof, kein Haus steht mehr und ganze Städte gibt es nicht mehr“, wird der 33-Jährige auf der Internetseite des Vereins zitiert. Ömer Toprak ist nach seiner Bremer Zeit bekanntlich in die Türkei gewechselt, steht ebenso wie der einstige Profi des SV Werder Bremen und jetzige Trainer Nuri Sahin beim Erstligisten Antalyaspor unter Vertrag. Die alten Kontakte zu den Ex-Clubs sollen nun zur humanitären Unterstützung beitragen. „Ich wollte einfach schnellstmöglich die Verbindungen, die ich habe, nutzen, um Aufmerksamkeit für diese Katastrophe zu erzeugen. Es muss uns allen klar sein, dass dieses Erdbeben jahrelange Konsequenzen für die Region haben wird und sehr viel Hilfe nötig sein wird“, betont Toprak.

Finanzielle Erlöse sollen unter anderem durch eine Trikotversteigerung generiert werden. So werden sämtliche Spielerhemden des SV Werder Bremen und des BVB zwei Wochen lang auf der Internetseite www.matchwornshirt.com angeboten, die Gelder fließen anschließend an die Menschenrechts- und Hilfsorganisation medico international e.V. sowie an das Deutsche Rote Kreuz (DRK). „Bei Werder haben wir beispielsweise durch den Sanitätsdienst oder regelmäßige Blutspende-Aktionen zahlreiche Verbindungen zum DRK“, erklärt Sportchef Frank Baumann. „Wir wissen um die wertvolle Arbeit, die die Helfer:innen für unsere Gesellschaft und gerade in der Katastrophenhilfe leisten. In der aktuellen Situation ist wirklich jede Spende hilfreich.“ Auch ohne Versteigerung sind Spenden möglich, weitere Informationen gibt es unter www.drk.de oder www.aktion-deutschland-hilft.de. (mbü)