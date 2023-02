Tor-Garantie trifft Füllkrug-Durststrecke: Das Angeberwissen zum Werder-Heimspiel gegen Borussia Dortmund

Von: Malte Bürger

Werder Bremens Niclas Füllkrug hat noch nie gegen Borussia Dortmund getroffen: Das Angeberwissen zum Spiel. © IMAGO/Claus Bergmann

Bremen – Die Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen sind noch frisch, kein Fan des SV Werder Bremen wird ebenso wenig wie alle Profis und Verantwortliche so schnell den 3:2-Auswärtscoup bei Borussia Dortmund vergessen. Doch das Duell der beiden Bundesligisten hat an Geschichten noch viel mehr zu bieten. Hier gibt es das passende Angeberwissen zur Neuauflage im Wohninvest Weserstadion (Samstag, 15.30 Uhr).

Die Statistik-Chance: Natürlich will sich bei Werder Bremen niemand mehr zu sicher sein, wenn es um das Thema Klassenerhalt geht. Nicht nach den Erlebnissen von vor zwei Jahren, als es nach einer guten Ausgangslage bekanntlich doch noch bergab ging. Rein statistisch bietet die Werder-Partie gegen den BVB (Samstag, 15.30 Uhr/DeichStube-Liveticker) allerdings die Gelegenheit, einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib zu machen. Denn in einer Saison, in der Werder drei Spiele in Folge gewann, ist der Verein noch nie abgestiegen. Nach den jüngsten Erfolgen gegen den VfL Wolfsburg (2:1) und VfB Stuttgart (2:0) würde ein Triumph gegen Borussia Dortmund die Dreierserie komplettieren. Wenn es für die Bremer runterging, also 1979/80 sowie 2020/21, waren nie mehr als zwei Siege am Stück herausgesprungen.

Werder Bremens Niclas Füllkrug hat noch nie gegen Borussia Dortmund getroffen

Der Spieltags-Fluch: Es wird der dritte Auftritt der laufenden Rückrunde, wieder einmal treffen Grün-Weiß und Schwarz-Gelb an einem 20. Spieltag aufeinander. In der Bundesliga-Historie hat es diese Konstellation bereits drei Mal gegeben. Die schlechte Nachricht: Noch nie hat Werder Bremen dabei den Platz als Gewinner verlassen. Stattdessen hagelte es ziemlich deutliche Pleiten. Bei der Premiere am 2. Februar 1980 gab es ein 0:5 im Westfalenstadion, am 9. Dezember 1989 hieß es auswärts am Ende 1:4. Vor neun Jahren, am 8. Februar 2014, setzte es an der Weser eine 1:5-Klatsche.

Torloser Torjäger: In dieser Saison läuft es für Niclas Füllkrug bislang formidabel, mit nunmehr 13 Treffern führt der Stürmer des SV Werder Bremen aktuell die Torschützenliste der Fußball-Bundesliga an. Doch gegen Borussia Dortmund, da wartet er noch immer darauf, den Ball im gegnerischen Kasten unterzubringen. Im Laufe seiner Karriere hat Füllkrug sechs Mal gegen das deutsche Topteam gespielt, ging dabei immer leer aus. Da die Kollegen trafen, tauchen dennoch zwei Siege in der Bilanz auf, dazu gesellen sich ein Unentschieden und drei Niederlagen.

Tor zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund garantiert: Noch nie gab es ein 0:0, wenn der BVB zu Gast war

Ohne weiße Weste: Jiri Pavlenka kennt sich inzwischen ganz gut mit Spielen gegen Borussia Dortmund aus. Im Februar 2019 avancierte er im Achtelfinale des DFB-Pokals sogar einmal zum Helden, als er im entscheidenden Elfmeterschießen gleich zwei Versuche des Gegners parierte – unter anderem von seinem jetzigen Mitspieler Maximilian Philipp. In der Liga erlebte der tschechische Nationalkeeper das Duell beider Clubs bislang neun Mal auf dem Platz mit, einen Gegentreffer gab es dabei für ihn immer. Neben der fehlenden weißen Weste stehen zwei Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen zu Buche. Im Schnitt kassierte der Torhüter des SV Werder Bremen zwei Gegentreffer (insgesamt 18).

Mit Tor-Garantie? Man kennt sich, man schätzt sich. Satte 53 Mal war Borussia Dortmund in der Bundesliga-Geschichte zu Gast in Bremen und das Publikum musste hinterher nie ohne das Erlebnis eines gesehenen Tores nach Hause gehen. Vielleicht also ein Omen dafür, dass es auch jetzt kein 0:0 geben wird. Wenn es so kommt, dann wäre das ein neuer Rekord für eine Bundesliga-Paarung, denn lediglich in den Heimpartien des FC Bayern München gegen den Hamburger SV sind bislang auch in 53 Partien immer Tore gefallen. Der BVB weiß zudem schon gar nicht mehr, wie sich eine Nullnummer anfühlt, letztmals gab es die in der Liga vor 112 Spielen. (mbü)