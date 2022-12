Das Werder-Jahr 2022: Die schönsten Momente in der Fotostrecke

Bremen - Was für ein Jahr! 2022 hätte für den SV Werder Bremen aus sportlicher Sicht kaum besser laufen können. Ole Werner führte die Grün-Weißen zurück in die Bundesliga und auch dort begeistert der SVW. Aus gegebenem Anlass wollen wir zum Jahresende noch einmal auf die tollsten Highlights und emotionalsten Momente zurückblicken. Klickt euch durch die DeichStube-Fotostrecke und erinnert euch mit uns gemeinsam an die schönsten Szenen im vergangenen Fußball-Jahr!

1 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Ömer Toprak schießt den SVW zum vermutlich spektakulärsten Sieg der Rückrunde. © gumzmedia

2 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Das 4:3 war für viele Fans die beste Begegnung der 2. Bundesliga. © gumzmedia

3 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Beim vielleicht wichtigsten Sieg in der 2. Bundesliga traf Marvin Ducksch doppelt. © gumzmedia

4 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Nach dem 3:2-Derbysieg war die Stimmung bei den Spielern und Fans bombastisch. © gumzmedia

5 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Auch der SVW kritisiert den Ukraine-Krieg deutlich und positioniert sich klar. © gumzmedia

6 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Der SVW gewinnt mit 1:0 gegen Darmstadt und schlägt den nächsten Aufstiegs-Konkurrenten. © gumzmedia

7 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Die wahrscheinlich beste Saisonleistung in der 2. Bundesliga zeigte der SVW gegen Schalke 04... © gumzmedia

8 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Die Grün-Weißen ließen Schalke 04 beim 4:1 keine Chance. © gumzmedia

9 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Trotz fantastischer Stimmung gibt es beim 2:3 gegen Kiel einen bitteren Rückschlag. © gumzmedia

10 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Durch einen hart erkämpften Sieg in Aue, hatte der SVW den Aufstieg aber wieder in der eigenen Hand. © gumzmedia

11 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Vor dem Spiel gegen Regensburg versammelten sich ca. 15.000 Werder-Fans auf dem Domshof. © gumzmedia

12 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Durch die Bremer Innenstadt marschierten die Fans lautstark zum Weserstadion. © gumzmedia

13 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Geschafft! Der SVW kehrt nach einem 2:0-Arbeitssieg gegen Jahn Regensburg in die Bundesliga zurück. © gumzmedia

14 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Nach einem Jahr 2. Bundesliga, sind die Bremer wieder erstklassig! © gumzmedia

15 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Die Verantwortlichen um Clemens Fritz und Ole Werner verfielen nach Abpfiff ebenfalls in Ekstase. © gumzmedia

16 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Auch bei den Fans gab es kein Halten mehr. Innerhalb von Sekunden wurde der Platz geflutet. © gumzmedia

17 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Die Aufstiegs-Helden fuhren nach Abpfiff in einem Party-Bus durch die Stadt. © gumzmedia

18 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Besonders Niclas Füllkrug hatte sichtlich Spaß an der Party-Tour. © gumzmedia

19 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Ein echter Transfer-Coup! Der SVW verpflichtet Amos Pieper ablösefrei. © gumzmedia

20 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Und gleich der nächste hinterher! Nur wenige Tage später wird Niklas Stark an der Weser vorgestellt. © gumzmedia

21 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Transfer-Triple! Innerhalb von wenigen Tagen wurden Oliver Burke (l.), Lee Buchanan (m.) und Jens Stage (r.) verpflichtet. © gumzmedia

22 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Vielleicht der wichtigste Transfer im vergangenen Jahr. Mitchell Weiser ist in Ole Werners Startelf unverzichtbar. © gumzmedia

23 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Sieg im ersten Pflichtspiel! Die Bremer setzen sich in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Cottbus durch (2:1). © gumzmedia

24 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Bei der Bundesliga-Rückkehr überzeugt der SVW, für einen Dreier reicht es gegen den VfL Wolfsburg aber nicht. © gumzmedia

25 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Durch ein spätes Gegentor kommen die Grün-Weißen nicht über ein 2:2 hinaus. Der Auftritt machte hingegen Lust auf mehr. © gumzmedia

26 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Am 2. Spieltag erzielt Oliver Burke in der 95. Minute seinen ersten Treffer im grün-weißen Trikot. Damit sichern sich die Bremer ein 2:2 im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. © gumzmedia

27 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Vermutlich DAS Highlight im vergangenen Jahr! Die Bremer schreiben in Dortmund Geschichte und drehen eine 0:2-Rückstand. © gumzmedia

28 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Alle drei Treffer fielen nach der 89. Minute, das gab es bisher noch nie in der Bundesliga. „Der Schotte mit dem Bart“ (Oliver Burke), erzielte dabei das entscheidende Tor. © gumzmedia

29 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Der Jubel über den Sieg gegen Dortmund war riesig. Damit war der SVW endgültig wieder in der Bundesliga angekommen. © gumzmedia

30 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Beim 2:0 in Bochum traf der SVW erneut nach der 85. Minute doppelt. Zweifacher Torschütze war Niclas Füllkrug, der sich im Laufe der Saison zu einem der besten Stürmer Deutschlands entwickeln sollte. © gumzmedia

31 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Im Heimspiel überrollt der SVW die Gladbacher und fährt den ersten Heimsieg der Saison ein. © gumzmedia

32 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Der Sieg gegen Gladbach war nicht nur Werders beste Saisonleistung, sondern auch die von Mitchell Weiser. © gumzmedia

33 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Am 9. Spieltag gewinnt die Mannschaft in Hoffenheim und schiebt sich erstmals auf einen Europa-Platz vor. © gumzmedia

34 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Nach zwei Niederlagen in Folge fährt der SVW am 12. Spieltag einen enorm wichtigen Heimsieg gegen Hertha BSC ein. © gumzmedia

35 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Den goldenen Treffer gegen Hertha BSC erzielte einmal mehr Niclas Füllkrug. © gumzmedia

36 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Das nächste Heimspiel, der nächste Dreier. Gegen Mit-Aufsteiger Schalke 04 gewinnt Grün-Weiß mit 2:1. © gumzmedia

37 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen des Jahres 2022: Erstmals seit 2010 fährt mit Niclas Füllkrug mal wieder ein Bremer zur WM. Dort überzeugt der Stürmer, kann das Aus in der Vorrunde aber nicht verhindern. © gumzmedia

38 / 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Im letzten Heimspiel des Jahres unterliegen die Bremer zwar knapp RB Leipzig, doch Christian Groß erzielte seinen ersten Treffer für den SVW überhaupt. © gumzmedia

