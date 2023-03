Schmidts kuriose Rekord-Chance und eine ausgeprägte Sonntags-Allergie: Das Angeberwissen zum Werder-Heimspiel gegen Leverkusen

Von: Malte Bürger

Teilen

Werder Bremens Niklas Schmidt kann gegen Bayer Leverkusen einen kuriosen Rekord brechen - das Angeberwissen zum Spiel. © gumzmedia

Bremen - Der SV Werder Bremen tritt am Sonntag (17.30 Uhr) im Wohninvest Weserstadion gegen Bayer Leverkusen an. Vor der Bundesliga-Partie liefert die DeichStube die wichtigsten und spannendsten Fakten zum Spiel.

Bremen – Ein Schokoriegel-Wurf auf Torhüter Oliver Reck, bunte Haare nach dem Double-Sieg – das Duell zwischen dem SV Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen hat in der Bundesliga-Historie schon einige Geschichten produziert. Am Sonntag (17.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) kommt es im Wohninvest Weserstadion zum 97. Vergleich beider Vereine, hier gibt es das passende Angeberwissen zum Geschehen.

Ein-Punkt-Verweigerer: Es ist kein Geheimnis, dass Werder Bremen in dieser Saison lange Zeit nicht mehr unentschieden gespielt hat. Genauer gesagt war das in der Bundesliga letztmals am 17. September 2022 der Fall und der Gegner hieß – natürlich – Bayer Leverkusen (1:1). Folglich gab es anschließend nur noch Hopp-oder-topp-Partien für die Grün-Weißen, das hatte es letztmals in dieser Größenordnung vor 20 Jahren gegeben. Damals wich Werder vom 19. Spieltag der Saison 2002/2003 bis einschließlich dem 1. Spieltag 2003/2004 sogar in 17 Fällen einer Punkteteilung aus. Die vereinsinterne Bestmarke liegt bei einer 22er-Serie, die aus der ersten Abstiegssaison 1979/1980 datiert.

Werder Bremens Niklas Schmidt könnte bei einem Unentschieden gegen Bayer Leverkusen einen Rekord brechen

Schmidts Rekordchance: Noch spezieller ist die Ausbeute von Niklas Schmidt. Der Mittelfeldakteur des SV Werder Bremen hat bislang 16 Erstligaspiele im Laufe seiner Karriere absolviert, nie gab es am Ende ein Remis. Sollte das auch nach der 17. Begegnung der Fall sein, avanciert der 25-Jährige womöglich zum alleinigen Rekordhalter. Aktuell liegen zwei weitere Akteure mit an der Spitze: Allan Saint-Maximin gelang 2015/2016 ein ähnliches „Kunststück“ im Trikot von Hannover 96. Während Schmidt in dieser Zeit sieben Siege und neun Niederlagen verbuchte, kam Saint-Maximin auf nur einen Erfolg und 15 Pleiten. Dritter im Bunde und somit ärgster Widersacher von Werder-Profi Schmidt ist Jamie Bynoe-Gittens von Borussia Dortmund, doch nach dem Remis im Revierderby am Samstag, könnte Niklas Schmidt den Engländer hinter sich lassen. Das 18-jährige Toptalent aus England hatte bis gestern ebenfalls noch kein Unentschieden erlebt, stattdessen gab es 13 Siege und drei Niederlagen.

Sonntags-Allergie: Die Gäste befinden sich leicht im Aufwind, haben nach einigen Problemen während der Hinrunde inzwischen die Kurve bekommen. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge – also wurde auch auswärts gepunktet. Wesentlich schwerer tut sich Bayer Leverkusen, wenn der Ball am Sonntag rollt. Da gab es aus den letzten vier Begegnungen lediglich einen Sieg. Noch schlechter sieht allerdings die Bilanz von Werder Bremen am finalen Tag der Woche aus. Es gab ebenfalls nur einen Triumph – allerdings aus satten elf Partien.

Werder Bremen hat noch nie gegen Bayer Leverkusens Xabi Alonso gewonnen

Gefährlicher Coach: Wenn Xabi Alonso auf Werder Bremen trifft, dann gibt es für die Grün-Weißen in der Regel nichts zu lachen. Zumindest war das in der Vergangenheit stets so. Der heutige Trainer von Bayer Leverkusen hat noch nie gegen die Norddeutschen verloren, als Aktiver im Trikot des FC Bayern München trat er nicht nur zwei Mal selbst als Torschütze in Erscheinung, sondern feierte insgesamt fünf Siege und blickt auf eine deutliche Torbilanz von 20:1 Treffern zurück.

So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen aussehen!

Die Bittencourt-Bedrohung: Geht Werder Bremen am Sonntag als Verlierer vom Platz, dann hätte das für Leonardo Bittencourt eine unrühmliche Relevanz. Für den 29-Jährigen wäre es die 100. Bundesliga-Schlappe in seiner Karriere, in der ewigen Rangliste würde er damit zu so illustren Größen wie Weltmeister Guido Buchwald oder den einstigen Torschützenkönig Dieter Müller aufschließen. Bittencourt wartet zudem seit Ewigkeiten auf einen Treffer gegen Bayer Leverkusen, in 14 (!!!) Anläufen ging er stets leer aus. Immerhin bereitete er zwei Tore vor und weist insgesamt eine Bilanz von vier Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen auf. (mbü)