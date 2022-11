Werder bangt um Veljkovic: Achillessehne macht Probleme

Von: Malte Bürger, Daniel Cottäus

Milos Veljkovic (l., hier gegen Lucas Hernandez) musste im Spiel von Werder Bremen gegen den FC Bayern zur Pause verletzt raus. © Sven Hoppe / dpa

München - Es ist ja nicht so, dass der Abend nicht allein schon durch das Ergebnis unschön genug gewesen wäre. Nach der deftigen 1:6-Pleite beim FC Bayern München muss sich der SV Werder Bremen nun auch noch um seinen Abwehrchef Milos Veljkovic sorgen.

Nach der ersten Hälfte war der 27-Jährige in der Kabine geblieben, was auf den ersten Blick durchaus überraschend war. Schließlich war sein Auftritt bis dato zwar nicht gut, aber eben auch nicht schlechter als der seiner Nebenleute gewesen. Nach der Partie klärte Werder Bremens Cheftrainer Ole Werner dann auf, warum er Milos Veljkovic so früh aus dem Spiel nahm.

Werder Bremen: Milos Veljkovic verletzt - Nur RB Leipzig-Spiel oder sogar WM in Gefahr?

„Er hat Probleme an der Achillessehne“, sagte Werner und berichtete, dass Milos Veljkovic schon mit einem Tapeverband ins Spiel gegen den Rekordmeister gegangen war. Nach den ersten 45 Minuten in München ging es dann nicht mehr. Niklas Stark kam für Veljkovic ins Spiel.

Ob der Abwehrchef des SV Werder Bremen am Samstag für das Heimspiel gegen RB Leipzig (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) wieder zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar. „Das müssen wir schauen“, sagte Werner am Dienstagabend. Dementsprechend ist auch noch nicht abzusehen, ob für den serbischen Nationalspieler womöglich sogar die WM in Gefahr ist. (dco/mbü) Schon gelesen? „Müssen nicht wie ein gebückter Hund durch die Stadt laufen“ - die Stimmen zur Werder-Niederlage gegen den FC Bayern!