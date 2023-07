Pokal-Einsatz nicht ausgeschlossen: Werder-Trio vor zeitnaher Rückkehr

Von: Malte Bürger

Teilen

Fehlen dem SV Werder Bremen derzeit verletzungsbedingt: Marco Friedl (von links), Milos Veljkovic und Mitchell Weiser. © gumzmedia

Marco Friedl, Mitchell Weiser und Milos Veljkovic fehlen dem SV Werder Bremen derzeit verletzungsbedingt. Trainer Ole Werner hat sich mit Blick auf eine zeitnahe Rückkehr nun aber zuversichtlich geäußert.

Innsbruck – In den vergangenen Tagen wurde beim SV Werder Bremen ordentlich improvisiert. In der Abwehrkette musste das Fehlen von Kapitän Marco Friedl und dessen Vize Milos Veljkovic aufgefangen werden, auf der rechten Außenbahn wird die Rückkehr von Mitchell Weiser herbeigesehnt. In zwei Wochen steht das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal an – und Trainer Ole Werner ist durchaus zuversichtlich, dass das Trio zeitnah wieder ins Geschehen eingreifen kann.

Zeitnahe Rückkehr von Marco Friedl? Werder Bremens Ole Werner: „Straßburg ist ambitioniert, aber nicht ausgeschlossen“

„Bei Milos war es nur noch eine Vorsichtsmaßnahme“, sagt der Coach des SV Werder Bremen mit Blick auf das Blitzturnier in Innsbruck am vergangenen Freitag. „Er war ja schon komplett im Training. Bei einem Pflichtspiel hätte er zur Verfügung gestanden.“ Milos Veljkovic plagt sich ebenso wie Marco Friedl mit einer Bauchmuskelverletzung herum, hat die Blessur anders als der Österreicher aber schon wieder auskuriert. Friedl hatte sich die Verletzung erst im Zillertal zugezogen, folglich dauert es jetzt etwas länger. „Marco macht gute Fortschritte, fühlt sich von Tag zu Tag besser“, schildert Werner und stellt sogar verhalten einen Einsatz im nächsten Testspiel-Doppelpack am kommenden Samstag in Aussicht: „Straßburg ist ambitioniert, aber nicht ausgeschlossen.“ Werder trifft am 5. August zunächst um 15.30 Uhr auf dem Trainingsgelände des RSC auf den französischen Erstligisten, ab 18.30 Uhr folgt dann ein zweites Duell im benachbarten „Stade de la Meinau“.

Werder Bremens Ole Werner über Mitchell Weiser: „Er hat seine Fortschritte nachgeholt und ist an einem guten Punkt“

Dass Mitchell Weiser dann schon wieder mit dabei sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Der 29-Jährige hatte zuletzt in der Alpenrepublik ursprünglich schon wieder anteilig mit der Mannschaft trainieren sollen, letztlich wurde daraus doch nichts. „Das ist dadurch nicht zu Stande gekommen, weil er die ersten Tage krank war. Sonst wäre es so gekommen“, erklärt Ole Werner. „Er hat seine Fortschritte jetzt nachgeholt und ist an einem guten Punkt.“ In der kommenden Woche soll Weiser nun in Bremen den versäumten Schritt zum Team nachholen, Werner traut ihm sogar schon einen Einsatz beim Pflichtspielstart zu. „Das würde ich zum jetzigen Stand auf keinen Fall ausschließen“, unterstreicht der 35-jährige Chefcoach des SV Werder Bremen. „Es ist ja auch nicht so, dass er etwas verpasst hat, was er nicht schon kennt. Es ist einfach eine körperliche Frage.“ (mbü)