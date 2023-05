Doppelter Ausfall gegen Union: Weiser und Groß fehlen im letzten Werder-Spiel der Saison

Von: Maik Hanke

Teilen

Mitchell Weiser (l.) und Christian Groß fallen gegen Union Berlin im letzten Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen verletzt aus. © gumzmedia (Archiv)

Der SV Werder Bremen muss im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin auf die verletzten Mitchell Weiser und Christian Groß verzichten. Entwarnung gibt es bei Leonardo Bittencourt.

Bremen – Gut, dass der Klassenerhalt seit vergangenem Wochenende unter Dach und Fach ist, ansonsten wäre dies eine noch bittere Nachricht für den SV Werder Bremen: Mitchell Weiser und Christian Groß fallen verletzt für das letzte Saisonspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) aus.

Mitchell Weiser hat sich im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) eine Muskelverletzung zugezogen, Christian Groß leidet an Knieproblemen. Das teilte der SV Werder Bremen am Dienstag mit. „Es ist natürlich schade, dass uns beide nicht in Berlin zur Verfügung stehen“, sagte Trainer Ole Werner, der gegen Union Berlin außerdem auf den gelbgesperrten Jens Stage verzichten muss, zum Doppel-Ausfall. „Wir werden jetzt alles daran setzen, dass ihre Genesung bestmöglich verläuft und beide zum Bundesligastart wieder topfit auf dem Platz stehen können.“

Werder Bremen-Ausfälle gegen Union Berlin: Mitchell Weiser und Christian Groß verletzt, Leo Bittencourt fit

Neben Weiser und Groß verpassten auch Felix Agu und Dikeni Salifou das Mannschaftstraining des SV Werder Bremen am Dienstag, sie absolvierten eine individuelle Einheit. Fabio Chiarodia fehlte wegen eines privaten Termins. Innenverteidiger Amos Pieper begann nach seiner erfolgreichen Operation am Sprunggelenk seine Reha in Bremen und soll zum Start in die Vorbereitung wieder dabei sein.

Trotz Blessuren aus dem Köln-Spiel konnte Leonardo Bittencourt am Training am Dienstag teilnehmen. Der Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen war am vergangenen Samstag nach einem Schlag aufs Knie ausgewechselt worden. „Es ist noch etwas blau, aber das wird mich nicht daran hindern, in dieser Woche zu trainieren“, sagte Bittencourt in einer Medienrunde vor der Einheit. (han)