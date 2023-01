Die Werder-Aufstellung gegen den VfL Wolfsburg: Viel Verantwortung für Schmidt – Veljkovic in der Startelf?

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremen-Aufstellung gegen den VfL Wolfsburg: Milos Veljkovic (links) könnte in die Bremer Startelf zurückkehren, Niklas Schmidt (rechts) dürfte gesetzt sein. © gumzmedia

Bremen - Ganz aufgegeben hatte Ole Werner die Hoffnung am Freitagmittag zwar noch nicht, und doch spricht vieles dafür, dass der Trainer des SV Werder Bremen während des Heimspiels gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) auf einen Stammspieler verzichten muss: Leonardo Bittencourt. Wegen einer Erkältung dürfte der 29-Jährige aus der Startelf fallen, was Werner in der Offensive abermals zum Umbauen zwingt. Auch in der Dreierkette zeichnet sich eine Veränderung ab.

Nachdem der zentrale Innenverteidiger Milos Veljkovic während des Heimspiels gegen Union Berlin (1:2) überraschend nur auf der Bank saß, könnte er gegen den VfL Wolfsburg nun in die Startelf zurückkehren. Amos Pieper hatte sich gegen Union Berlin als rechter Part der Dreierkette schließlich einen folgenschweren Aussetzer geleistet. Spielt Veljkovic wieder in der Mitte, rückt Niklas Stark für Pieper nach rechts. Werder Bremens Kapitän Marco Friedl ist derweil auf der linken Seite ebenso gesetzt wie Torhüter Jiri Pavlenka und auch die beiden Schienenspieler Anthony Jung (links) und Mitchell Weiser (rechts).

Werder Bremen-Aufstellung gegen VfL Wolfsburg: Niklas Schmidt könnte erneut in der Bremer Startelf stehen

Die naheliegendste Variante für Ole Werner, um in der Aufstellung auf den drohenden Bittencourt-Ausfall zu reagieren, sieht im Mittelfeld so aus: Christian Groß kehrt zurück auf die Sechs, Ilia Gruev rückt dafür vor auf die Acht - und dort an die Seite von Niklas Schmidt, der seinen Trainer zuletzt überzeugen konnte. „Er hat seine Chance genutzt. Nicht nur gegen Union Berlin, sondern schon in den vergangenen Wochen“, sagte Werner über den 24-jährigen Profi von Werder Bremen, dem gegen den VfL Wolfsburg ein Großteil der Aufgabe zukommen dürfte, die beiden Spitzen Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug in Szene zu setzen. Eine Alternative für die Achterposition in der Startelf ist Sommer-Neuzugang Jens Stage, der aber nur Außenseiterchancen haben dürfte, weil er im mannschaftstaktischen Bereich nach wie vor Probleme hat. (dco)

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg aussehen. © DeichStube